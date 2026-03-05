Reginaldo Sandoval: “Todos los partidos en el poder quieren volverse únicos; por eso hay que poner contrapesos”

Reginaldo Sandoval Flores en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México, el 4 de marzo.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados confirma a EL PAÍS que su bancada no acompañará la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum porque allana el camino de Morena para convertirse en un partido hegemónico

Las alianzas políticas a veces crujen y se distancian. Y en la que une al oficialismo en México comienzan a sonar las alertas. Es la consecuencia de la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados este miércoles. El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval (San Lucas Tepetitlán, Zacatecas, 58 años), recibe a EL PAÍS en su despacho del Palacio de San Lázaro, sede del Congreso. El líder parlamentario dice que los 49 inetgrantes de la bancada han cerrado filas para votar en contra de la enmienda que ha puesto en punto de ebullición a la coalición formada por Morena, Partido Verde y los petistas. El diputado habla sin rodeos. El proyecto que Morena presenta como un paso hacia la austeridad y la simplificación del sistema político, en realidad tiene implicaciones que tocan el terreno de la regresión democrática con el regreso del partido hegemónico. Sandoval lanza advertencias sobre los riesgos de cualquier reforma que, bajo la promesa de eficiencia, termine reduciendo el pluralismo. El coordinador explica por qué su partido ha decidido resistir y asegura no tener miedo a que la organización vaya sola en la contienda electoral de 2027.

Pregunta. ¿En qué punto considera que la reforma electoral rompe con la democracia y abre la puerta a un partido hegemónico?

Respuesta. El problema central es que rompe con el sistema proporcional construido en la reforma de 1977 y ampliado en 1996. Ese sistema permitió que las minorías tuvieran representación política. La propuesta cambia la forma de elegir a los 200 diputados de representación proporcional y genera varias distorsiones. Por un lado, propone que 100 entren por primera minoría, lo que puede favorecer a candidatos con cercanía a poderes locales. Los otros 100 se elegirían por listas votadas directamente, lo que concentraría la representación en Estados con mayor padrón. Los candidatos ya no responderían a plataformas políticas, sino a una lógica más ciudadana y responderían al partido hegemónico que esté en el poder. Ahí termina la pluralidad del sistema de partidos en México y eso es antidemocrático. Todo esto termina debilitando la pluralidad y nos acerca a un esquema de partido hegemónico. En el tema del dinero, reduces las prerrogativas un 25%, pero no cambias la fórmula de distribución y sigue siendo totalmente inequitativo. Es una distorsión del viejo régimen.

P. ¿Se compromete la paridad de género?

R. Claro. Hoy la paridad se garantiza desde el diseño de las listas. Pero si todo depende del más votado, ya no construyes equilibrios. La paridad deja de ser un principio y pasa a ser un accidente, dependiendo del tamaño de las circunscripciones. Lo mismo ocurre con las acciones afirmativas: se acaban. Ya no habría cuotas para personas con discapacidad, para pueblos originarios, para la diversidad, para mexicanos en el exterior. Todo eso desaparece. ¿Cómo puede ser democrático?

Reginaldo Sandoval en la Cámara de Diputados. Nayeli Cruz

P. ¿Qué puntos positivos le ve a la reforma?

R. La democracia participativa y la implementación de las consultas.

P. ¿En los términos en que llegó la reforma el PT dará su voto a favor?

R. Nos mantenemos en la ruta de no acompañarla porque nos parece una ruta de retroceso.

P. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, advirtió que su partido no negociará con el PT ni con el Verde los temas centrales. ¿Qué le responde?

R. Tampoco nosotros negociaremos.

P. Se habla de que Morena busca el voto de la oposición. ¿El PT está dispuesto a romper con Morena en caso de la aprobación de la reforma?

R. Le deseamos suerte. Somos consecuentes y no condescendemos en retrocesos y no estamos de acuerdo en la ruta de la centralización del poder.

P. ¿Estarían dispuestos a romper con Morena?

R. No hay forma de que se apruebe. La aritmética legislativa es muy clara: se necesitan 334 votos y no les alcanza. Les faltan 81. No les alcanza por más que desbanquen de aquí y de allá.

P. ¿Morena allana el camino para convertirse en un partido hegemónico?

R. Sin duda. Sostengo que, históricamente, no hay un solo partido en el mundo que, cuando gane, no quiera convertirse en único; no importa si es de derecha, si es de centro o si es de izquierda. Por eso es importante luchar para construir contrapesos y defender la pluralidad democrática.

P. ¿No es contradictorio que un aliado de Morena haga esa acusación?

R. No lo veo así. El PT tiene una historia política clara. Nacimos para combatir el modelo neoliberal y hemos sido consecuentes. Hemos acompañado procesos, pero también señalamos cuando creemos que hay errores. No somos un partido de ocasión, ni de oportunidad, ni de coyuntura y por eso decimos con claridad en lo que estamos de acuerdo y en lo que no, y en esto no estamos de acuerdo porque es un retroceso, no es porque perjudique al PT.

P. ¿Morena se está convirtiendo en un partido de ocasión?

R. Que no confundan suceso con proceso y están perdiendo visión. Lo más importante es garantizar la unidad para seguir construyendo la transformación profunda. Porque si no, terminamos con incongruencias o en el incumplimiento de lo que le ofrecimos al pueblo.

P. ¿Morena está traicionando al PT?

R. Hay un desvío. La iniciativa plantea descabezar a las dirigencias de los partidos , para quitar las plataformas políticas y centralizar las decisiones. Eso puede terminar siendo una traición. Estamos queriendo hacer lo que nos comprometimos a destruir.

P. ¿Existe riesgo de que la coalición se rompa rumbo a 2027?

R. De parte del PT, no.

P. ¿El PT está preparado para ir solo en las elecciones de 2027?

R. No tenemos inconveniente. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Somos un partido con historia y convicción política; no nos asustan. Que Morena no pierda de vista que tenemos el compromiso de recuperar la Constitución de 1917 y, si nos atropellamos, como nos pasó en 2021, no vamos a seguir modificando la Constitución y se nos dificulta la ruta de 2030 porque no está la fortaleza del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

P. ¿Qué tendría que cambiar para que el PT apoye la reforma?

R. Tendrían que modificarse los puntos centrales, el sistema de representación proporcional y la reducción del financiamiento.

P. ¿De qué manera el PT va a blindar sus votos? ¿No hay manera de que algunos no lleguen a la sesión?

R. Cerramos filas 49 de 49. Hasta ahorita está el compromiso, pero en la política la variable que no falla se llama incertidumbre; no se sabe lo que pase. Hablé con cada uno y cerramos filas todos.

P. ¿Hay presiones o amenazas para aprobar la reforma?

R. Esperemos que no, no hay necesidad, porque como no alcanza, y qué necesidad tienen de equivocarse haciendo ese operativo donde al final solo te daña. Eso sucede en todos lados, pero la gran mayoría de compañeros tienen firmeza ideológica y claridad política.

P. ¿La defensa de la representación proporcional es un tema democrático o de supervivencia partidista?

R. Sostengo que es un tema democrático. Hay que construir poder popular para sostener el proceso revolucionario transformador, porque si no, ¿en qué vas a terminar? En neoliberalismo democrático. Están destruyendo la escalera por la que llegaron al poder.

P. ¿Tienen propuestas alternativas?

Reginaldo Sandoval Flores. Nayeli Cruz

R. Sí. Por ejemplo, en el tema del financiamiento proponemos reducirlo hasta en 50%, pero cambiando la fórmula de distribución: la mitad en partes iguales y la otra mitad proporcional. Eso sí sería un cambio de fondo. En el tema de los plurinominales: ¿qué necesidad tienes de modificar el sistema proporcional de partidos que fue el que hizo que llegaras al poder? ¿Solo porque piensas que no deben estar Ricardo Anaya y Alejandro Alito Moreno? Son cuestiones minúsculas.

P. ¿La presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca con esta reforma?

R. La presidenta merece todo nuestro respeto, estamos con ella. Está intentando cumplir una promesa de campaña y ya cumplió mandando la iniciativa.

P. ¿Esta es la primera gran fractura política dentro de la Cuarta transformación?

R. No necesariamente. En legislaturas anteriores también hemos votado en contra de algunas iniciativas cuando consideramos que no son correctas.

P. ¿Cuál cree que será el destino de la reforma electoral?

R. Probablemente se apruebe en comisiones porque ahí basta la mayoría simple, pero en el pleno es donde se verá si realmente tiene los votos.

P. ¿Es un mal mensaje y un mal calculo político de Morena que los aliados voten en contra?

R. Lamento mucho que teniendo la claridad de los que va a pasar se expongan, ¿cuál es el objetivo si la prioridad es manetener la unidad?

P. ¿Hay acuerdo entre PT y Verde para votar en contra de la reforma de la presidenta?

R. De forma natural. Los dos no coincidimos en la ruta que han planteado.