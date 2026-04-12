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Fútbol
Athletic ATH
1
Guruzeta 83'
Athletic
Villarreal VIL
2
Sergi Cardona 25', Alfon 49'
Villarreal
Final
LA LIGA

Marcelino rompe su gafe en San Mamés y el Villarreal tumba al Athletic

Los goles de Cardona y Alfon sirven al submarino amarillo para sumar una nueva victoria y consolidar el tercer puesto

Alfon (izquierda) dispara para marcar el segundo gol del Villarreal ante el Athletic.Luis Tejido (EFE)
José Luis Lorenzo
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El regreso de Marcelino García Toral a San Mamés no admitía concesiones a la nostalgia. Donde hubo afecto y memoria recientes, el técnico asturiano impuso esta vez un ejercicio de pragmatismo que terminó por desarmar al Athletic Club. Nunca había ganado allí como visitante. Lo hizo ahora, con autoridad, al frente de un Villarreal que consolida de la mejor manera posible su tercera posición en la tabla.

ATHAthletic
1
Unai Simón, Dani Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Íñigo Lekue (Andoni Gorosabel, min. 45), Íñigo Ruíz de Galarreta (Alejandro Rego, min. 65), Oihan Sancet (Alex Berenguer, min. 65), Iñaki Williams (Nico Serrano, min. 81), Mikel Jauregizar, Nico Williams (Robert Navarro, min. 65) y Gorka Guruzeta
VLLVillarreal
2
Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Pau Navarro (Rafa Marín, min. 45), Sergi Cardona, Renato Veiga, Alfon González (Nicolas Pépé, min. 68), Pape Gueye (Dani Parejo, min. 81), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min. 77), Santi Comesaña, Tani Oluwaseyi (Georges Mikautadze, min. 68) y Gerard Moreno
Goles 0-1 min. 25: Sergi Cardona. 0-2 min. 49: Alfon. 1-2 min. 83: Guruzeta
Arbitro José Luis Guzmán Mansilla
Tarjetas amarillas Pau Navarro (min. 18), Comesaña (min. 74), Tajon Buchanan (min. 76), Gorosabel (min. 90), Guruzeta (min. 90)

El partido quedó casi explicado antes del descanso. En un escenario de presión adelantada y ritmo alto, el Villarreal encontró claridad donde el Athletic acumuló ruido. La primera ventaja nació de una transición precisa, casi pedagógica, en la que cada pase desactivó una línea de presión. Cardona aprovechó un buen pase de Oluwaseyi y concluyó la acción coral con una vaselina delicada, más gesto técnico que remate, suficiente para superar a Simón.

El segundo golpe tuvo algo de accidente y mucho de castigo. En el tiempo añadido de la primera mitad, un error de Iñigo Lekue permitió a Alfon recorrer en soledad el último tramo hasta Unai Simón. No hubo resistencia ni margen para la reacción: el 0-2 sellaba una primera parte en la que el Athletic, eso sí, no había merecido tanto castigo, aunque volvió a mostrar su incapacidad para convertir su intensidad en goles. Jauregizar estuvo muy cerca, pero su disparo se marchó rozando el palo.

Pese a la derrota, el equipo de Ernesto Valverde ofreció una imagen más reconocible que en su anterior compromiso liguero en Getafe, donde ni siquiera logró rematar entre los tres palos en todo el encuentro. Hubo, al menos, una reacción en términos de intención y profundidad, con un Nico Williams más incisivo y participativo, bien respaldado en el costado izquierdo por Yuri Berchiche, que aportó recorrido y presencia. Un centro del zarauztarra, de hecho, propició el tanto de Guruzeta.

Sin embargo, la mejoría resultó insuficiente ante un rival que penaliza cada desajuste. El error de Iñigo Lekue en el segundo gol volvió a evidenciar la fragilidad en momentos clave, un tipo de concesión que, ante equipos como el Villarreal, se paga sin remedio. Porque el conjunto amarillo, fiel a su identidad, convierte cada recuperación en una amenaza, especialmente a campo abierto, donde sus transiciones adquieren una precisión y una contundencia difíciles de contener.

El Athletic Club no merecía un castigo tan severo. Sostuvo su empeño durante todo el encuentro, con más continuidad que acierto, pero sin renunciar nunca a discutir el resultado. Encontró caminos, sobre todo tras el descanso, para aproximarse a la portería de Luiz Júnior. Un cabezazo de Aymeric Laporte y un disparo lejano de Robert Navarro exigieron la intervención del guardameta del Villarreal, firme en sus respuestas para sostener la ventaja.

La jugada más llamativa, sin embargo, se produjo en el otro lado del campo. Mikautadze, atento a un nuevo desajuste defensivo —en esta ocasión con Laporte como protagonista—, se atrevió a probar desde el centro del campo al detectar adelantado a Simón. El balón, tras botar, se elevó por encima del larguero y dejó la sensación de que, de haber encontrado portería, habría firmado uno de esos goles que trascienden el propio partido.

Ese buen empeño terminó encontrando premio. El tanto de Guruzeta encendió al Athletic y el tramo final. San Mamés recuperó el pulso y el equipo de Valverde apretó en busca de un empate que habría recompensado su insistencia. Pero el Villarreal supo gestionar los minutos finales y cerrar un triunfo de prestigio.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
9
OSA
39 31 10 9 12
10
ESP
38 31 10 8 13
11
ATH
38 31 11 5 15
12
GIR
38 31 9 11 11
13
RAY
35 31 8 11 12
Clasificación PT PJ PG PE PP
1
BCN
79 31 26 1 4
2
RMA
70 31 22 4 5
3
VLL
61 31 19 4 8
4
ATM
57 31 17 6 8
5
BET
46 31 11 13 7

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