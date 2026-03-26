El INE confirma que la economía española creció un 2,8% en 2025, el doble que la zona euro

La economía española creció en 2025 a un ritmo muy superior al de sus socios europeos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que el PIB avanzó un 2,8% el pasado ejercicio, justo el doble que la zona euro, gracias al empuje del consumo y la inversión, las dos patas sobre las que se apoya en los últimos tiempos la mejora de la actividad. El dato anual está por debajo del 3,5% que alcanzó en 2024, pero refrenda que España fue la economía avanzada que más creció en los dos últimos años.

El cierre de 2025 fue especialmente favorable: el cuarto trimestre fue el mejor de todo el curso, con un repunte de ocho décimas que se vio propulsado por una aportación de nueve décimas de la demanda nacional, a la que el sector exterior restó una.

Esas cifras dotaban a la economía española de una importante inercia para seguir creciendo en 2026, con un avance que el Ministerio de Economía cifra en el 1,1% como punto de partida. Las previsiones auguraban que el impulso del PIB sería algo menor que en 2025, pero todavía sólido, por encima del 2%. Sin embargo, la guerra en Irán ha desplegado un velo de incertidumbre sobre todas las predicciones, a la espera de cuantificar su impacto, mayor cuanto más se alargue el conflicto. Las economías europeas, muy dependientes de las importaciones de gas natural y petróleo, son especialmente sensibles a los aumentos de precios energéticos que se están produciendo en los mercados, lo que se ha traducido ya en rebajas de previsiones por parte del Banco Central Europeo. Está por ver hasta qué punto afecta eso a España, que se beneficia de una electricidad más barata gracias a la fuerte implantación de energías renovables, pero que no es inmune a la escalada del barril de petróleo.

Volviendo al balance de 2025, los datos fueron particularmente positivos para la inversión en bienes de equipo, que crece un 7,4%, y en construcción, que sube un 5,2% en un contexto de crisis en el acceso a la vivienda. Además, el sector exterior ha diversificado sus fuentes de ingresos, volviéndose menos dependiente del turismo: las exportaciones de servicios no turísticos crecieron un 11,1% en 2025, algo que el Gobierno cree que se explica por la progresiva modernización del tejido productivo español.

La caída de la tasa de paro, que a cierre de 2025 bajó del 10% por primera vez en 17 años, y que ha propiciado que España deje de ser el país con más desempleo de la Unión Europea, un puesto ahora ocupado por Finlandia, se vio acompañada de un aumento de la productividad por hora trabajada del 0,7%.

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