Todos los detalles de la denuncia por violación al exjefe de la Policía: “A partir del incidente se producen varios intentos de contacto”
José Ángel González está llamado a declarar el 17 de marzo
La dimisión del jefe operativo de la Policía Nacional ha provocado un terremoto en la cúpula del cuerpo, en el Ministerio del Interior —que lo gestiona— y en la política española. El mando dejó el cargo este martes después de que un juez admitiera a trámite una querella en la que una agente lo acusa de violación. Interior insiste en que no supo nada hasta ese día y ha abierto una investigación interna. Mientras, el Partido Popular está aprovechando el episodio para cargar contra el Gobierno.
Ana Fuentes analiza con Chema Gálvez, periodista de El País especializado en tribunales, los detalles de la denuncia.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
