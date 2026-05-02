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Fútbol
Alavés ALA
2
Antonio Blanco 7', Nahuel Tenaglia 67'
Alavés
Athletic ATH
4
Robert Navarro 45', O. Sancet 73', Nico Williams 82', 86'
Athletic
Final
LA LIGA

La mejor versión de Nico Williams impulsa al Athletic y deja tocado al Alavés

El doblete del jugador rojiblanco culmina una reacción brillante del equipo de Valverde y mantiene viva la pelea por Europa

El delantero del Athletic Nico Williams celebra tras marcar el 2-4.Adrián Ruiz Hierro (EFE)
José Luis Lorenzo
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El Athletic Club se resiste a bajarse de la pelea por Europa con un nombre propio brillando por encima del resto: Nico Williams. El extremo rojiblanco lideró la remontada en el derbi ante el Alavés con un doblete decisivo en un segundo tiempo para enmarcar, manteniendo vivas las aspiraciones continentales del conjunto bilbaíno. En el otro lado, el Alavés, pese a su buen arranque, tendrá que seguir peleando por eludir el descenso en las cuatro jornadas de Liga que restan.

ALAAlavés
2
Antonio Sivera, Abde Rebbach, Victor Parada, Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Jonny, Antonio Blanco, Denis Suárez (Jon Guridi, min. 61), Pablo Ibáñez (Ander Guevara, min. 61), Toni Martínez y Ibrahim Diabate (Carles Aleñá, min. 72)
ATHAthletic
4
Unai Simón, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Yeray Álvarez, Andoni Gorosabel (Jesús Areso, min. 72), Mikel Jauregizar (Íñigo Ruíz de Galarreta, min. 45), Alejandro Rego, Unai Gómez (Oihan Sancet, min. 45), Nico Williams (Adama Boiro, min. 88), Iñaki Williams (Robert Navarro, min. 45) y Gorka Guruzeta
Goles 1-0 min. 7: Antonio Blanco. 1-1 min. 45: Robert Navarro. 2-1 min. 67: Nahuel Tenaglia. 2-2 min. 73: O. Sancet. 2-3 min. 82: Nico Williams. 2-4 min. 86: Nico Williams
Arbitro Alejandro Quintero González
Tarjetas amarillas Toni Martínez (min. 27), Valverde (min. 40), Pablo Ibáñez (min. 48), Guruzeta (min. 58), Antonio Blanco (min. 58), Nico Williams (min. 75), Mikel Jauregizar (min. 83), Aleñá (min. 91)

El derbi arrancó con un guion inesperado, con el Alavés golpeando primero. En su primera aproximación, llegó el golazo de Antonio Blanco, que sorprendió con un disparo a la escuadra, reflejando la determinación del equipo babazorro en campo rival. El Athletic, que celebraba los 500 partidos de Ernesto Valverde al frente del banquillo, ofreció una imagen muy gris en el primer tiempo, sin un solo disparo a puerta y con dificultades para generar peligro.

Tras el descanso, todo cambió. Valverde movió el banquillo dando entrada a Sancet, Ruiz de Galarreta y Robert Navarro. El impacto fue inmediato: en su primer contacto con el balón, el ex de la Real firmó el empate y cambió por completo la dinámica del encuentro. El Athletic creció a partir de ahí, dominando y empujando al Alavés hacia su área. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes, el conjunto local volvió a golpear a balón parado, una de sus grandes fortalezas, con Tenaglia como protagonista.

Lejos de venirse abajo, el Athletic volvió a reaccionar. Sancet asumió galones y firmó el empate con una acción de enorme calidad dentro del área: control, giro incluido, y amagos antes de definir con precisión. Y entonces apareció la figura decisiva del partido. Nico Williams irrumpió con fuerza en el momento clave. Primero, pisando área con determinación, controlando con la derecha y cruzando el balón ante la salida de Sivera. Y casi sin dar respiro, aprovechó un error de Tenaglia para firmar su doblete y sentenciar el derbi. 7

Un segundo tiempo para enmarcar del Athletic, que transformó un partido cambiante en una victoria de enorme valor. El recital final de Nico Williams mantiene a los rojiblancos plenamente vivos en la lucha por Europa, mientras que el Alavés deberá seguir peleando para asegurar la permanencia.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
15
MLL
38 34 10 8 16
16
GIR
38 34 9 11 14
17
ALA
36 34 9 9 16
18
SEV
34 33 9 7 17
19
LEV
33 34 8 9 17
Clasificación PT PJ PG PE PP
6
CEL
44 33 11 11 11
7
GET
44 33 13 5 15
8
ATH
44 34 13 5 16
9
RSO
43 33 11 10 12
10
OSA
42 34 11 9 14
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