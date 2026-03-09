Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Abelardo de La Espriella: “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta; si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo”

Los ganadores, los perdedores y las sorpresas de este domingo electoral

La jornada electoral de este domingo ha dejado una lista de ganadores, perdedores y sorpresas.

La victoria de Paloma Valencia. La candidata uribista se impuso con el 45,7% de los votos en todas las consultas. Obtuvo más de 3,2 millones de votos y emergió con fuerza para enfrentar al izquierdista Iván Cepeda y al ultra Abelardo de la Espriella en la primera vuelta en mayo. Derrotó con facilitad a otros ocho aspirantes de centroderecha, derecha y ultraderecha en La Gran Consulta.

La sorpresa de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quedó segundo en La Gran Consulta, pero su derrota tiene sabor a victoria por superar todas las expectativas. Obtuvo más de 1,2 millones de votos, más del doble que la centrista Claudia López en la Consulta de las Soluciones y más del cuádruple que Roy Barreras en el Frente por la Vida. Se convierte en un fenómeno electoral que reúne parte del centro y de la derecha.

El hundimiento de Roy Barreras. El exsenador se estrelló con una votación raquítica, de menos de 300.000 votos, en la consulta del Frente por la Vida, en la que superó a Daniel Quintero. Con esta cifra, le será difícil disputarle un espacio en el progresismo a Iván Cepeda, que ganó la consulta del Pacto Histórico en octubre con más de 1,5 millones de votos y va directo a la primera vuelta

El centro salió golpeado. La tímida victoria de Claudia López en la consulta contra Leonardo Huerta no es suficiente para revivir la opción de este espectro político a la Presidencia. La exalcaldesa de Bogotá apenas logró un poco más de 500.000 votos, mientras que Sergio Fajardo no participó en las consultas.

El Pacto Histórico se consolidó en el Senado. El partido del presidente Petro y el candidato Iván Cepeda obtuvo más de 4 millones de votos y logró cerca de 25 curules en la cámara alta, un aumento significativo frente a los 2,8 millones de votos y 20 escaños que obtuvo hace cuatro años. El Centro Democrático, su némesis, aumentó su votación y logró 17 escaños (sumó 13 en 2022). El centenario Partido Liberal, por su parte, se consolidó como la tercera fuerza política del Senado (obtendría unos 13 curules).

Los congresistas que se quemaron. Varios políticos con una importante presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación se quedaron fuera del Congreso este domingo. Entre ellos, se encuentra Angélica Lozano, Katherine Miranda, Inti Asprilla, Jorge Robledo, Juan Carlos Losada, José David Name y Lina Garrido.

La ultraderecha entró al Senado. El partido Salvación Nacional superó el umbral mínimo para entrar a la cámara alta, con cerca de 700.000 votos. Contó con el respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que celebró la elección. “Hoy logramos algo extraordinario; pese a los ataques y la campaña negra, hoy tenemos una bancada”, indicó.