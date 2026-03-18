El Estadio Azteca abrirá sus puertas por una noche convertido en un alojamiento de Airbnb

A menos de dos semanas para su reapertura, el Estadio Azteca se apunta un evento más a su apretada agenda mundialista: se trata de una experiencia para un grupo de cuatro aficionados que incluye un recorrido por sus entrañas, pasar la noche en un par de palcos acondicionados como ‘suites’ y una cena y desayuno con vistas a la cancha, todo con Hugo Sánchez como anfitrión. La improbable escena es parte de una dinámica de Airbnb rumbo a la Copa del Mundo anunciada este martes, mientras los trabajos de remodelación del Azteca —renombrado como Estadio Ciudad de México por la FIFA durante la justa mundialista — avanzan a marchas forzadas entre restos de butacas antiguas, lonas y escombros.

La experiencia tendrá lugar el 5 de abril, apenas una semana después de la reinauguración oficial del recinto pactada para el 28 de marzo cuando México reciba a Portugal en un duelo amistoso que, en el papel, servirá para presentar al mundo la nueva cara del Coloso de Santa Úrsula, cerrado desde hace dos años por remodelación. “Un grupo de huéspedes será recibido personalmente por la leyenda del fútbol nacional, Hugo Sánchez, en el recinto más icónico del fútbol mexicano, el Estadio Ciudad de México, donde vivirán la oportunidad única de pasar la noche en palcos transformados en suites privadas con vista a la cancha”, describe la empresa de alojamientos en un comunicado.

Uno de los sos palcos del Estadio Banorte, en Ciudad de México, transformados en suites privadas con vista a la cancha. Airbnb

Para participar en el sorteo, los interesados deberán enviar una solicitud de reserva el 23 de marzo a las 11.00 horas a través de la plataforma. Además del recorrido guiado por Hugo Sánchez a través del estadio y el alojamiento de una noche, la experiencia incluye una convivencia con el pentapichichi en La Tribuna de Hugol, un espacio diseñado para la ocasión y decorado con memorabilia del icónico delantero mexicano. Se trata de la cancha donde Sánchez debutó como goleador profesional en 1977, y el sitio en donde marcó su único tanto en Copas del Mundo en México 1986. El premio mayor de la experiencia incluye entradas para asistir a la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica.

Desde el inicio de las obras en mayo de 2024, la remodelación del Estadio Azteca ha avanzado a cuentagotas y envuelta en polémica. En febrero pasado, el dueño del recinto, Emilio Azcárraga Jean, admitió el retraso en las obras y aseguró que la última fase de los trabajos se extenderá más allá del Mundial. Antes, en septiembre de 2025, la disputa legal entre dueños de palcos y el Grupo Ollamani, propietario del inmueble, se resolvió a favor de los palcohabientes, que podrán acceder a sus localidades de forma gratuita durante los cinco partidos de la Copa del Mundo. En el exterior, las protestas de vecinos que advierten sobre la fiebre inmobiliaria en los alrededores del recinto (impulsada por la misma plataforma de alojamientos turísticos) y de comerciantes informales que temen por su trabajo ante una reubicación de cara a la justa mundialista sin reglas claras escenifican el tortuoso camino del templo del fútbol para convertirse en el primer estadio en albergar tres Copa del Mundo.