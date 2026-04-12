La huella de Marcelino sigue viva en Bilbao

El Villarreal visita San Mamés, un estadio que tiene en la mente el trabajo que el técnico asturiano hizo con el Athletic, donde consiguió un título y dejó una conexión profunda con el vestuario y la afición

El 3 de enero de 2021 marcó un punto de inflexión en el banquillo del Athletic. Tras imponerse al Elche (1-0, gol de Muniain), el club anunció un cambio en la dirección técnica. La decisión llegaba después de cerrar el año con una derrota en San Mamés frente a la Real Sociedad, y respondía al deseo de la entidad de apostar por un entrenador que consideraba ideal para liderar un nuevo rumbo. Así fue como Marcelino García Toral tomó el relevo de Gaizka Garitano. El asturiano estará este domingo con el Villarreal en San Mamés por tercera vez, pero su huella sigue viva (21.00; Teledeporte y Movistar).

Su llegada no estuvo exenta de escepticismo inicial, pero el técnico asturiano tardó poco en cambiar la percepción general. En apenas un año y medio logró comprender la esencia del vestuario y del entorno, construir una conexión sólida con el club y su afición, y dejar una huella emocional evidente dentro del equipo. Su etapa estuvo marcada por una implicación intensa y una cohesión que terminaron siendo una de sus principales señas de identidad.

Uno de los que mejor vivió ese proceso desde dentro fue Ibai Gómez, quien destaca el impacto inmediato del técnico: “Llegaba un entrenador con una trayectoria increíble, que se hacía respetar simplemente con su presencia. Trajo una cultura ganadora y competitiva y una mentalidad que le vino bien al equipo y se notó en los resultados”, analiza.

Desde sus primeros días, el cuerpo técnico introdujo cambios significativos en la dinámica de trabajo, con una mayor exigencia física y una metodología muy rigurosa. El grupo asumió rápidamente esa nueva línea, convencido de que era el camino necesario para competir al máximo nivel. “Es un entrenador con un gen competitivo que te lo transmite, que te lo inculca y eso es vital para un equipo”, añade Ibai, subrayando la influencia del técnico en la mentalidad del vestuario.

El impacto fue inmediato también en lo deportivo. A pesar de contar con muy poco margen de preparación, el equipo afrontó retos de gran exigencia desde el primer momento. En cuestión de dos semanas, y tras superar a rivales de primer nivel, el Athletic consiguió proclamarse campeón de la Supercopa de España, un éxito que reforzó la confianza colectiva y consolidó el mensaje del entrenador. “El grupo supo amoldarse a él y la conexión fue extraordinaria”, recuerda el exrojiblanco.

Con el paso del tiempo, Marcelino fue afinando aspectos tácticos tanto en defensa como en ataque, apostando por un estilo más vertical y orientado a finalizar jugadas. Su capacidad para analizar a los rivales y trasladar esas ideas al equipo fue otro de los factores que contribuyeron al crecimiento del conjunto durante su etapa. Su bagaje previo, con éxitos como la Copa lograda con el Valencia o su rendimiento en el Villarreal, facilitó también que el mensaje calara con rapidez en el vestuario, tal y como apunta Ibai: “El jugador integra de otra forma las ideas de un técnico con ese recorrido”.

Más allá de los resultados, uno de los aspectos más destacados de su paso por Bilbao fue la relación construida con el vestuario. La conexión entre cuerpo técnico y jugadores se fortaleció rápidamente, generando un ambiente de confianza mutua que se reflejaba tanto dentro como fuera del campo. “Es un entrenador que deja huella”, afirma Ibai Gómez. “Cualquier jugador que lo tenga se tiene que sentir muy agradecido y orgulloso”. Esa unión se mantuvo incluso después de su salida, evidenciando el vínculo creado en un periodo relativamente corto.

No obstante, el recorrido también tuvo momentos difíciles. El equipo rozó nuevos éxitos en competiciones coperas, pero se quedó a las puertas en varias finales disputadas en un corto espacio de tiempo (contra la Real Sociedad y Barcelona), en un contexto además marcado por la ausencia de público. Aquellas derrotas supusieron un golpe emocional importante para un grupo que había mostrado una gran competitividad.

La salida del técnico, previa a las elecciones del club en 2022, puso fin a una etapa intensa y cargada de emociones. La despedida reflejó el impacto que había tenido su figura en el vestuario y cerró un ciclo que pese a su duración relativamente breve dejó una huella profunda.