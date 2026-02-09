El Estadio Azteca no estará listo en su totalidad para la inauguración del Mundial 2026

A tan solo 122 días del inicio del Mundial 2026, el Estadio Azteca avanza lentamente en su camino para hacer historia. El recinto, que se convertirá en el primer estadio en recibir en tres ocasiones una inauguración de la Copa del Mundo, no estará completamente terminado para el torneo. Así lo reconoció el viernes el propietario del recinto, Emilio Azcárraga Jean, al admitir que los trabajos de remodelación avanzan con retrasos y se extenderán más allá del Mundial. El Azteca cerró hace casi dos años con la promesa de llegar completamente renovado a la cita mundialista.

Azcárraga visitó el Coloso de Santa Úrsula para supervisar los avances y lanzó mensajes que chocan entre sí. Por un lado, reconoció que “no está seguro de las fechas”, aunque también dijo que “va muy bien”. Ante el panorama, explicó que la obra se dividirá en tres etapas. La primera concluiría a finales de marzo, con la reapertura oficial programada para el 28 de ese mes, cuando la selección mexicana reciba al Portugal de Cristiano Ronaldo. A partir de ese día arrancaría la segunda fase enfocada en las renovaciones mínimas necesarias para llegar a la fecha de la inauguración, con el partido entre México y Sudáfrica, el próximo 11 de junio. Y una vez terminado el torneo, iniciaría la tercera y última fase para culminar el resto de renovaciones.

“La primera etapa que termina ahora con la reapertura es importante. Luego hay que seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo y después, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo”, explicó Azcárraga, al destacar la necesidad de un mantenimiento constante, que admitió, faltó durante años.

Trabajos de remodelación cerca del Estadio Azteca, el 21 de enero. Aurea Del Rosario

Los responsables de la obra aseguraron a Azcárraga que los plazos se cumplirán. “Los constructores dicen que sí [van en tiempo]. Yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo, como les dije el otro día, no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien”, señaló a la salida del estadio. Entre las obras pendientes está el estacionamiento, que se aplazará hasta después del torneo, iluminación y otros servicios que, por la complejidad del proyecto, no pueden realizarse simultáneamente. El proyecto de renovación contemplaba además demolición de zonas de gradas para reubicar vestidores, cambio en las butacas y modernización en los espacios de hospitalidad.

En medio de las remodelaciones, además, el Azteca ya se ha anotado a otros compromisos. En abril —cuando supuestamente continuarán las obras— está programado un partido de leyendas entre México y Brasil. Por su parte, el Club América pidió regresar al inmueble ese mismo mes. Azcárraga no descartó la posibilidad y consideró que sería útil como prueba general antes del Mundial. “Para ver que salga el agua caliente y sirva el internet. Checar todos esos servicios antes de la Copa del Mundo”, dijo.

Fuera del Estadio Azteca las obras también avanzan con prisas. En el último año, las renovaciones que impulsa el Gobierno de Ciudad de México para los alrededores del estadio se han dejado notar, sin embargo, también lucen inconclusos para la fecha de inicio del torneo. Entre ellos, el asfaltado, un mercado para reubicar a los comerciantes que inició su construcción apenas hace dos meses, mejoras en el transporte público, sistemas para evitar inundaciones y una ciclovía que atraviesa Tlalpan. Todas sin concluir.