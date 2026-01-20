El Partido Verde endurece su postura y pone al filo del abismo la reforma electoral de Sheinbaum

El mensaje de unidad previsto para enero por la coalición Sigamos Haciendo Historia, formada por Morena, PVEM y PT, ha sufrido un retraso. La reforma político-electoral aupada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a cargo de Pablo Gómez para su análisis y redacción, ha caído como un terremoto político que ha torcido los acuerdos entre los aliados del Gobierno y ha dibujado, anticipadamente, una incipiente batalla al interior del oficialismo. Sobre la mesa se ha vertido un nuevo ingrediente: la prematura negociación de las 17 candidaturas que se disputarán para la elección intermedia de 2027, donde se renovarán gobiernos en igual número de Estados. La resistencia de verdes y del PT -que públicamente ha cerrado filas con la presidenta- se mantiene ante los temas que más les afectan, han sostenido fuentes cercanas a las dirigencias de ambos partidos. La eventual reducción del financiamiento público y la desaparición de los legisladores de representación proporcional, llamados plurinominales, no están en negociación, pero sí las candidaturas para un eventual proyecto suavizado. El Verde y su dirigente, Karen Castrejón, se alistan para llegar a la reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, prevista para este martes, con la espada desenvainada y las cartas sobre la mesa.

El silencio público de los pesos pesados del Verde ha sido atajado por voces con menos peso, que no han sido desmentidas por la dirigencia. “De lo que se dice que va a contener la reforma, no le vamos a mover ni una coma a lo que existe hoy. No es una negociación. Todo el tema constitucional de la reforma electoral, donde está cambiar la fórmula de plurinominales, no vamos a entrar siquiera al debate”, ha sostenido el senador verdeecologista, Luis Armando Melgar.

La enmienda presidencial ha venido dando tumbos desde su anuncio y en la primera quincena de 2026 ha entrado en un proceso de definición defectuoso que pone en vilo su tránsito de la enunciación al papel. El Verde alista sus planteamientos en vísperas de la reunión que sostendrán con la titular de Segob y no con la mandataria, un desaire que ha calado al interior de los aliados. “Hay trasnochados que piensan que porque tienen mayoría pueden hacer lo que quieran, así no va. No le vamos a mover una coma a los temas que hoy funcionan y funcionan bien y permiten una participación de las minorías”, ha lanzado Melgar. Sus declaraciones han escandalizado a morenistas duros que minimizan lo dicho por el legislador y cuestionan la operación de los verdes.

El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, la voz con mayor autoridad del partido en el Senado, no ha salido a contradecir la voz de su correligionario. “Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto [Claudia Sheinbaum] para que siga beneficiando al pueblo de México”, reza una publicación del líder verdeecologista en su cuenta de X, la semana pasada, antes de las declaraciones de Melgar y también del senador, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien sostuvo que el Verde no avala una reforma electoral que considere la reducción de plurinominales.

En este contexto, se ha anticipado la negociación de las candidaturas empujada por un boceto de enmienda del que no hay nada concreto. La mandataria se ha encargado de reiterar ese punto, mientras patea adelante la fecha en la que se tendrá un documento para entregar al Congreso e iniciar el debate en el periodo de trabajos legislativos que arranca el 1 de febrero. La reforma sin el consenso de los aliados de Morena está destinada al fracaso. Es por eso que un puñado de Estados se han puesto en la mesa de negociación y de paso se ha revivido la prohibición del nepotismo. El partido Verde ha decidido ir solo en San Luis Potosí, en donde, dicen los verdes, Ruth González, la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, encabeza las encuestas para suceder a su esposo. saltándose con ello el candado que impuso la presidenta para aplicar la regla contra la herencia de cargos desde 2027 y no en 2030 como aprobó el Congreso. “Los votos son de quien los trabaja. Si quieren imponer la visión de partido único, eso con nosotros no. Aceptamos una alianza de pares donde todos tenemos competencia y capacidades políticas”, ha dicho Melgar, quien, en contraste con otras fuentes del Verde, ha sostenido que las candidaturas y la reforma electoral no son moneda de cambio bajo ninguna circunstancia.

Además de San Luis Potosí, los verdes mantienen la posibilidad de ir solos o, si hay negociación, en coalición con Morena y PT en Nuevo León, con Waldo Fernández, senador de Morena prestado al Verde; en Nayarit, con Jasmine Bugarín; y en Colima, con Virgilio Amezcua. A puerta cerrada las negociaciones, refieren fuentes del Verde consultadas, se llevan a cabo también entre este partido y PT con el ánimo de definir por qué candidaturas van unos y otros. Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, salió a cerrar filas con la presidenta tras la reunión que sostuvo con la secretaria de Gobernación el viernes de la semana pasada. En privado, la ruta de los acuerdos es la que ha servido para cambiar el discurso de resistencia a la reforma que pone en el centro las dificultades para la aprobación de las propuestas presidenciales, un escenario inimaginable en la Administración de Andrés Manuel López Obrador.