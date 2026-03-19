Ochoa y Fidalgo destacan en la convocatoria de una mermada selección mexicana

Javier Aguirre elige a una base de jugadores de las Chivas ante las bajas definitivas de Marcel Ruiz y el portero Luis Ángel Malagón

Los astros parecen darle una señal a Guillermo Ochoa (Guadalajara, 40 años). La lesión de Luis Ángel Malagón, rotura del tendón de Aquiles, ha abierto un hueco en la tripleta de guardametas que irán al Mundial. El titular seguro es Raúl Tala Rangel. El otro candidato ha sido Carlos Acevedo, tercer guardameta durante los amistosos de este año, pero el que ha tomado más fuerza es Ochoa, quien aspira a viajar a su sexta Copa del Mundo. Javier Aguirre, el seleccionador, le ha convocado para los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica.

Ochoa ha hecho público su deseo de participar en un sexto Mundial, aunque de los cinco a los que ha sido convocado solo jugó en tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En las tres ediciones fue clave con sus atajadas y mostró sus mejores dotes bajo los tres palos. En Alemania 2006 fue suplente de Oswaldo Sánchez y en Sudáfrica 2010, ante la sorpresa de todos, fue suplente de Óscar Pérez gracias a una decisión de Aguirre. La última vez que Ochoa vistió el uniforme mexicano fue en 2024 cuando jugó la Nations League frente a Honduras en San Pedro Sula.

Aguirre ha tenido agruras al hacer la lista de futbolistas. Para esta primera oportunidad de contar con todos los futbolistas que militan en el extranjero, el técnico tuvo que tachar a Malagón y al centro gravitacional del equipo, Marcel Ruiz. También borró, de momento, al lateral derecho Julián Araujo del Celtic y a Mateo Chávez del AZ Alkmaar, ambos por lesiones. La alegría que ha encontrado es la de Álvaro Fidalgo, el asturiano que eligió representar a México tras cinco temporadas en el Club América, donde ganó tres veces la Liga MX. Fidalgo, un capataz en el campo, ayudará a fortalecer la parte media del equipo ante las incógnitas de las rehabilitaciones de Luis Chávez (Dinamo de Moscú) y de Edson Álvarez (Fenerbahçe). El canterano del Real Madrid recibió la noticia de su convocatoria mientras jugaba este jueves con el Betis frente al Panathinaikos en la Europa League.

La otra adquisición de ensueño es la de Obed Vargas, que este año recaló en el Atlético de Madrid de Simeone y ha tenido minutos de juego. Vargas, que ya había sido convocado por Aguirre, también peleará por hacerse de un lugar en la alineación en el debut del Mundial.

Otro respiro para los chicos de Aguirre y Rafa Márquez es la recuperación del goleador Santiago Giménez, quien desde hace una semana ha vuelto a los entrenamientos con el AC Milan y que por lo mismo necesita recuperarse para volver a jugar en la próxima fecha FIFA de mayo. Quien apenas se recuperó es Alexis Vega, del Toluca, quien ya ha encontrado algunos minutos de juego tras someterse a procedimientos quirúrgicos en sus rodillas.

En lugar de Giménez estará Armando Hormiga González, el goleador de las Chivas (nueve goles en 11 partidos) que ha gritado por una oportunidad. Tendrá que reñir contra Germán Berterame, atacante argentino naturalizado mexicano, que goza de cierta confianza con Aguirre. Quien también tiene que llenar el agrado al técnico nacional será Julián Quiñones, un delantero versátil que puede ser un nueve o un extremo. El que tiene su lugar seguro, salvo lesión, es Raúl Jiménez del Fulham.