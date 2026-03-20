La ausencia de Cristiano Ronaldo en la lista de Portugal rompe el corazón a México

El escenario era ideal: reabrir el Estadio Azteca y tener de padrino a Cristiano Ronaldo en el césped. Significaba, al menos en lo simbólico, contar que algunos de los mejores futbolistas habían jugado allí como lo hicieron Franz Beckenbauer, Pelé, Ronaldinho o Maradona. El partido del próximo sábado 28 de marzo en el mayor templo del fútbol mundial estará huérfano por la ausencia uno de los mejores futbolistas de la historia.

Este viernes, la Federación de Portugal comunicó la lista de jugadores que viajarán a Ciudad de México. Está liderada por Bruno Fernandes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão y João Neves. Cristiano Ronaldo, sin embargo, se quedó fuera de la convocatoria del entrenador Roberto Martínez debido a una lesión que le persigue desde hace un par de semanas. Se trata de una lesión muscular en la pierna derecha que presentó el 28 de febrero durante un partido entre su club, el Al Nassr, y el Al Fayha.

Del lado mexicano, Javier Aguirre convocó a Guillermo Ochoa, de 40 años, quien aspira a viajar a su sexta Copa del Mundo, misma cifra a la que aspira Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Lionel Messi, 38 años. El guardameta, sin embargo, está lejos de ser titular del equipo, aunque pretende asistir como suplente pese a que ese sitio puede ser para alguno de los porteros jóvenes. Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y el escuadrón de las Chivas comandan la lista.

El México-Portugal, además, se realizará conforme a lo estipulado desde que se anunció el 2 de diciembre. La detención de uno de los principales capos de la droga mundial, El Mencho, supuso una ola de violencia que golpeó a varios Estados mexicanos, a excepción de Ciudad de México. Pese a eso, la Federación portuguesa comunicó que iban a valorar las condiciones de seguridad para su realización. Las autoridades mexicanas lanzaron múltiples mensajes para dar un poco de certidumbre. El primer ejemplo de “normalidad” fue el amistoso que sostuvo la selección mexicana frente a Islandia en Querétaro, un partido que estuvo blindado por el Ejército, la Guardia Nacional y policía municipal.

Durante el Mundial de 2026, que inicia el jueves 11 de junio, el Estadio Azteca solo albergará cinco partidos de los 13 que habrá en total en México. De esos cinco partidos, la selección local jugará contra Sudáfrica en la inauguración del torneo y el 24 de junio lo hará contra el ganador de la repesca europea entre Irlanda, Macedonia del Norte, Dinamarca o República Checa. El mítico estadio del barrio de Santa Úrsula también recibirá un partido de dieciseisavos y otro de octavos de final. El otro partido que se jugará en ese estadio será el Colombia contra Uzbekistán, donde sí harán historia James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los grandes futbolistas colombianos.