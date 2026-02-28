Luisa María Alcalde: “No se puede negociar con el PT y PVEM lo esencial de la reforma electoral”

La presidenta de Morena reflexiona, en entrevista con EL PAÍS, sobre el desafío que enfrenta para mantener la unidad interna de un partido tensionado rumbo a las intermedias del próximo año

Luisa María Alcalde (Ciudad de México, 38 años) dirige Morena en uno de los momentos más complejos para el partido gobernante. La reforma electoral aupada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto grietas y tensiones con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y ha reactivado las discusiones sobre el rumbo del movimiento y la cohesión rumbo a las intermedias de 2027. La presidenta del principal partido de la política mexicana, recibe a EL PAÍS en su despacho en Ciudad de México.

La enmienda político-electoral ha creado una incipiente crisis interna en el bloque oficialista. Alcalde niega que haya choques y asegura que la iniciativa no es una imposición, sino un “mandato del pueblo”. La política advierte a sus socios que Morena no está dispuesto a negociar los cambios en el sistema de elección de los legisladores plurinominales, ni la reducción del financiamiento. “No se puede ceder en lo esencial”, sostiene. Para que la propuesta sea aprobada son indispensables los votos de los aliados en el Congreso.

La dirigente se ha colocado un caparazón; estoica, niega las fricciones y se muestra escéptica a las críticas. Alcalde, quien tiene una activa presencia en las redes sociales, busca desactivar la narrativa de crisis y minimiza el riesgo de ruptura en la coalición, que enfrentará el próximo año una gran prueba en las elecciones intermedias, donde están en juego 17 Estados y cientos de cargos. El próximo 7 de marzo Morena celebrará su Consejo Nacional, donde comenzarán a definirse las reglas del juego para la contienda de 2027.

Pregunta. La reforma electoral no tiene el consenso de sus aliados. ¿Faltó cálculo político o se trata de una imposición?

Respuesta. No sabemos qué va a pasar. No se ha presentado la iniciativa y tampoco hay una definición por parte de los aliados. No me adelantaría a decir que habrá un rechazo. Hay que esperar a ver si una vez que conozcan el contenido de la reforma y se den cuenta de que es una construcción narrativa de la derecha eso de que se quiere debilitar a los partidos pequeños o construir un partido hegemónico. Es falso.

P. El Partido Verde presentará una contrapropuesta de reforma electoral. ¿Se pone en riesgo la coalición rumbo a 2027?

R. Veamos qué sucede con la reforma. Esperaríamos que haya consenso una vez que se aclare su contenido. Se mantiene la pluralidad y la representación actual de los partidos, pero los cambios son de fondo, traslada la decisión a la ciudadanía.

P. ¿Cómo toma Morena que el Verde presente una contrareforma?

R. Están en su derecho. Cualquier legislador de cualquier partido político puede presentar una propuesta distinta que pueda enriquecer la de la presidenta. No creemos en el pensamiento único, respetamos la pluralidad, pero también creemos que es una cuestión de principios y la presidenta estaba obligada a responder a una exigencia popular independientemente de si generaba o no consensos.

P. ¿Morena estaría dispuesto a ceder en algunos puntos centrales como los plurinominales o el financiamiento público?

R. Las listas no se podrían negociar porque es una cuestión de principios. No tendría sentido una reforma que no cambie la esencia de cómo se eligen a los plurinominales, por dedazo. En aras de llegar a un acuerdo, no se puede ceder en lo esencial, que es regresarle el poder al pueblo. Si fuera respecto a otros puntos que no son medulares, como la reducción de los costos, del presupuesto de los partidos de la fórmula para elegir a los plurinominales, sí habría posibilidades en el Congreso. Morena va a respaldar la iniciativa de la presidenta en sus términos.

P. Hay morenistas que dicen que tocar los plurinominales es darse un balazo en el pie.

R. No comparto esa opinión. Morena ha utilizado mecanismos distintos para evitar decisiones cupulares, como la tómbola. La idea es ser consecuentes con el planteamiento histórico de que las listas no deben definirse por las dirigencias.

P. Yeidckol Polevsky, exdirigente de Morena, descalificó la propuesta para la elección de plurinominales.

R. Ella es del PT. Respeto su opinión, pero no la comparto. No he escuchado a una sola persona de Morena que no esté de acuerdo con la propuesta. A medida que se conozca más la iniciativa, va a haber gente del PRI, del PAN y de MC que esté de acuerdo porque reconocen que, como en sus propios partidos, los obstáculos para ser candidato plurinominal tienen que ver con quedar bien arriba [con las dirigencias]; a muchos les conviene. Para muchos priistas, o quedas bien con Alito [Alejandro Moreno] o estás fuera.

P. Desde el Verde advierten que el nuevo sistema va a ocasionar diputados del acordeón, impulsados por gobernadores.

R. Hay que tenerle confianza al pueblo. Siempre será mejor que decida la gente a que decida un dirigente partidista. No es cierto eso del acordeón porque se va a votar solo por un hombre o una mujer. Lo que se plantea es votar por perfiles, no por listas cerradas.

P. ¿Morena está dispuesto a que todos los partidos reciban la misma suma de financiamiento público como plantea el PVEM?

R. No es la propuesta. En lo que estamos de acuerdo es en que no reciban tanto dinero los partidos manteniendo las mismas reglas de distribución.

P. Algunos aliados y morenistas la responsabilizan de haber reventado la negociación con el Verde y el PT. ¿Qué hay de cierto?

R. Es falso. Participé en mesas para expresar una opinión. No tiene nada que ver con haber roto algo o impedido que hubiese un acuerdo; simplemente hay temas de principios que Morena no puede aceptar.

P. Morena surgió criticando los excesos del PRI y el PAN y hoy hay cuestionamientos a gobernadores del partido como Salomón Jara, Layda Sansores, Alejandro Armenta, Rubén Rocha, el senador Adán Augusto López, además de las disputas internas y grupos enfrentados; un ejemplo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el senador Raúl Morón. ¿En qué momento se comenzaron a parecer?

R. No nos parecemos, no somos iguales. Estamos en Morena porque buscamos una transformación y eso no se ha movido un ápice. Todos los que mencionaste buscamos reducir la pobreza, la desigualdad y construir un país para todos, y lo estamos llevando a cabo.

P.¿No ve como un foco rojo los excesos?

R. En todo caso, siempre tenemos que trabajar en la unidad; hay visiones distintas; indebidamente son públicas algunas disputas. Digo indebidamente porque nuestros estatutos establecen que hay que privilegiar el proyecto y la unidad. Se pueden tener puntos de vista distintos; el problema no es que pensemos distinto es cómo resolvemos esas diferencias poniendo por encima el proyecto. Es verdad que ha habido diferencias pero la dirigencia ha trabajado en aras de la unidad.

P. ¿No ve excesos en algunos gobiernos de Morena?

R. Tenemos buenos gobernantes. Y a quién le toca juzgar es a la gente. Hay 17 gubernaturas [en disputa] el próximo año. Vamos a mantener las 12 entidades que gobernamos porque la gente quiere continuidad. La prueba va a ser esa, que podamos mantener los gobiernos que hoy tenemos.

P. ¿Cómo va a frenar Morena la intención del Verde de que la candidata a San Luis Potosi sea la esposa del Gobernador de la entidad?

R. En Morena con o sin alianza no vamos a llevar familiares en la boleta. No hay excepciones.

P. Si Morena pierde cohesión en los próximos años ¿Quién será responsable?

R. No va a perder cohesión. Veo un partido unido, con mayores procesos institucionalizados, reglas claras y unidad en el proyecto. Se va a mantener la unidad y se va a demostrar en la elección del próximo año. Se soban las manos de vernos divididos, su única alternativa es que Morena se divida y se van a quedar con las ganas.

P. ¿Cuál ha sido su mayor error como dirigente?

R. Siempre hay cosas que mejorar, pero no ubico un error específico. Esta dirigencia ha hecho lo que le tocaba hacer, que es consolidar a Morena organizativamente con los comités abriendo la afiliación, credencializado y ahora el gran reto es llevar a cabo procesos transparentes y democráticos.