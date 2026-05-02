La mejor versión de Nico Williams impulsa al Athletic y deja tocado al Alavés

El Athletic Club se resiste a bajarse de la pelea por Europa con un nombre propio brillando por encima del resto: Nico Williams. El extremo rojiblanco lideró la remontada en el derbi ante el Alavés con un doblete decisivo en un segundo tiempo para enmarcar, manteniendo vivas las aspiraciones continentales del conjunto bilbaíno. En el otro lado, el Alavés, pese a su buen arranque, tendrá que seguir peleando por eludir el descenso en las cuatro jornadas de Liga que restan.

ALA Alavés 2 Antonio Sivera, Abde Rebbach, Victor Parada, Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Jonny, Antonio Blanco, Denis Suárez (Jon Guridi, min. 61), Pablo Ibáñez (Ander Guevara, min. 61), Toni Martínez y Ibrahim Diabate (Carles Aleñá, min. 72) ATH Athletic 4 Unai Simón, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Yeray Álvarez, Andoni Gorosabel (Jesús Areso, min. 72), Mikel Jauregizar (Íñigo Ruíz de Galarreta, min. 45), Alejandro Rego, Unai Gómez (Oihan Sancet, min. 45), Nico Williams (Adama Boiro, min. 88), Iñaki Williams (Robert Navarro, min. 45) y Gorka Guruzeta Goles 1-0 min. 7: Antonio Blanco. 1-1 min. 45: Robert Navarro. 2-1 min. 67: Nahuel Tenaglia. 2-2 min. 73: O. Sancet. 2-3 min. 82: Nico Williams. 2-4 min. 86: Nico Williams Arbitro Alejandro Quintero González

Tarjetas amarillas Toni Martínez (min. 27), Valverde (min. 40), Pablo Ibáñez (min. 48), Guruzeta (min. 58), Antonio Blanco (min. 58), Nico Williams (min. 75), Mikel Jauregizar (min. 83), Aleñá (min. 91)

El derbi arrancó con un guion inesperado, con el Alavés golpeando primero. En su primera aproximación, llegó el golazo de Antonio Blanco, que sorprendió con un disparo a la escuadra, reflejando la determinación del equipo babazorro en campo rival. El Athletic, que celebraba los 500 partidos de Ernesto Valverde al frente del banquillo, ofreció una imagen muy gris en el primer tiempo, sin un solo disparo a puerta y con dificultades para generar peligro.

Tras el descanso, todo cambió. Valverde movió el banquillo dando entrada a Sancet, Ruiz de Galarreta y Robert Navarro. El impacto fue inmediato: en su primer contacto con el balón, el ex de la Real firmó el empate y cambió por completo la dinámica del encuentro. El Athletic creció a partir de ahí, dominando y empujando al Alavés hacia su área. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes, el conjunto local volvió a golpear a balón parado, una de sus grandes fortalezas, con Tenaglia como protagonista.

Lejos de venirse abajo, el Athletic volvió a reaccionar. Sancet asumió galones y firmó el empate con una acción de enorme calidad dentro del área: control, giro incluido, y amagos antes de definir con precisión. Y entonces apareció la figura decisiva del partido. Nico Williams irrumpió con fuerza en el momento clave. Primero, pisando área con determinación, controlando con la derecha y cruzando el balón ante la salida de Sivera. Y casi sin dar respiro, aprovechó un error de Tenaglia para firmar su doblete y sentenciar el derbi. 7

Un segundo tiempo para enmarcar del Athletic, que transformó un partido cambiante en una victoria de enorme valor. El recital final de Nico Williams mantiene a los rojiblancos plenamente vivos en la lucha por Europa, mientras que el Alavés deberá seguir peleando para asegurar la permanencia.