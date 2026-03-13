El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | El exministro Daniel Palacios y el excontralor Felipe Córdoba se adhieren a la candidatura de Paloma Valencia

El exministro del Interior, Daniel Palacios, se suma a la candidatura de Paloma Valencia

A través de varios medios de comunicación, el exministro del Interior Daniel Palacios ha confirmado que se adhiere a la campaña presidencial de Paloma Valencia. Palacios, quien llevó la cartera de la política durante parte del mandato de Iván Duque, había recogido las suficientes firmas para inscribirse como candidato. Sin embargo, luego de que Valencia ganara la consulta de la derecha, la llamada Gran Consulta por Colombia, con tres millones de votos, la candidata ha ido sumando apoyos.

Esta mañana Valencia recibió el coaval del Nuevo Liberalismo, de manos de Juan Manuel Galán, que también participó en la consulta, y luego fue respaldada por el excontralor Felipe Córdoba, quien anunció que declinaba su candidatura para que se siguieran logrando apoyos alrededor de Valencia. Palacios tomó esa misma decisión.