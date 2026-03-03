La editorial Ivorypress y la Fundación Norman Foster se fusionan en un nuevo espacio

Arte, libros y arquitectura son los tres puntales sobre los que se levanta un nuevo espacio que aúna el proyecto de la editorial Ivorypress de Elena Foster con la Fundación Norman Foster de su esposo. Situada en la calle Orfila de Madrid, en los mismos locales que acogieron dos históricas galerías de la ciudad (Marlborough y Soledad Lorenzo), la nueva propuesta engloba una librería internacional, salas de exposición permanente de los libros de artista que Ivorypress ha publicado en las últimas tres décadas, y la ampliación de las instalaciones para el Centre for City Science, de la vecina sede de la fundación del arquitecto británico. Un espacio híbrido y polivalente que acogerá otras actividades como charlas, presentaciones y exposiciones temporales, y que echa andar el mismo día en que arranca la nueva edición de la feria ARCO con visitas de profesionales del mundo del arte y coleccionistas. Así, hoy a las cinco de la tarde el artista y escritor Edmund de Waal firmó ejemplares de an Archive, el libro que ha publicado con Ivorypress, y también ofreció una multitudinaria charla con la que quedaron inauguradas las nuevas dependencias.

Elena Foster ofreció unas palabras de bienvenida, agradeciendo el trabajo del equipo que la ha acompañado estas tres décadas y la presencia en el auditorio de Carmen Calvo, Miguel Zugaza o Miguel Falomir. De Waal ofreció un emocionado paseo por su obsesiva fijación con los archivos que arrancó en el número 63 de la rue Monceau de París, la casa de su familia a principios del siglo XX. El director artístico de la Serpentine en Londres, Hans Ulrich, felicitó a los Foster por el nuevo espacio y explicó que le ha traído a la memoria la casa de Umberto Eco en Milán, atestada de libros. “Él me dijo que necesitábamos crear espacios para libros y esto es lo que Norman y Elena han hecho. Enhorabuena”.

El espacio de la calle Orfila viene a sustituir las salas de exposición y pequeña librería de Ivorypress en el barrio de Tetuán y sella la integración de la editorial en la fundación del arquitecto. Ivorypress será el brazo cultural de la Norman Foster Foundation, que suma este nuevo local a las sedes de la calle Montesquinza y las aulas de la calle Zurbarán, y crea una suerte de campus urbano.

“Esta fusión es una evolución orgánica y me llena de satisfacción que todos los libros que he creado y los otros muchos que conforman la amplia biblioteca de Ivory Press lleguen aquí”, explicaba Elena Foster este martes por la mañana, tras concluir una visita por las instalaciones con un grupo de invitados y amigos. “Cuando empecé sentí que le faltaba algo a una editorial sin una librería”, añadía, y recordaba que su primera clienta en la pequeña librería de su antigua sede fue, precisamente, Soledad Lorenzo. “La llegada aquí parece algo del destino”.

El nuevo espacio librería-galería Ivorypress de Elena Foster.

Con acceso directo desde la calle, —en horario continuado de 9 a 9 de lunes a viernes y los sábados de 10 a 2— la nueva librería está especializada en libros de arte y arquitectura, incluye secciones de música, cine y diseño, no excluye libros infantiles y tiene un marcado tinte internacional. “Desde el Brexit la oferta de libros extranjeros ha bajado y es algo en lo que queremos apostar”, explica Valerie Maasburg, coordinadora general de Ivorypress. Hay catálogos, novelas, ensayos, una cuidada selección de revistas y libros antiguos a la venta.

Nada más cruzar la entrada a la derecha unas vitrinas muestran una edición del ajedrez de Calder de Cahiers d’Art, originales de Bauhaus Bücher y ediciones antiguas de Towards a City y The City of Tomorrow, de Le Corbusier. No hay cafetería, ni souvenirs. “Yo soy librera”, subraya Foster, y adelanta que poco a poco tienen previsto ampliar los temas de la librería hacia las ciencias sociales y quizá también las actividades para el público que acojan. Por el momento, las charlas y presentaciones se celebrarán los sábados por la mañana a las 12 y en el calendario hay previstas una presentación de Sick Architecture a cargo de la autora Beatriz Colomina, Mark Wigley y Luis Fernández Galiano (7 de marzo); un coloquio sobre el libro de Guillermo Mora Interaction of con los editores del sello This Side Up, Bruno Lara y Cecilia Gandarias (14 de marzo); o un debate sobre eco-constructivismo entre Gustav Düsing y Niklas Maak (28 de marzo).

Una planta por debajo de la librería y en varias salas anexas se encuentra la exposición permanente de Ivorypress, que estará abierta al público los sábados y donde también podrán concertarse visitas guiadas. Ahí se muestran desde el primer libro de artista con Eduardo Chillida hasta el más reciente, de Michal Rovner, pasando por los de Francis Bacon (que ocupan una sala), y los de Olafur Eliasson, Ai Wei Wei, Maya Lin, Antony Caro o Anish Kapoor, entre otros. También se exponen por primera vez en Europa todos los libros de artista del Library Council del MoMA, que ha editado obras de Guillermo Kuitca o Gabriel Orozco, entre otros.

Visita al nuevo espacio librería-galería Ivory Press de Elena Foster.

El Centre for City Science de la Fundación Norman Foster, que ha puesto en marcha un máster con la Universidad Autónoma que ya va por su tercera edición así como un servicio de consultoría para ciudades, ocupa otra ala. Allí se muestran algunas maquetas como la de Járkov, en Ucrania, y proyectos como los aeropuertos de drones que desarrollaron con Jonathan Ledgard. “Nuestro énfasis está en investigaciones en las que lo cultural, lo filantrópico y tecnológico permiten la mejora de problemas. Las ciudades son nuestro punto de partida y eso abarca transporte, salud y cultura”, explica David González, secretario general de la fundación. El nuevo centro apuesta en esa dirección.