Pablo Isla, a los accionistas de Nestlé: “Afrontamos ahora muchas de las dinámicas a las que me enfrenté en Inditex”

El ejecutivo español, presidente del grupo alimentario, percibió casi 2,5 millones en sus primeros meses en el cargo. Nestlé gana un 17% menos en 2025 y encarrila la venta de todo su negocio de helados

El presidente de Nestlé, Pablo Isla, se ha dirigido por primera vez a los accionistas del grupo alimentario desde la toma de posesión de su cargo el pasado mes de octubre. Lo ha hecho a través de una carta incluida en el informe anual de la empresa, que hoy ha presentado los resultados del ejercicio 2025, que arrojan retrocesos tanto en sus ingresos como en sus principales métricas de rentabilidad.

Isla, que inicia el texto expresando su “profundo compromiso” y motivación con el desempeño de su puesto, no tarda en hacer sus primeras referencias a su anterior empresa, Inditex, de la que fue su principal ejecutivo durante 17 años: “Como consejero independiente que he sido de Nestlé desde 2018, tengo un entendimiento sólido de las operaciones de la empresa, pero también aporto una perspectiva fresca desde mis años de experiencia como presidente y consejero delegado de Inditex”.

Respecto a dicha experiencia, el ejecutivo afirma que, en Inditex, afrontó “muchas de las mismas dinámicas que Nestlé está ahora enfrentando: una rápida evolución de las preferencias de los consumidores, avances tecnológicos y cadenas de suministro complejas”. “Encontrar las formas de superar esos retos y evolucionar ha moldeado mi enfoque sobre el liderazgo y la transformación”, asegura, reconociendo que el desempeño reciente de Nestlé y la evolución de la acción, que en los últimos cuatro años ha perdido cerca del 30% de su valor, “han elevado las preocupaciones”.

Ante ello, Isla asegura que, junto al consejero delegado Philipp Navratil, y al consejo de administración, deben afrontar una nueva etapa: “Estamos ansiosos por llevar a esta empresa a un nuevo capítulo y recuperar la posición de Nestlé como líder claro de la industria”. Entre las tareas que están llevando a cabo, menciona la revisión del modelo operativo y de la estrategia, con el objetivo de impulsar el crecimiento orgánico del grupo y hacerla más eficiente. “Estamos actuando con un nuevo sentido de urgencia y, con nuestros esfuerzos, generando ahorros para reinvertir”, subraya.

Isla también señala los cambios que ha introducido en el consejo de administración, que culminó ayer con dos nombramientos y cambios en su funcionamiento. El presidente de Nestlé adelanta que, de forma regular, nombrará consejeros independientes con diversas áreas de experiencia, y que los miembros del órgano de gobierno se reunirán a puerta cerrada entre las sesiones del consejo “para fomentar una participación más profunda”. “Avanzaremos con decisión hacia la siguiente fase de Nestlé y generaremos retornos atractivos mediante un crecimiento disciplinado y sostenible”, cierra Isla.

El ejecutivo español es presidente de Nestlé desde octubre. En el conjunto de 2025, Isla percibió una retribución total de 2,25 millones de francos suizos, unos 2,5 millones de euros al cambio actual. El grueso de esa cantidad corresponde a la entrega de acciones de la compañía, que forman parte de su paquete retributivo como presidente.

Ingresos a la baja

En cuanto al negocio, Nestlé cerró el ejercicio 2025 con retrocesos en ingresos y rentabilidad. La compañía ha adelantado que centrará su negocio en cuatro negocios clave: café, mascotas, nutrición y alimentación general, y que está en fase de vender la participación que mantiene en su negocio de helados al grupo Froneri, empresa en la que participa junto al fondo PAI Partners.

El grupo suizo acabó el año con unas ventas totales de 89.490 millones de francos suizos, unos 98.700 millones de euros al cambio actual, lo que implica un retroceso del 2% respecto al año anterior. El beneficio neto fue de 9.033 millones de francos suizos, 9.900 millones de euros, un 17% menos, debido a las caídas en los márgenes y los beneficios operativos, impactados por el aumento de los precios del café y del cacao, de los aranceles y de los efectos cambiarios.

Nestlé destaca que está ejecutando con “urgencia” su programa de ahorro de costes, que incluye el despido de 16.000 personas a nivel global hasta finales de 2027. De esa cantidad, 12.000 corresponden a puestos ejecutivos y administrativos, y calcula que la medida aportará 1.000 millones anuales más de ahorros para 2027. Como ejemplo, resalta la integración de Nestlé Health Science, la filial especializada en alimentos ricos en vitaminas y suplementos, en el área general de nutrición, lo que conllevará la salida de toda la estructura de gestión, y su consejera delegada, Anna Mohol, dejará el consejo y la empresa a finales de mes.

El objetivo total de la empresa es alcanzar unos ahorros de más de 3.000 millones de euros. Para 2026, el gigante alimentario prevé un mayor incremento de su crecimiento orgánico, de entre el 3% y el 4%, rango que incluye el impacto previsto por la retirada de productos de leche en polvo en 45 países por posibles intoxicaciones. También espera una mejora de los márgenes operativos, sobre todo en la segunda mitad del año.