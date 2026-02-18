Illa cuenta cómo vivió su enfermedad: mucho dolor, fentanilo y primera vez en su vida durmiendo en un hospital

El presidente de la Generalitat explica que evoluciona bien de la infección, que aún no está al 100% pero que tiene en mente una segunda legislatura

La idea original del equipo de Pla Seqüència, el programa que se emite en La2Cat, era montar un reportaje con Salvador Illa haciendo de guía turístico por el Palau de la Generalitat, el portentoso edificio construido entre los siglos XV y XVII en el corazón de Barcelona y que cumple las funciones de sede del Govern. Mostrar “las tripas” del Palau, explicaba el presentador Jordi Basté. Pero, en realidad, lo que se termina viendo son las hechuras interiores del president y cómo ha vivido su baja médica, con ingreso en la UCI incluido, por una rara infección en una ingle. “No soy de quejarme”, dice él en un momento de la filmación, emitida este miércoles por la noche, pero reconoce que esta vez las punzadas de dolor le hicieron reclamar calmante de alto voltaje para soportar el tormento. Le administraron “fentanilo”, revela el propio president en un momento de la entrevista.

Illa dice ser un novato en el papel de paciente: “Nunca antes había pasado una noche en el hospital”, reconoce. Tiene 59 años y hacía deporte casi a diario, es corredor de fondo, pero la enfermedad ha sido caprichosa con él. Le ha atacado en un momento delicado en Cataluña, con el país patas arriba por una crisis ferroviaria, con huelgas de maestros y médicos y con una sucesión de alertas por temporales de lluvia, nieve y viento. Informado por sus consellers de todos los líos, mantiene que ha dejado hacer porque necesitaba centrarse en su recuperación. “Lo que he tenido no ha sido una broma”, cuenta. Pese a las bolas que se han echado a rodar sobre un presunto trato médico de favor, una teoría que ha alimentado y difundido la líder de la ultraderecha independentista, Illa explica que la única diferencia ha estado en que durante su ingreso tuvo “una habitación individual”.

Durante el recorrido por los espacios y despachos del Palau, tras haberle retirado un ujier el teléfono móvil al presentador-visitante, “es el protocolo”, justifica el funcionario, Illa va desgranando aspectos de su vida personal y los mezcla con reflexiones sobre la actualidad política. Su plan es terminar la legislatura y completar por lo menos otra, dice.

Las pocas reservas que tiene para confesar que es un convencido creyente católico se multiplican cuando se le pregunta por su vida personal. Cuenta que su mujer, Marta, prefiere mantenerse en un segundo plano. Ella ha sido testigo de la evolución de la enfermedad del president y del tratamiento que aún recibe para “hacer limpio” de la bacteria que le atacó la zona púbica. “No estoy al 100% pero estoy en condiciones de poder trabajar”, explica.

La entrevista de Basté al president de la Generalitat fue grabada el lunes, coincidiendo con el regreso de Salvador Illa al trabajo tras casi un mes de baja, pero se ha emitido este miércoles en el canal catalán de RTVE, veinticuatro horas después de que Illa fuera entrevistado en TV3. Illa, más flaco y con menos fuerza en la voz que antes de su ingreso hospitalario por una osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente, ofrece una suerte de confesión pública: “Tenemos que asumir que somos vulnerables, que no lo sabemos todo y no tenemos respuesta para todo”.

El programa Pla Seqüència se estrenó el pasado 11 de diciembre con la intervención de Iñaki Urdangarin. El espacio, según ha manifestado en diversas ocasiones su presentador, huye de las preguntas inquisitivas y tiene un buscado formato amable con los entrevistados. El contenido se construye a través de una conversación de casi una hora que se muestra, sin cortes ni interrupciones. Antes que Illa, aparecieron en el mismo espacio el cantautor Lluís Llach, los actores Sergi López, Emma Vilarasau y Sílvia Abril, o Joan Laporta, aspirante a ser reelegido como presidente del FC Barcelona.

RTVE subraya que Pla Seqüència “permite ver al protagonista desde una perspectiva cercana y poco habitual”. El espacio cosechó su mejor audiencia el día de su estreno, con Iñaki Urdangarin como protagonista, cuando alcanzó 145.000 espectadores de media y un 9,2% de cuota de pantalla.