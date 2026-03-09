Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Abelardo de La Espriella: “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta; si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo”
Paloma Valencia triunfa en las consultas interpartidistas y, junto al auge de Juan Daniel Oviedo, da alas al centroderecha | El exdirector del DANE duplica la votación de Claudia López, ganadora de la consulta del centro | Roy Barreras consigue un triunfo apretado ante Daniel Quintero en la consulta de la izquierda
Momentos clave
- Los candidatos más populares que se quemaron en las elecciones al Senado
- Petro minimiza la victoria de Valencia en las consultas: “La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules”
- Paloma Valencia: "Me duele esta violencia como me duele que mis compatriotas estén en un sistema de salud en ruinas"
Colombia ha elegido este domingo un nuevo Congreso y ha definido los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. La candidata uribista Paloma Valencia ha sido la triunfadora de las votaciones, aunque Juan Daniel Oviedo, contendiente suyo en la misma lista de la derecha, ha emergido como la gran sorpresa de la jornada: ha duplicado la votación de Claudia López, la candidata ganadora de la consulta del centro, y ha multiplicado por cinco la de Roy Barreras, triunfador contra Daniel Quintero en la consulta de la izquierda. Las cifras de este domingo significan una reconfiguración de los planes de la izquierda y el centroderecha con miras a la primera vuelta presidencial, donde ya esperan los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, líderes en las encuestas.
Por otro lado, el Pacto Histórico refuerza su poder con la mayor votación en el Senado, al conseguir el 22% de los votos. Con esa tendencia, la formación puede pasar de 20 a 25 escaños una vez se termine el conteo. Al partido de Gobierno le sigue el Centro Democrático, la formación del expresidente Álvaro Uribe, con el 15% de los votos. Las dos colectividades también serán las bancadas más numerosas en la Cámara de Representantes.
Abelardo de La Espriella: "Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta; si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo"
El candidato de la ultra derecha reconoció ante los micrófonos de Blu Radio esta mañana la enorme victoria electoral de la senadora uribista Paloma Valencia en la consulta de la derecha, quien ganó holgadamente con más de tres millones de votos. La victoria representa una amenaza para Abelardo de La Espriella, segundo favorito en las encuestas pero quien no estaba en el tarjetón de esa consulta y por eso no pudo demostrar que también quiere movilizar el voto de la derecha. Pero mensaje, por ahora, no es de confrontación con la candidata uribista, sino de unión.
“No acepto mi admito ningún ataque contra Paloma Valencia y contra el Centro Democrático, no puede ser que nosotros caigamos en eso, eso no lo voy a aceptar, son nuestros aliados naturales”, dijo en la radio, y luego no descartó una alianza a futuro “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta, y si yo paso a la segunda estoy seguro que ella se viene conmigo, pero tenemos que cuidar esa relación”, añadió.
El penalista necesita volver a llevar la atención a su campaña después de esa amenaza, y contó que quiere movilizar más de 19 mil personas el próximo jueves, en la plaza de toros de Cali, para anunciar allí su fórmula vicepresidencial. “Queremos hacerlo allá de manera simbólica, porque ese es el fortín del Pacto Histórico”, añadió, sobre el partido oficialista que quiere derrotar.
De La Espriella tiene a su favor que le fue bien al pequeño partido que lo avaló en las elecciones legislativas, el ultra conservador Salvación Nacional, que tendrá una pequeña bancada de cuatro personas en el Senado y al menos una Cámara en Bogotá. “Eso era muy importante para nosotros, yo quiero recordarle a la audiencia que el presidente Milei llegó con dos diputados, y miren por donde va ya”, dijo de La Espriella, en referencia al presidente Argentino de extrema derecha, que quiere imitar.
Daniel Briceño se consolida como el congresista más votado en las elecciones legislativas
El abogado bogotano Daniel Briceño, del Centro Democrático, obtuvo más de 260 mil votos para la Cámara de Representantes en Bogotá. Aunque el representante, símbolo de la renovación del partido de derechas, esperaba una votación alta, ha asegurado que lo tomó por sorpresa. “Solo puedo decir gracias. Logramos desde la Cámara de Representantes ser el congresista más votado de Colombia en toda la elección”, escribió en X en la noche del domingo, luego de que se conociera el resultado.
Briceño, de 32 años, se ha dado a conocer por sus más de 400 denuncias en contra del Gobierno Petro, por mantener un equipo austero y por ser un hombre estudioso: inició su carrera haciendo veeduría en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Con esta votación, Briceño no solo vence en número a algunos de los participantes de las consultas interpartidistas, sino que se convierte en el tercer congresista más votado de la historia del país, después del expresidente Álvaro Uribe y del exalcalde Antanas Mockus.
La defensora del Pueblo califica de “inadmisible” el video en el que Benedetti se burla de los “quemados” en las elecciones
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha cuestionado un video publicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que -con extintor en mano- el funcionario se burla de los “quemados” de las elecciones al Congreso, es decir, de aquellas figuras conocidas que no alcanzaron el umbral para estar en una nueva legislatura.
“Esto es inadmisible”, escribió la defensora en X. “El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales. El Estado de Derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores”, dijo Marín.
En el video, publicado por Benedetti en la noche del domingo a través de esa misma red social, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones al Congreso y a las consultas interpartidistas, el ministro dice estar “muy feliz” por la derrota de sus contradictores políticos. “Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad tachándome de deshonesto”, dice Benedetti, señalado en varios casos de corrupción, y quien califica a sus opositores de “payasos”, “bobos”, “pendejos” y “desocupados”.
Juan Daniel Oviedo: “Mi prioridad era demostrarle a Colombia que podemos hacerlo mejor”
Visiblemente emocionado, como se le ha visto desde que se conocieron los resultados de la Gran Consulta por Colombia, el economista bogotano dio una entrevista a 6AM W, de Caracol Radio, en la que siguió defendiendo uno de los lemas de su campaña: que se puede hacer política de forma diferente. “Mi prioridad era demostrarle a Colombia que podemos hacerlo mejor”, dijo. Con un discurso de ser una persona hecha a pulso, Oviedo confirmó que para poder hacer su campaña hipotecó su casa.
Oviedo, que superó el millón de votos en la consulta de la derecha y que se convirtió en la sorpresa de la jornada electoral del domingo, representa también parte del centro político. Según aseguró, es probable que se reúna este lunes con la ganadora de la consulta, Paloma Valencia, aunque no especificó sobre qué hablarán ni si contempla la posibilidad de ser su fórmula vicepresidencial.
En lo que sí fue enfático fue en la necesidad de diálogo con los partidos de derecha, y cuestionó que se estigmatice a quien abra las puertas, como si se pudiera contagiar de una peste. Pese a no compartir todos los ideales políticos de Iván Duque, el presidente de derechas que le dio la oportunidad de ser el director de DANE, cargo que impulsó su imagen, dijo estar agradecido: “Me dio la oportunidad de responderle a todo el país, no al presidente que lo nombra”.
Los ganadores, los perdedores y las sorpresas de este domingo electoral
La jornada electoral de este domingo ha dejado una lista de ganadores, perdedores y sorpresas.
La victoria de Paloma Valencia. La candidata uribista se impuso con el 45,7% de los votos en todas las consultas. Obtuvo más de 3,2 millones de votos y emergió con fuerza para enfrentar al izquierdista Iván Cepeda y al ultra Abelardo de la Espriella en la primera vuelta en mayo. Derrotó con facilitad a otros ocho aspirantes de centroderecha, derecha y ultraderecha en La Gran Consulta.
La sorpresa de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quedó segundo en La Gran Consulta, pero su derrota tiene sabor a victoria por superar todas las expectativas. Obtuvo más de 1,2 millones de votos, más del doble que la centrista Claudia López en la Consulta de las Soluciones y más del cuádruple que Roy Barreras en el Frente por la Vida. Se convierte en un fenómeno electoral que reúne parte del centro y de la derecha.
El hundimiento de Roy Barreras. El exsenador se estrelló con una votación raquítica, de menos de 300.000 votos, en la consulta del Frente por la Vida, en la que superó a Daniel Quintero. Con esta cifra, le será difícil disputarle un espacio en el progresismo a Iván Cepeda, que ganó la consulta del Pacto Histórico en octubre con más de 1,5 millones de votos y va directo a la primera vuelta
El centro salió golpeado. La tímida victoria de Claudia López en la consulta contra Leonardo Huerta no es suficiente para revivir la opción de este espectro político a la Presidencia. La exalcaldesa de Bogotá apenas logró un poco más de 500.000 votos, mientras que Sergio Fajardo no participó en las consultas.
El Pacto Histórico se consolidó en el Senado. El partido del presidente Petro y el candidato Iván Cepeda obtuvo más de 4 millones de votos y logró cerca de 25 curules en la cámara alta, un aumento significativo frente a los 2,8 millones de votos y 20 escaños que obtuvo hace cuatro años. El Centro Democrático, su némesis, aumentó su votación y logró 17 escaños (sumó 13 en 2022). El centenario Partido Liberal, por su parte, se consolidó como la tercera fuerza política del Senado (obtendría unos 13 curules).
Los congresistas que se quemaron. Varios políticos con una importante presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación se quedaron fuera del Congreso este domingo. Entre ellos, se encuentra Angélica Lozano, Katherine Miranda, Inti Asprilla, Jorge Robledo, Juan Carlos Losada, José David Name y Lina Garrido.
La ultraderecha entró al Senado. El partido Salvación Nacional superó el umbral mínimo para entrar a la cámara alta, con cerca de 700.000 votos. Contó con el respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que celebró la elección. “Hoy logramos algo extraordinario; pese a los ataques y la campaña negra, hoy tenemos una bancada”, indicó.
La Gran Consulta supera la cantidad de votos de las primarias de la izquierda en 2022
Ya se han contabilizado 5.827.588 votos en La Gran Consulta este domingo, según el septuagésimo segundo boletín electoral. La cifra supera los votos en las primarias de la izquierda en 2022: 5.818.375.
La gran diferencia entre ambos procesos es que, hace cuatro años, el voto tuvo una mayor concentración. Hubo solo cinco candidatos y Gustavo Petro arrasó: obtuvo 4.495.831 votos, frente a 785.215 de Francia Márquez. Este domingo, en cambio, compitieron nueve aspirantes y la votación fue más fragmentada. Con el 99% de las mesas escrutadas, Paloma Valencia obtiene 3.216.494 sufragios. Le siguen Juan Daniel Oviedo, con 1.251.423, y Juan Manuel Galán, con 326.468.
Sergio Fajardo celebra la elección de Jennifer Pedraza al Senado: “Aquí está el futuro de nuestro país”
El candidato presidencial Sergio Fajardo ha celebrado la elección de Jennifer Pedraza al Senado. “Tengo que decirlo con toda la claridad: aquí está, en esta mujer, la cabeza y el futuro de Dignidad y Compromiso [su partido] y el futuro de nuestro país”, ha comentado en una celebración que luego compartió a través de un video en redes sociales. “Representa todo lo que nosotros queremos para este país. Tenemos una figura que necesita Colombia. La figura que necesita Colombia se llama Jennifer Pedraza”.
La hasta ahora representante, que obtuvo unos 77.000 votos (97,6% de las mesas escrutadas), se ha pronunciado a través de X. “Contra todo pronóstico, a pesar de los ríos de mermelada y de la plata de los corruptos, soy Senadora gracias al trabajo colectivo de toda la gente que cree que hacer política diferente es posible. ¡Una curul para las mujeres, los trabajadores, la juventud, la salud y tantas causas justas!”, ha comentado. “Ahora vamos por la Presidencia”, ha agregado, en referencia a Fajardo.
Sin embargo, el candidato presidencial tuvo este domingo dos derrotas importantes en la elección al Senado que opacan su entusiasmo por la victoria de Pedraza. Se quemó Jorge Enrique Robledo, el exsenador de izquierdas con el que creó Dignidad y Compromiso: obtuvo solo 28.000 votos. También quedó afuera Federico Restrepo, una de las personas de mayor confianza de Fajardo, que apenas recibió unos 7.000 apoyos.
La senadora Cabal felicita a su antigua colega, Paloma Valencia: "Este triunfo representa un paso importante"
La senadora María Fernada Cabal, del partido Centro Democratico, ha celebrado la victoria de Paloma Valencia en la consulta de la derecha. Se trata de un gesto amistoso después de que protestara cuando el partido no la escogió como la candidata presidencial, lo que motivó que su esposo, José Félix Lafaurie, anunciara que el matrimonio se decidía por abandonar el uribismo. Si bien Lafaurie ya se ha ido al partido de Abelardo de La Espriella, el ultra conservador Salvación Nacional, la senadora Cabal no ha hecho público su apoyo al candidato ultra por encima de quien fue su colega por años en el Congreso. “Este triunfo representa un paso importante en la derrota del neocomunismo que encarnan Petro y Cepeda”, dijo Cabal sobre la victoria de Valencia. “Es momento de redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo por Colombia. El bien superior es la patria”
De la Espriella celebra el ingreso de Salvación Nacional en el Senado pese a no promover al partido durante la jornada
El ultra Abelardo de la Espriella ha celebrado esta noche al pequeño partido de derechas Salvación Nacional, que le dio su aval a la presidencia, tras haber cruzado el umbral mínimo para entrar al Senado, con cerca de 700.000 votos. Durante la mañana, el candidato presidencial no mencionó al partido ni invitó a votar por la lista liderada por Enrique Gómez, cuando los analistas y los sondeos aún no aseguraban su entrada.
“Hoy logramos algo extraordinario; pese a los ataques y la campaña negra, hoy tenemos una bancada”, ha indicado el abogado penalista en un video acompañado por Gómez. De él, ha indicado: “Será un senador extraordinario”.
En el video, De la Espriella también ha hecho un llamado a la derecha para que se una contra “el único enemigo, Iván Cepeda”. A su vez, ha felicitado a Paloma Valencia por su triunfo y la ha invitado a competir “en la arena democrática”.
Benedetti se burla de los ‘quemados’ en las votaciones al Congreso: “No son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada”
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se ha tomado con humor los resultados de las elecciones de este domingo. En un video que ha publicado en sus redes sociales, Benedetti se ha burlado de los quemados, los candidatos derrotados en las votaciones. Jugueteando con un extintor y tratando de “payasos” y “bobos” a los aspirantes opositores al Gobierno y críticos de él mismo, el ministro muestra su alegría por la victoria del Pacto Histórico en las elecciones del Congreso. “Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña”, escribió en un mensaje junto al video.
Más de siete millones de personas votaron en las consultas presidenciales
Ya se han contabilizado 7.006.946 votos en las consultas presidenciales, según señala el boletín sexagésimo tercero. El 82,8% de los sufragios (5.802.628) fueron por La Gran Consulta, en la que compitieron nueve aspirantes que representaron desde la centroderecha hasta la ultraderecha. Solo el 8,76% de los votos fueron para la centrista Consulta de las Soluciones y apenas el 8,42% por el progresista Frente por la Vida.
La cifra es significativamente menor a los 10 millones de votos en el ciclo electoral 2022, en el que también hubo tres consultas simultáneas a las legislativas. La diferencia sustancial es que entonces estaban los candidatos favoritos de cada bloque, a diferencia de las ausencias de este domingo de Abelardo de la Espriella en la derecha, Iván Cepeda en la izquierda y Sergio Fajardo en el centro.
Los candidatos más populares que se quemaron en las elecciones al Senado
No son pocos los candidatos que tienen una importante presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación, además de algunos que tuvieron un cierto protagonismo en el Congreso en el último periodo, y que se han quemado este domingo.
Una de las sorpresas más grandes es la derrota de Angélica Lozano, que fue la representante más votada en 2018 y que en su salto al Senado en 2022 consiguió 84.000 votos. Este domingo apenas ha superado los 35.000. En la misma lista, que agrupaba a la Alianza Verde y a otras fuerzas de centro, también estaba Katherine Miranda, que apenas ha recabado más de 28.000 sufragios.
Por la coalición entre el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso se ha quemado el histórico político de la izquierda Jorge Robledo, que ha conseguido unos 27.000 votos.
Por la derecha se quedan por fuera importantes figuras, como el expresidente Álvaro Uribe (que estaba de puesto 25 en la lista del Centro Democrático), José David Name y Lina Garrido. Por la izquierda han quedado por fuera del Senado el reconocido caricaturista Matador y el senador Inti Asprilla.
Bernie Moreno: "Estados Unidos está observando atentamente la situación"
El senador colomboamericano, Bernie Moreno, es el único cercano a la Casa Blanca que se ha pronunciado sobre las elecciones este domingo, cuando se votaron las listas al Senado, Cámara de Representantes, y tres consultas presidenciales. “Felicitaciones a los ganadores de las elecciones al Congreso y las consultas de coalición celebradas hoy en Colombia. Más allá del claro mandato de seguridad y prosperidad, las elecciones demostraron que Colombia cuenta con instituciones sólidas y ofrecieron lo que parecen haber sido unas elecciones libres y justas”, dijo. “Durante los próximos tres meses, es imperativo que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los candidatos presidenciales restantes. Estados Unidos está observando atentamente la situación y, personalmente, tengo la esperanza de que Colombia pueda algún día unirse al Escudo de las Américas”
Paloma Valencia obtiene el 45,7% de los votos de las consultas y Juan Daniel Oviedo se mantiene en el 17,81% en el quincuagésimo séptimo boletín
En el quincuagésimo séptimo boletín, con el 97,65% de las mesas informadas (123.677 de 126.647), estos son los resultados en las consultas presidenciales:
Paloma Valencia (La Gran Consulta): 45,7%
Juan Daniel Oviedo (La Gran Consulta): 17,81%
Claudia López (Consulta por las Soluciones): 8,15%
Juan Manuel Galán (La Gran Consulta): 4,63%
Juan Carlos Pinzón (La Gran Consulta): 4,21%
Roy Barreras (Frente por la Vida): 3,62%
Petro minimiza la victoria de Valencia en las consultas: “La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules”
El presidente Gustavo Petro ha minimizado a través de X la victoria de este domingo de la senadora uribista Paloma Valencia: obtuvo más de 3,1 millones de votos, el 45,7% de todas las consultas presidenciales, con el 97,14% de las mesas escrutadas. “La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules. El cuidado del voto en el Congreso en este momento, es lo fundamental”, ha comentado, en referencia a los comicios legislativos.
El Pacto Histórico obtiene el primer lugar de las elecciones al Senado: tiene 3.923.721 votos, el 22,86%, con el 89,4% de las mesas escrutadas —el Centro Democrático queda relegado al segundo puesto, con el 15,7%—. El movimiento del presidente también cosecha buenos resultados en las elecciones a la Cámara de Representantes, en las que tuvo que participar con varias listas tras decisiones judiciales adversas.
El partido de la ultra Abelardo de la Espriella supera el umbral y se perfila como una nueva fuerza en el Senado
Salvación Nacional, el pequeño partido de derechas que avaló la candidatura presidencial del ultra Abelardo de la Espriella, ha cruzado el umbral del 3% y se perfila como una nueva fuerza en el Senado.
La lista, liderada por el político Enrique Gómez, ha conseguido más de 580.000 votos, con el 86% de las mesas escrutadas.
Con este resultado preliminar, De la Espriella ha superado su primera prueba electoral desde que entró en la política como outsider, pese a que muchas encuestas y analistas no aseguraban que Salvación Nacional alcanzara el umbral mínimo.
Juan Daniel Oviedo: "Vamos a apoyar a Paloma"
“Colombia habló y le dió un apoyo decisivo a Paloma Valencia”, dijo el candidato que quedó de segundo en la consulta de la derecha con más de un millón de votos. “Una mujer que estoy seguro va a liderar la bandera de esta campaña presidencial, y a quien vamos a apoyar, porque esa es la palabra que se tiene que cumplir”.
Paloma Valencia: "A la mujer colombiana, le quiero decir que es nuestro momento de gobernar"
“Mujeres, después de 200 años, vamos a ser historia: estamos muy cerca de gobernar, y les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidente de Colombia”
Paloma Valencia: "Hoy es el día de la mujer, y lo celebramos"
“Esta es la fuerza que representa la esperanza para Colombia”, añadió la senadora, quien será la primera candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático. “Me siento honrada de ser la líder de este equipo que seguirá unido por el bien de los colombianos. Hoy es el día de la mujer, y lo celebramos”
Paloma Valencia agradece a Juan Daniel Oviedo, el segundo más votado: "Nos inspiras a amar lo diferente"
El público le pide a la senadora que lo excoja de vicepresidente con gritos: “vice!”
“Superó el millón de votos de colombianos que lo apoyan”, le reconoció Valencia. “Hiciste una campaña en flota que nos dió envidia a todos, la hiciste caminando, la hiciste viviendo en Soacha. Ha sido una campaña feliz, llena de inteligencia”, añadió. “Eres libre y perfecto tal y como eres”, añadió, una referencia implícita contra un comentario homofóbico que le había hecho Abelardo de La Espriella.
Valencia agradece al exsenador Juan Manuel Galán: "Representa la lucha contra el narcotráfico y la violencia"
“Fue un senado estudioso, trabajador”, reconoció la senadora al director del partido Nuevo Liberalismo. “La memoria de nuestro prócer Luis Carlos Galán está en buenas manos, tu padre desde el cielo sonríe”, dijo sobre el líder liberal asesinado por Pablo Escobar en 1989, Luis Carlos Galán.
Paloma Valencia supera los tres millones de votos
La senadora uribista Paloma Valencia ha superado los tres millones de votos. El cuadragésimo séptimo boletín de la Registraduría señala que, con el 93,3% de las mesas escrutadas, obtiene 3.016.307 sufragios. Representa el 45,77% de todos los votos contabilizados de las consultas, que son 6.633.128 hasta ahora.
La cifra de tres millones de votos le da una base fuerte a Valencia para disputar la representación de la derecha frente al ultra Abelardo de la Espriella, que no compitió en la consulta y ocupa el segundo puesto en las encuestas. Queda detrás de los 4,5 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro en las consultas de 2022, pero es un incremento notorio frente a los 2,1 millones que había obtenido el derechista Federico Gutiérrez.
El número, además, es comparable con los votos que ha obtenido el Pacto Histórico, el movimiento del presidente, en su lista al Senado este domingo: 3.373.603, con el 78,88% de las mesas escrutadas.
Valencia agradece al exministro Juan Carlos Pinzón: "Viene de la familia de nuestros heroes, nuestros soldados"
La senadora le agradeció por su trabajo liderando el ministerio de Defensa durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y su experiencia como exembajador en Estados Unidos. “Tu experiencia nos obliga a tener un puño de acero” contra el narcoterrorismo, añadió
Paloma Valencia agradece a la experiodista Vicky Dávila: "Esta es la mujer valiente"
“Nos representa a todas las mujeres de Colombia”, le dijo la senadora. “Eres la guerrera infatigable” contra la corrupción“, añadió para quien fue la directora de la revista Semana antes de lanzarse a la político. ”No hay ningún colombiano que no reconozga en ti la valía de una mujer súper poderosa para Colombia"
Paloma Valencia agradece al exgobernador Anibal Gaviria: "Nos inspira en su lucha por la descentralización"
“Anibal es el liderazgo que viene de esa tierra de la libertad y del trabajo, la gran Antioquia, que cuando resiste, Colombia se salva”, dijo la senadora al exgobernador que está viendo los resultados en su departamento.
Paloma Valencia agradece al exalcalde Enrique Peñalosa: "Rescató a Bogotá de caos de Petro"
“Es sin duda el mejor alcalde que haya tenido Colombia en toda su historia”, dijo la senadora la alcaldesa, y recordó que él ganó la alcaldía después de que Gustavo Petro ganara ese puesto en 2013. “Enrique, tu ejemplo nos inspira, a ser una mano constructora como fuente de equidad, en obras planeadas y ejecutadas”.
