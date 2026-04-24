La reprimenda del embajador de Estados Unidos a México por la corrupción profundiza la tensión con Washington

Las palabras del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en una semana turbulenta en las relaciones con Washington ahondan la tensión entre ambos países. El representante advirtió el jueves al Gobierno de Claudia Sheinbaum que las inversiones privadas desde el norte necesitan “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para prosperar en suelo mexicano. “La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, dijo el diplomático en la ceremonia de apertura de un gigantesco proyecto energético en Sinaloa. La reprimenda no ha caído bien en Palacio Nacional, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha respondido con una media sonrisa que es “lo que estamos haciendo”. El choque se da la misma semana de confrontación por la presencia de agentes de la CIA en un operativo local de Chihuahua y en medio de la creciente presión por la revisión del tratado de libre comercio, el TMEC.

El discurso del embajador en Sinaloa para celebrar la inversión de 3.300 millones de dólares en el proyecto Mexinol —la que será la planta de producción de metanol de bajas emisiones más grande del mundo— ha estado cargado de dardos para la Administración. “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como este tengan éxito, si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, ha sentenciado.

El diplomático habló después de que el Congreso diera inicio al debate de una iniciativa que plantea aplazar a 2028 de las elecciones de jueces que están convocadas para junio del próximo año. Los comicios judiciales han abierto un nuevo frente al Gobierno con la iniciativa privada, que ha puesto en duda la capacidad y eficiencia de los nuevos juzgadores en procesos mercantiles y comerciales.

Johnson ha subrayado que la corrupción “eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”. La Confederación Patronal de la República Mexicana ha advertido que este delito ha aumentado un 70% en la última década y tiene “de rodillas” a miles de empresarios en México. En definitiva, según el embajador, el coste de la extorsión y la corrupción es la pérdida de oportunidades y crecimiento para la economía mexicana. Al ser preguntada por su postura respecto al posicionamiento del embajador, Sheinbaum ha respondido que las peticiones van en ambas direcciones. “En Estados Unidos también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas... y en México también”, ha zanjado sin querer ahondar más en la cuestión, visiblemente incómoda.

Los reproches de Johnson han caído como limón sobre la herida de los roces entre ambos países, agravados la última semana por la sombra de la injerencia de Estados Unidos en México. Un accidente automovilístico reveló la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sin el consentimiento del Gobierno. Sheinbaum ha pedido explicaciones a su homólogo, Donald Trump, para esclarecer si los dos hombres estaban participando en operativos de seguridad en territorio mexicano, lo que violaría la Ley de Seguridad Nacional. En paralelo, la cuenta atrás para la revisión del TMEC eleva la presión sobre México para salvar los acuerdos y mantener una política favorable en aranceles. Johnson ha hecho una alusión a esto en su discurso. “El USMCA [las siglas del TMEC en inglés] exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”, ha indicado.