Sheinbaum impulsa el crecimiento del comercio con Canadá

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha reunido este martes con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, en Palacio Nacional para abordar el refuerzo de la relación comercial entre ambos países. Le Blanc encabeza una numerosa delegación de 400 empresarios canadienses que se encuentran esta semana en México para explorar las posibilidades de inversión en el país latinoamericano. A la reunión también han asistido el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, una comitiva de parlamentarios canadienses, así como los titulares de las secretarías de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores de México.

Sheinbaum se reunió en septiembre de 2025 con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Ciudad de México. Entonces, los dos líderes acordaron trabajar en la relación comercial como un frente común para enfrentar las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender el Tratado de Libre Comercio entre los tres países (TMEC). La visita de los empresarios ha sido el siguiente paso tras el compromiso de los mandatarios. “Se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el TMEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso”, ha explicado Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.

En la apertura de la visita de los empresarios canadienses, LeBlanc y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, han mencionado que entre los temas que están sobre la mesa entre los países están, además del comercio, el futuro de los minerales críticos y la seguridad. Las empresas canadienses con presencia en México desde hace algunos años están enfocadas en sectores como el aeronáutico, la farmacología y la minería. LeBlanc ha explicado que la visita a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey –las tres ciudades más habitadas del país– servirán para abrir el foco hacia otros horizontes. “Avanzamos en el Plan de Acción de Cooperación Económica 2026-2030. Más inversión y mejores empleos en ambos países es la meta. La alcanzaremos”, ha escrito Ebrard en sus redes sociales tras la reunión con Sheinbaum.

Ambos países se preparan para la revisión del TMEC que debe quedar definida antes del próximo 1 de julio. El Gobierno canadiense ha enfatizado el amplio campo para seguir haciendo negocios en México. LeBlanc ha señalado que el comercio entre México y Canadá se multiplicó por 12 desde la década de los años 90 cuando se abrió el libre comercio en América del Norte. El intercambio comercial alcanzó los 56.000 millones de dólares en 2024. “Tuvimos discusiones constructivas sobre nuestras relaciones comerciales y la importancia de seguir fortaleciendo estos lazos”, ha comentado Rachel Bendayan, parlamentaria de la región de Quebec, al final de la reunión con la presidenta mexicana. La legisladora ha publicado también una imagen de la comitiva canadiense en uno de los patios de Palacio Nacional.