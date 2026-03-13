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Elecciones en Colombia
ELECCIONES EN COLOMBIA

Oviedo responde a un comentario homofóbico de Petro: “También podría hablar clarito de los maricas”

El candidato vicepresidencial critica al jefe del Estado por una publicación en que lo compara con un “vampiro” que se esconde detrás de “plumas y lentejuelas”

Juan Dnaiel Oviedo, este jueves en Bogotá.Sergio Acero (REUTERS)
Santiago Triana Sánchez
Santiago Triana Sánchez
Bogotá -
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La campaña presidencial en Colombia avanza de la mano de la polémica. Este viernes, el candidato vicepresidencial del Centro Democrático, Juan Daniel Oviedo, tuvo un cruce en redes sociales con el presidente Gustavo Petro, luego de que él publicara un mensaje en que reivindicaba las luchas de su Gobierno y la impostura que, sobre ellas, hay en la campaña de la derecha. En el mensaje, también rechazaba la decisión de los simpatizantes suyos de votar por Oviedo en la consulta interpartidista del 8 de marzo por haber reconocido bondades en su Gobierno. “Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, escribió más adelante el mandatario.

Oviedo respondió por esa misma vía al comentario del presidente, cuya última frase entrañaba un tono homofóbico y discriminador contra él, un hombre abiertamente homosexual. “Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, escribió el candidato vicepresidencial, uno de los pocos miembros de la consulta de la derecha que reconoció aciertos en la Administración de Petro sin dejar de ser crítico con ella. Su mensaje hacía referencia a intervenciones pasadas en las que el presidente ha usado expresiones machistas.

Las preferencias sexuales de Oviedo lo han convertido ya en blanco de ataques homofóbicos en esta campaña. En los días previos a la consulta interpartidista, se difundió en redes un video en que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ridiculizaba al por entonces precandidato, imitando su acento, y diciendo que estaba “jodido” que su rival cambiara lo que es. Sin hacer una alusión directa a su homosexualidad, el mensaje discriminatorio fue claro y suficiente para motivar una defensa de parte de los candidatos con los que Oviedo se mediría días después. “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, dijo en ese momento quien ahora es fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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