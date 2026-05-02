Antonelli firma en Miami su tercera ‘pole’ consecutiva

Que nadie se lleve a engaño: el cambio de panorama en el Mundial de Fórmula 1 que insinuó la jornada de este sábado en Miami no responde a la batería de cambios correctores introducidos este fin de semana con la intención de naturalizar las carreras. El meneo en la tabla de tiempos no responde a esa sacudida exprés, sino al trabajo hecho por unos y otros en sus respectivas fábricas a lo largo del último mes, en el que se cancelaron las visitas a Baréin y a Yedda. McLaren, Red Bull y Ferrari se presentaron en Estados Unidos con sus coches muy revitalizados con mejoras, mientras que Mercedes se limitó a dar ciertos retoques al monoplaza con el que firmó tres dobletes en las tres primeras paradas del calendario.

Si nos guiamos por la victoria de Lando Norris y la segunda plaza de Oscar Piastri, en la sprint, podríamos estar ante un nuevo campeonato. Sin embargo, una mirada a la cronometrada que se celebró unas horas más tarde llevará a pensar que la marca de la estrella todavía dispone de un pequeño margen a su favor. Mucho menos que el que tenía hasta esta cita si atendemos al escaso margen, de poco más de una décima, que separó a Kimi Antonelli de Max Verstappen, que compartirá la primera línea con el italiano. Esta es la tercera ‘pole’ consecutiva del líder de la tabla de puntos, ganador de los dos últimos grandes premios, que hará bien en encontrar la forma de salir bien de una vez por todas. La tercera plaza de Charles Leclerc (Ferrari) y la cuarta de Norris (McLaren) configuran un cuadro inimaginable el mes pasado.

Carlos Sainz arrancará el 14º, mientras que Fernando Alonso, sin actualizaciones relevantes en el frágil Aston Martin, lo hará el 18º. El inicio de la carrera se ha adelantado a las 19.00, hora peninsular española, por el riesgo de tormenta eléctrica.

Clasificación GP Tiempo Puntos pos piloto 1 Kimi Antonelli 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 M. Verstappen 6 Charles Leclerc 7 L. Hamilton 8 Franco Colapinto 9 C. Sainz Jr. 10 Alexander Albon pos piloto Esc Tiempo 1 Kimi Antonelli 1h:33:19.273 2 Lando Norris +3.264 3 Oscar Piastri +27.092 4 George Russell +43.051 5 M. Verstappen +43.949 6 Charles Leclerc +44.245 7 L. Hamilton +53.753 8 Franco Colapinto +1:01.871 9 C. Sainz Jr. +1:22.072 10 Alexander Albon +1:30.972 pos piloto 1 Kimi Antonelli 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 M. Verstappen 6 Charles Leclerc 7 L. Hamilton 8 Franco Colapinto 9 C. Sainz Jr. 10 Alexander Albon pos piloto Esc Pts 1 Kimi Antonelli 28 2 Lando Norris 26 3 Oscar Piastri 22 4 George Russell 17 5 M. Verstappen 14 6 Charles Leclerc 10 7 L. Hamilton 6 8 Franco Colapinto 10 9 C. Sainz Jr. 2 10 Alexander Albon 1 pos piloto 1 Kimi Antonelli 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 M. Verstappen 6 Charles Leclerc 7 L. Hamilton 8 Franco Colapinto 9 C. Sainz Jr. 10 Alexander Albon pos piloto Esc Tiempo 1 Kimi Antonelli 1h:33:19.273 2 Lando Norris +3.264 3 Oscar Piastri +27.092 4 George Russell +43.051 5 M. Verstappen +43.949 6 Charles Leclerc +44.245 7 L. Hamilton +53.753 8 Franco Colapinto +1:01.871 9 C. Sainz Jr. +1:22.072 10 Alexander Albon +1:30.972 Ver clasificación completa