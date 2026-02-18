Pablo Isla culmina la reforma del consejo de Nestlé tras el escándalo de su antiguo consejero delegado

Nestlé ha anunciado este miércoles varias modificaciones en la composición y funcionamiento de su consejo de administración, que preside desde el pasado mes de octubre Pablo Isla. La reforma de la gobernanza del grupo alimentario suizo era una de las grandes tareas que afrontaba el ejecutivo español, expresidente de Inditex, después del despido de su ex consejero delegado, Laurent Freixe, por ocultar una relación sentimental con una subordinada.

“Un sólido gobierno corporativo sustenta el éxito a largo plazo de Nestlé”, dice Isla en una nota de prensa difundida por la compañía. Esta ha nombrado dos nuevos consejeros: Fatima Francisco, consejera delegada de la división de cuidado de bebés, mujer y familia de Procter & Gamble; y Thomas Jordan, expresidente del Banco Nacional Suizo (SNB por sus siglas en inglés). Ambos deberán ser ratificados en la próxima junta de accionistas que se celebrará en abril. Con ellos, la composición del órgano de gobierno se eleva a 13 miembros.

Además, Nestlé ha acometido una revisión de las prácticas de su consejo, incluida la estructura de sus comités, provocando una serie de cambios que entrarán en vigor tras esa junta. Entre ellos, Isla introduce un mayor número de reuniones del órgano de gobierno “para aumentar la participación” del mismo en el devenir del grupo, y una “revisión de las estructuras y responsabilidades de los comités para aprovechar mejor las diversas habilidades de los consejeros”.

Esto implicará que cada uno de ellos formará parte de dos comités, lo que, según Nestlé, aumentará la participación de los mismos y respaldará las recomendaciones que se hagan desde ellos.

Isla también reestructura el número y funciones de esos comités. El de sostenibilidad se convertirá en el comité de ciencia, tecnología y sostenibilidad. Este, además de asesorar en cuestiones medioambientales y sociales, “apoyará el enfoque de la compañía en ciencia y tecnología”.

Por su parte, el comité de presidencia y gobierno se disolverá. El mismo servía como enlace entre el presidente y el consejo, así como órgano consultivo en materia de gobernanza y asuntos financieros. La primera pasa a integrarse en un nuevo comité de nombramientos y gobierno corporativo, y el segundo es asumido por el comité de auditoría y finanzas, también de nueva creación.

“Con un presidente independiente [Pablo Isla], un consejero coordinador independiente [Dick Boer], dos vicepresidentes y un consejero delegado nuevo y dinámico [Philipp Navratil], hemos fortalecido la gobernanza en múltiples dimensiones”, dice Pablo Isla en un comunicado. “Con los cambios anunciados hoy, potenciaremos aún más la participación del consejo en el éxito de la empresa, enriqueceremos la supervisión y fortaleceremos la toma de decisiones”, explica el ejecutivo, quien añade: “Al continuar con nuestra práctica de renovar periódicamente el consejo, ampliamos aún más la diversidad de perspectivas y la experiencia representada en el mismo”.

Isla anuncia estos cambios un día antes de la presentación de resultados anuales del grupo, primera prueba de fuego en su todavía breve etapa como presidente de Nestlé. Lo hace también pocos días después de ser designado consejero y vicepresidente de L’Oréal, del que el grupo alimentario es dueño del 20,1%.

La gobernanza de Nestlé ha vivido tiempos convulsos en los últimos años. Al despido de Laurent Freixe le siguió la dimisión anticipada del antecesor de Isla en la presidencia del grupo, Paul Bulcke, entre voces que señalaban una mala gestión en el escándalo de Freixe. Ambos llevaban décadas en la compañía: Bulcke acumuló una etapa de 50 años en la misma, por los 36 de Freixe. Todo ello aceleró la llegada de Pablo Isla al cargo de presidente, que en un principio estaba proyectado para abril de este año.

Este, que ya era consejero de la multinacional desde 2018, y vicepresidente desde 2024, ha ejecutado los cambios en el consejo sin la mochila de tener una trayectoria larga en el grupo: Isla ha sido el primer presidente de Nestlé que llega a esa responsabilidad sin haber tenido antes un cargo ejecutivo en la empresa.

Con la modificación de tareas en el consejo, el expresidente de Inditex intenta dotar de mayor estabilidad a la cúpula. En poco más de un año, Nestlé ha encadenado tres consejeros delegados: Mark Schneider, que abandonó la compañía en agosto de 2024 tras ocho años en el puesto; el despedido Laurent Freixe, y su sustituto y actual primer ejecutivo, Philipp Navratil. En esos meses, Nestlé tuvo el mismo número de consejeros delegados que en los 50 años anteriores.