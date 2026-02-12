Sheinbaum defiende la negociación con Estados Unidos sobre minerales críticos: “No estamos cediendo nada a nadie”

La revisión del TMEC ha resultado en un plan de acción para identificar los materiales y explorar los precios mínimos para su importación

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido este jueves la participación de México en las negociaciones sobre el futuro de los minerales críticos a las que Estados Unidos le ha convocado, como parte de la revisión del tratado de libre comercio (TMEC). “No estamos cediendo nada a nadie”, ha expresado la mandataria en su conferencia matutina. La oficina comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció hace una semana que había emprendido, de la mano de México, un plan de acción para identificar los materiales y explorar los precios mínimos para su importación.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha explicado que México busca adelantarse ante un escenario geopolítico que prevé la falta de algunos minerales para diversas industrias. “Lo que queremos es participar para garantizar los minerales que México necesita para el futuro”, ha mencionado sobre el acuerdo firmado con Washington. Ebrard ha asegurado que México sostiene conversaciones con países como Canadá, India, Japón y Corea del Sur sobre la existencia de los materiales y las posibilidades para hacer intercambios.

Exportaciones en el Puerto de Manzanillo, en 2024. Mayolo Lopez Gutierrez (Bloomberg)

Estados Unidos ha reunido en Washington a decenas de países para celebrar la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos. La Administración de Trump ha anunciado en el arranque que ya está trabajando en acuerdos bilaterales sobre minerales con 21 países y que está avanzando con 17 más. De reojo mira a China, que posee un importante control sobre la producción y distribución de minerales críticos. De cara a la revisión del TMEC, que deberá finalizar el 1 de julio, Washington ha puesto como primer tema en la lista de acuerdos el futuro del comercio de minerales críticos con México.

Ebrard ha mostrado la lista de los minerales críticos de los que México carece, pero de lo que necesita para echar a andar diversas industrias. Entre los materiales están: aluminio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, litio, níquel, paladio, platino, tantalio, titanio y vanadio. El secretario de Economía ha enfatizado que, por ejemplo, el aluminio es indispensable para la industria automotriz que representa un 4,7% del PIB nacional. El acuerdo con Washington tiene en la mira, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, componentes como cobre, plata, zinc, plomo, manganeso y grafito, además de algunos depósitos de las llamadas tierras raras y litio. “Buscamos que se respete el acceso equitativo, justo a los minerales críticos”, ha insistido.

Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, este jueves. Hazel Cárdenas (Presidencia)

Al margen de las negociaciones con Estados Unidos, México sostiene esta semana conversaciones sobre comercio con China. El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, ha viajado a Pekín para reunirse con el jefe negociador chino, Li Chenggang. México impuso desde enero un arancel a 1.400 productos procedentes de países asiáticos. El Gobierno chino ha manifestado en varias ocasiones su descontento ante dichas medidas, además ha señalado que la presión de Estados Unidos para evitar la llegada de sus productos a través de México complican la operación de sus empresas en el país.