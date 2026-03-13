El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | El exministro Daniel Palacios y el excontralor Felipe Córdoba se adhieren a la candidatura de Paloma Valencia
Claudia López presenta a Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial | Mauricio Lizcano escoge a Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, como su fórmula vicepresidencial | El Nuevo Liberalismo coavala la candidatura de Paloma Valencia
Las elecciones de las fórmulas vicepresidenciales han concentrado la atención en la semana posterior a las elecciones del Congreso y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Este viernes se cumple el plazo para que los candidatos presidenciales anuncien quienes los acompañarán en la nueva etapa de la campaña. Claudia López ha anunciado a Leonardo Huerta por la mañana, después de que este jueves varios aspirantes revelaran sus posiciones. Sergio Fajardo escogió a Edna Bonilla, académica y exsecretaria de Educación de Bogotá. Luis Gilberto Murillo eligió a Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales. Roy Barreras reveló desde Cartagena que la exfiscal Martha Lucía Zamora será quien lo acompañe en el tarjetón. Finalmente, Paloma Valencia dio una noticia que ya se esperaba: que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ya habían revelado sus fórmulas: la lideresa indígena Aida Quilcué y el exministro José Manuel Restrepo, respectivamente. El candidato de izquierda, además, se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que el abogado ultraderechista inscribió su candidatura ante la Registraduría en Cali, bastión del petrismo, y le dio un impulso con un mitin desde la plaza de toros de Cañaveralejo.
El exministro Juan Fernando Cristo desiste de su candidatura presidencial
El líder de En Marcha, Juan Fernando Cristo, ha anunciado que desiste de su candidatura presidencial. “No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primer a vuelta presidencial”, dijo en un video que hizo público a través de sus redes sociales. Pese a que el exministro había anunciado este jueves a su fórmula vicepresidencial, la profesora y defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, finalmente decidió retirarse de una contienda en la que considera hay un exceso de candidatos.
“Al no presentar nuestra candidatura, espero contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia, frente a una ciudadanía que se encuentra confundida con tantas aspiraciones”, añadió.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, se suma a la candidatura de Paloma Valencia
A través de varios medios de comunicación, el exministro del Interior Daniel Palacios ha confirmado que se adhiere a la campaña presidencial de Paloma Valencia. Palacios, quien llevó la cartera de la política durante parte del mandato de Iván Duque, había recogido las suficientes firmas para inscribirse como candidato. Sin embargo, luego de que Valencia ganara la consulta de la derecha, la llamada Gran Consulta por Colombia, con tres millones de votos, la candidata ha ido sumando apoyos.
Esta mañana Valencia recibió el coaval del Nuevo Liberalismo, de manos de Juan Manuel Galán, que también participó en la consulta, y luego fue respaldada por el excontralor Felipe Córdoba, quien anunció que declinaba su candidatura para que se siguieran logrando apoyos alrededor de Valencia. Palacios tomó esa misma decisión.
El excontralor Felipe Córdoba se adhiere a la candidatura de Paloma Valencia
El excontralor general, Felipe Córdoba, que también había recogido suficientes firmas para inscribirse como candidato presidencial, se adhiere a la campaña de Paloma Valencia. Luego de que la senadora y candidata por el Centro Democrático lo invitara públicamente a apoyar su candidatura y después de que ambos se reunieran este miércoles, Córdoba le respondió que sí por medio de un video. “He escuchado este llamado”, dijo.
“Acepto unir fuerzas con Paloma Valencia porque Colombia necesita la unión para recuperar el país”, dijo, ante el que calificó como “uno de los momentos más difíciles” de la historia del país. “La inseguridad crece, la economía se debilita, y millones de colombianos creen que el país que aman está perdiendo el rumbo”, dice. Y concluye: “Cuando el país está en riesgo, el deber es unirnos”.
El exministro Mauricio Lizcano escoge a Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, como su fórmula vicepresidencial
En una dupla de exministros, Mauricio Lizcano ha revelado a Luis Carlos Reyes como su fórmula a la Vicepresidencia. Ambos fueron parte del Gabinete de Gustavo Petro pero han tomado distancia del Gobierno. Lizcano fue el primer director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de este mandatario, y después ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o TIC, hasta comienzos del 2025. Reyes, apodado Mr. Taxes desde que encabezó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a inicios del cuatrienio, ocupó después la cartera de Comercio pero acabó por romper ruidosamente con el presidente en medio de reproches y denuncias cruzadas. Había lanzado una candidatura propia que no despegó, y también se planteó una fallida alianza con Fuerza Ciudadana, el movimiento de izquierda alternativa del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
El expresidente Álvaro Uribe asiste a la inscripción de la candidatura de Paloma Valencia
El expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder natural del Centro Democrático, llegó a la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, para acompañar a la candidata de su partido, Paloma Valencia, a inscribir su candidatura presidencial. Cerca del exmandatario se vio a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también ha expresado su respaldo a dicha candidatura.
El Nuevo Liberalismo coavala la candidatura de Paloma Valencia
Ante el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, el excandidato presidencial y director de la colectividad, Juan Manuel Galán, ratificó su respaldo a la fórmula de Paloma Valencia como presidenta y Juan Daniel Oviedo vicepresidente. A través de un comunicado, el partido ratificó que coavala dicha candidatura, en el marco del acuerdo de la Gran Consulta por Colombia, un proceso que convocó al Centro Democrático, al Nuevo Liberalismo y a otros partidos para, entre ellos, elegir a un único candidato de la derecha.
El Nuevo Liberalismo señala que toma la decisión con el fin de “construir una alternativa política frente a la polarización y los extremos que hoy dividen Colombia”, con el “compromiso de trabajar conjuntamente por una transformación responsable”, del país. Valencia dijo sentirse honrada y conmovida por llevar “el emblema de un colombiano que lo ha dado todo por Colombia, y cuyo hijo ha sabido representar y levantar las banderas de quienes no capitulan contra los violentos”, haciendo referencia a Luis Carlos Galán, el líder liberal asesinado en 1989.
Claudia López elige a Leonardo Huerta como su fórmula a la vicepresidencia
El abogado pereirano Leonardo Huertas será quien acompañe a la candidata presidencial Claudia López como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de mayo, de acuerdo con fuentes cercanas a su campaña. Huerta, quien fue su contrincante en la Consulta de las soluciones, como se llamó a la consulta interpartidista del centro político, ahora estará a su lado en el tarjetón.
El también profesor, que hasta ahora era desconocido en la arena pública, fue el único contrincante en la consulta promovida por López, en la que no quisieron participar otros jugadores del centro político, como Sergio Fajardo, Maurice Armitage o Juan Fernando Cristo. Con la elección de Huerta continúa la tradición de que la fórmula vicepresidencial resulte ser quien saque la segunda mayor votación dentro de las consultas.
Claudia López inscribe su candidatura y da a conocer su fórmula vicepresidencial este viernes
La candidata presidencial Claudia López tiene programado dar a conocer a su fórmula vicepresidencial e inscribir su candidatura este viernes en Bogotá. La aspirante centrista ha convocado a sus seguidores y a los medios de comunicación en la sede de la Registraduría Nacional a las ocho de la mañana para revelar quién la acompañará en el tarjetón en la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. Los candidatos que tienen mayor favorabilidad según las encuestas ya dieron a conocer sus apuestas para la Vicepresidencia, un factor que encaminará el rumbo del escenario político en las próximas semanas.
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