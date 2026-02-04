Así evoluciona Salvador Illa: solo una muleta, entregado a la rehabilitación y animado, pero sin fecha para volver al Palau

El presidente de la Generalitat se recupera en su casa de una infección en el pubis que le causó pérdida de movilidad y fuerza en las piernas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue dando pasos adelante en su recuperación. Tras un episodio de pérdida de movilidad y fuerza en las piernas causado por una infección en el pubis muy poco frecuente, el jefe del Govern catalán, que abandonó el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona el pasado viernes por su propio pie pero ayudado por dos muletas, ya emplea solo un apoyo para desplazarse y en los últimos días ha redoblado los esfuerzos en rehabilitación. Está animado y despacha asuntos de trabajo por videoconferencia y teléfono, han explicado fuentes de su equipo, pero todavía no hay fecha para su retorno oficial al Palau de la Generalitat. Un portavoz del hospital recuerda, de hecho, que aunque su evolución es favorable, sigue atendido por los equipos de hospitalización domiciliaria para administrarle antibiótico intravenoso y todavía no tiene el alta médica.

Lo que le ha ocurrido a Illa no es un problema de salud menor. Su infección, una osteomielitis púbica causada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae, es un cuadro muy poco frecuente: apenas supone el 1% de todas las infecciones osteoarticulares diagnosticadas. Afecta a los huesos, las articulaciones y los músculos de esa zona de la pelvis y, si no se detecta a tiempo, puede convertirse en una situación potencialmente grave porque puede derivar en una sepsis, que es una respuesta descontrolada del sistema inmune ante una infección.

Illa ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de Vall d’Hebron el pasado día 17 de enero tras sufrir un fuerte dolor y pérdida de sensibilidad y fuerza en las piernas cuando salió a correr. Estuvo tres días en esa unidad de vigilancia intensiva hasta que los médicos dieron con el diagnóstico y encauzaron el tratamiento, que consistía en una pauta de antibiótico intravenoso y sesiones de rehabilitación para recuperar la movilidad perdida. Luego, fue trasladado a planta y permaneció allí ingresado hasta el pasado viernes, cuando pudo abandonar el hospital para continuar la convalecencia y el tratamiento antibiótico con el apoyo de los equipos de hospitalización domiciliaria.

Desde entonces, Illa ha seguido evolucionando favorablemente. “Está recuperando muy rápido la motricidad y la fuerza”, ha confirmado este miércoles el gerente del hospital, Albert Salazar, en declaraciones a Catalunya Ràdio. El tratamiento antimicrobiano para eliminar la bacteria causante de la infección durará dos meses, pero Illa está “cada día mejor”, han asegurado también fuentes de su equipo.

Tanto es así que, si el pasado viernes abandonó el hospital con la ayuda de dos muletas, ahora ya se mueve por su casa solo con una. Según las voces consultadas, el president está “redoblando” esfuerzos con la rehabilitación, que marcha a muy buen ritmo, gracias también a la condición física de base de Illa, habituado a practicar deporte con frecuencia.

Desde que abandonó el hospital, un equipo de hospitalización domiciliaria lo visita cada día para administrarle el antibiótico intravenoso, tomarle las constantes y, cuando toca, hacerle las analíticas pertinentes. La previsión es que continúe con la administración del medicamento en vena hasta mediados del mes de febrero y luego, podrá seguir con la terapia oral hasta cumplir las ocho semanas de tratamiento. El alta médica la recibirá cuando termine todo el tratamiento.

Reuniones por videoconferencia

Su cuadro clínico no le ha impedido, en ningún momento, llevar a cabo tareas intelectuales. Y, de hecho, mantiene reuniones por videoconferencia y llamadas para atender asuntos de trabajo, han explicado fuentes de su equipo. Ahora bien, de ahí a retomar su agenda oficial hay un trecho todavía: no hay una fecha marcada en el calendario para su vuelta al Palau de la Generalitat. “Evidentemente, querría estar trabajando ya en Palau, pero asume que debe hacer lo que digan los médicos y seguir las indicaciones sanitarias”, han apuntado estas mismas fuentes. Desde que ingresó en el hospital y durante todo este período de recuperación, el president ha delegado sus funciones en el consejero de Presidencia, Albert Dalmau.

Un portavoz del hospital ha explicado que, aunque Illa no tenga todavía el alta médica, si él se encuentra bien y lo desea, en unos días podría tener el visto bueno de los médicos para desplazarse al Palau de la Generalitat a despachar alguna reunión, por ejemplo. Otra cosa será, eso sí, su disponibilidad para retomar los viajes oficiales: eso puede llevar más tiempo y depende, en buena medida, de lo que diga el equipo médico en función de su evolución clínica.