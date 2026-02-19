Todos los detalles de la denuncia por violación al exjefe de la Policía: “A partir del incidente se producen varios intentos de contacto”

José Ángel González tras una reunión del gabinete técnico de seguimiento de la crisis del coronavirus. EFE

La dimisión del jefe operativo de la Policía Nacional ha provocado un terremoto en la cúpula del cuerpo, en el Ministerio del Interior —que lo gestiona— y en la política española. El mando dejó el cargo este martes después de que un juez admitiera a trámite una querella en la que una agente lo acusa de violación. Interior insiste en que no supo nada hasta ese día y ha abierto una investigación interna. Mientras, el Partido Popular está aprovechando el episodio para cargar contra el Gobierno.

Ana Fuentes analiza con Chema Gálvez, periodista de El País especializado en tribunales, los detalles de la denuncia.

