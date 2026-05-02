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Fórmula 1
Gran Premio de Miami Hard Rock Stadium Circuit
57/57 Vueltas
  • Kimi Antonelli
    1h:33:19.273
  • Lando Norris
    +3.264
  • Oscar Piastri
    +27.092
MUNDIAL F1

Antonelli firma en Miami su tercera ‘pole’ consecutiva

Carlos Sainz arrancará el 14º, mientras que Fernando Alonso, sin actualizaciones relevantes en el frágil Aston Martin, lo hará el 18º

Antonelli conversa con Verstappen tras la 'qualy'.Rebecca Blackwell (AP)
Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
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Que nadie se lleve a engaño: el cambio de panorama en el Mundial de Fórmula 1 que insinuó la jornada de este sábado en Miami no responde a la batería de cambios correctores introducidos este fin de semana con la intención de naturalizar las carreras. El meneo en la tabla de tiempos no responde a esa sacudida exprés, sino al trabajo hecho por unos y otros en sus respectivas fábricas a lo largo del último mes, en el que se cancelaron las visitas a Baréin y a Yedda. McLaren, Red Bull y Ferrari se presentaron en Estados Unidos con sus coches muy revitalizados con mejoras, mientras que Mercedes se limitó a dar ciertos retoques al monoplaza con el que firmó tres dobletes en las tres primeras paradas del calendario.

Si nos guiamos por la victoria de Lando Norris y la segunda plaza de Oscar Piastri, en la sprint, podríamos estar ante un nuevo campeonato. Sin embargo, una mirada a la cronometrada que se celebró unas horas más tarde llevará a pensar que la marca de la estrella todavía dispone de un pequeño margen a su favor. Mucho menos que el que tenía hasta esta cita si atendemos al escaso margen, de poco más de una décima, que separó a Kimi Antonelli de Max Verstappen, que compartirá la primera línea con el italiano. Esta es la tercera ‘pole’ consecutiva del líder de la tabla de puntos, ganador de los dos últimos grandes premios, que hará bien en encontrar la forma de salir bien de una vez por todas. La tercera plaza de Charles Leclerc (Ferrari) y la cuarta de Norris (McLaren) configuran un cuadro inimaginable el mes pasado.

Carlos Sainz arrancará el 14º, mientras que Fernando Alonso, sin actualizaciones relevantes en el frágil Aston Martin, lo hará el 18º. El inicio de la carrera se ha adelantado a las 19.00, hora peninsular española, por el riesgo de tormenta eléctrica.

Clasificación GP
pos piloto
1
Kimi Antonelli
2
Lando Norris
3
Oscar Piastri
4
George Russell
5
M. Verstappen
6
Charles Leclerc
7
L. Hamilton
8
Franco Colapinto
9
C. Sainz Jr.
10
Alexander Albon
pos piloto Esc Tiempo
1
Kimi Antonelli
1h:33:19.273
2
Lando Norris
+3.264
3
Oscar Piastri
+27.092
4
George Russell
+43.051
5
M. Verstappen
+43.949
6
Charles Leclerc
+44.245
7
L. Hamilton
+53.753
8
Franco Colapinto
+1:01.871
9
C. Sainz Jr.
+1:22.072
10
Alexander Albon
+1:30.972
pos piloto
1
Kimi Antonelli
2
Lando Norris
3
Oscar Piastri
4
George Russell
5
M. Verstappen
6
Charles Leclerc
7
L. Hamilton
8
Franco Colapinto
9
C. Sainz Jr.
10
Alexander Albon
pos piloto Esc Pts
1
Kimi Antonelli
28
2
Lando Norris
26
3
Oscar Piastri
22
4
George Russell
17
5
M. Verstappen
14
6
Charles Leclerc
10
7
L. Hamilton
6
8
Franco Colapinto
10
9
C. Sainz Jr.
2
10
Alexander Albon
1
pos piloto
1
Kimi Antonelli
2
Lando Norris
3
Oscar Piastri
4
George Russell
5
M. Verstappen
6
Charles Leclerc
7
L. Hamilton
8
Franco Colapinto
9
C. Sainz Jr.
10
Alexander Albon
pos piloto Esc Tiempo
1
Kimi Antonelli
1h:33:19.273
2
Lando Norris
+3.264
3
Oscar Piastri
+27.092
4
George Russell
+43.051
5
M. Verstappen
+43.949
6
Charles Leclerc
+44.245
7
L. Hamilton
+53.753
8
Franco Colapinto
+1:01.871
9
C. Sainz Jr.
+1:22.072
10
Alexander Albon
+1:30.972
Ver clasificación completa
Clasificación Mundial
pos piloto
1
Kimi Antonelli
2
George Russell
3
Charles Leclerc
4
Lando Norris
5
L. Hamilton
6
Oscar Piastri
7
M. Verstappen
8
Oliver Bearman
9
Pierre Gasly
10
Liam Lawson
pos piloto Esc Pts
1
Kimi Antonelli
100
2
George Russell
80
3
Charles Leclerc
59
4
Lando Norris
51
5
L. Hamilton
51
6
Oscar Piastri
43
7
M. Verstappen
26
8
Oliver Bearman
17
9
Pierre Gasly
16
10
Liam Lawson
10
pos escudería
1
Mercedes
2
Ferrari
3
McLaren
4
Red Bull
5
Alpine
6
Haas F1 Team
7
RACING BULLS
8
Williams
9
Audi
10
Cadillac
11
Aston Martin
pos escudería Esc Pts
1
Mercedes
180
2
Ferrari
110
3
McLaren
94
4
Red Bull
30
5
Alpine
23
6
Haas F1 Team
18
7
RACING BULLS
14
8
Williams
5
9
Audi
2
10
Cadillac
0
11
Aston Martin
0
pos piloto
1
Kimi Antonelli
2
George Russell
3
Charles Leclerc
4
Lando Norris
5
L. Hamilton
6
Oscar Piastri
7
M. Verstappen
8
Oliver Bearman
9
Pierre Gasly
10
Liam Lawson
pos piloto Esc Pts
1
Kimi Antonelli
100
2
George Russell
80
3
Charles Leclerc
59
4
Lando Norris
51
5
L. Hamilton
51
6
Oscar Piastri
43
7
M. Verstappen
26
8
Oliver Bearman
17
9
Pierre Gasly
16
10
Liam Lawson
10
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