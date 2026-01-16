El PT cierra filas con Sheinbaum tras mostrarse reacio a la reforma electoral

El Partido del Trabajo (PT) ha cerrado filas este viernes con la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras manifestar inicialmente su postura reacia a la reforma electoral que Morena pretende sacar adelante para, entre otras cosas, promover una limitación de legisladores plurinominales y reducir el gasto público en las formaciones políticas. La decisión llega tras un encuentro entre los representantes del PT con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela. “En este encuentro, se acordó construir juntos la propuesta para la reforma electoral, que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos”, ha indicado el partido en un comunicado firmado por su coordinador nacional, Alberto Anaya.

El PT mantenía reticencia hasta este viernes por la reducción de los fondos y esa disminución de legisladores que supondría la nueva norma. “Tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. No hay necesidad de una reforma [electoral]“, decía el pasado miércoles Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados. Sandoval sostuvo también que el contexto obligaba a que los partidos debían enfocarse en estos momentos en “la unidad de los mexicanos [ante los embates de Washington]“.

La formación ha subrayado que, durante su congreso nacional, su militancia “acordó por unanimidad” apoyar a Sheinbaum. “Reconocemos en ella a la mejor mandataria del mundo”, ha indicado. La carta firmada por Anaya también ratifica la “voluntad inquebrantable” para mantener la unidad de Sigamos Haciendo Historia, la coalición liderada por Morena y también apoyada por el Partido Verde Ecologista (PVEM), para las próximas elecciones en 2030. “Seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano”, ha subrayado.

Desde el PVEM, sus líderes se mantienen expectantes hasta conocer los términos y condiciones de la polémica propuesta, aunque han visto con rechazo ese recorte de recursos y la disminución representativa. Por su parte, la oposición ha defendido su rechazo a la reforma, que consideran innecesaria y que puede añadir tensión a la relación del país con el Gobierno de Estados Unidos.

El PAN y el PRI ya adelantaron que votarían en contra de la enmienda de manera rotunda y la llegaron a tildar de “Ley Maduro”. Es un discurso que los petistas han considerado peligroso ante la política intervencionista del presidente estadounidense, Donald Trump, que en las últimas semanas ha vuelto a retomar las críticas a México, un país que considera que está liderado por los carteles del narcotráfico. El PT indicó entonces que la oposición podría denunciar esa reforma ante los organismos internacionales, lo que, según defienden, podría poner en peligro la democracia en México, un escenario ideal para Trump.

La oposición ha mantenido el foco en el presunto fondo que puede contener la enmienda presidencia. “La Ley Maduro se está fraguando desde el Gobierno. En el 2030, cuando este país esté harto de ellos, no se van a querer ir", expuso entonces Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara baja. Y añadió: “Por eso están planeando reformas constitucionales ilegales para quedarse en el poder”. El coordinador panista de los senadores, Ricardo Anaya, reforzó entonces un mensaje en la línea priista. “El Gobierno quiere el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular”.