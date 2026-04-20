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Cultura
Feria de abril

Morante de la Puebla, cogido por el cuarto toro de la corrida en La Maestranza

Aunque el diestro ha sido llevado a la enfermería con gestos de dolor y tocándose un glúteo, no se sabe si ha sido corneado durante su faena en la feria de Abril

Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la feria de Sevilla.Joaquín Corchero (Europa Press)
El País
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Madrid -
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El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha resultado cogido por el cuarto toro de la corrida que se celebra este lunes en la plaza de La Maestranza de Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.

El diestro sevillano trataba de fijar con el capote a Clandestino, astado de Hermanos García Jiménez de 512 kilos, cuando se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, hiriéndole aparentemente en el glúteo izquierdo. El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido. En su lugar lo ha toreado Borja Jiménez, que ha dejado la montera en la puerta de la enfermería antes de iniciar la faena de muleta.

Debido a este percance de Morante, que ya había cortado una oreja del toro con el que se abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Borja Jiménez y Tomás Rufo, en una tarde en la que el coso sevillano volvió a colgar el lleno de “No hay billetes”.

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