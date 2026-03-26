Un cateo en Tepito sacude al comercio informal de mercancía del Mundial

Varios locales del emblemático barrio al norte del Centro Histórico de Ciudad de México han sido registrados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que ha decomisado 60 toneladas de productos pirata

Un cateo de elementos de la Marina y una visita de leyendas futbolísticas de Portugal han sacudido a Tepito en menos de 24 horas. Varios locales en la calle Aztecas, en el emblemático barrio ubicado unas cuadras al norte del Centro Histórico de Ciudad de México, han sido registrados por elementos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de la Marina. Más de 60 toneladas de mercancía han sido decomisadas y serán destruidas en la inspección a 15 locales y cuatro bodegas.

Operativo para decomisar mercancía futbolera apócrifa en Tepito, este jueves. Rogelio Morales Ponce (Cuartoscuro)

En los videos recogidos por noticieros de televisión nacional, se observa a policías de la SSC delimitar la zona y crear un corredor para que los agentes del Impi saquen las bolsas de los locales y las suban a camiones, mientras reciben insultos y rechiflas por parte de ciudadanos y comerciantes que miran la escena con impotencia. Tepito es famoso, entre otras cosas, por ser un lugar en el que se consigue casi cualquier cosa; regularmente mercancía apócrifa.

Lo que hoy ha sido caos, ayer fue entusiasmo. En la tarde del miércoles 25 de marzo, las leyendas lusitanas Rui Patricio, Ditesef Fernandes, Rabah Madjer, Nuno Gomes, Helder Postiga, Ricardinho y Fernando Meira se pasearon por el Barrio Bravo y pisaron la cancha del Deportivo Maracaná, un lugar mítico de la capital. Antes fue un panteón de la parroquia de San Francisco de Asís y, desde 1957, tras el terremoto que azotó la ciudad ese año, se levantó un estadio. En 1970, fue bautizado como Maracaná.

La visita de los jugadores fue parte de una actividad para calentar motores antes de la inauguración del Estadio Banorte, en el que México se enfrenta a Portugal. El partido causó furor cuando se anunció la justa porque abría la oportunidad para los aficionados mexicanos de ver jugar a Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos de las últimas décadas. Sin embargo, hace apenas unos días, se dio a conocer que la estrella de la selección lusa no haría el viaje.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en el acto. Rogelio Morales Ponce (Cuartoscuro)

El barrio data de tiempos prehispánicos. Su nombre se deriva del náhuatl teocal-tepiton, que significa “templo pequeño”. Tepito marcaba la frontera entre Tenochtitlan y Tlatelolco y durante la guerra de colonización fue uno de los últimos puntos de resistencia de mexicas y tlatelolcas. Este sitio ha sido epicentro de la marginación; el barrio vivía con cierta autonomía, según escribió en 1777 el cronista Antonio de Ulloa: “En Tepito, los indios se sucedían sin orden formando intrincados laberintos, y el paisaje corriente era de atraso, olvido y suciedad”. Durante la Independencia, las propiedades comunales se vendieron y el sitio quedó abandonado por años. Para 1880, el comercio informal comenzó a imperar tras una reubicación temporal de comerciantes del Centro Histórico que, pasados 146 años, se ha convertido en la ubicación definitiva.

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