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Cultura
Toros

Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes

El torero habría pedido al empresario de Valladolid que no le sustituya en su próxima cita del 10 de mayo

Morante de la Puebla, trasladado a la enfermería tras la cogida que sufrió en La Maestranza el pasado día 20.(Imagen cedida por Lances de Futuro)
EFE
Madrid -
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El diestro José Antonio Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes y, de hecho, ha pedido al empresario Alberto García, gestor del coso de Valladolid, que no le sustituya aún en su siguiente cita profesional del 10 de mayo.

Esa es su intención, según ha avanzado El Norte de Castilla, que asegura que ha pedido al empresario de la plaza de Valladolid que no le sustituya aún en su siguiente cita profesional junto a Roca Rey, que también permanece convaleciente, y Juan Ortega para lidiar un encierro de Jandilla.

Morante, según avanzó este domingo Canal Sur en el transcurso de la retransmisión de la corrida que cerró la Feria de Abril, habría pasado el fin de semana entre su domicilio de La Puebla del Río (Sevilla) y una nueva finca que ha adquirido en la localidad onubense de Bollullos Par del Condado.

La intención del diestro, que se encuentra muy animado y motivado, sería retomar sus entrenamientos esta semana con vistas a acelerar el proceso de rehabilitación de las graves heridas sufridas el pasado 20 de abril en la plaza de la Maestranza, que le afectaron al recto, según el parte emitido por Octavio Mulet, el cirujano que le operó en la enfermería del coso.

Morante fue ingresado esa noche en el hospital Viamed Santa Ángela de Sevilla, aunque pidió el alta voluntaria el pasado viernes, en contra de la opinión del equipo médico, para seguir recuperándose en su domicilio de esa fuerte cornada sufrida del último toro que tenía que lidiar en una feria en la que había marcado las cotas artísticas más importantes, especialmente en su actuación del 16 de abril, un día en el que sin cortar orejas llegó a ser sacado a hombros de la plaza.

El parte oficial precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”.

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