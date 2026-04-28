Renuncia el fiscal de Chihuahua tras el escándalo por la colaboración del Estado con dos agentes de la CIA

El escándalo por la presencia en Chihuahua de dos agentes de la CIA de la que el Gobierno federal no tenía conocimiento se ha cobrado la primera dimisión. El fiscal del Estado, César Jáuregui, ha anunciado su renuncia esta tarde, tras la presentación de los primeros resultados por parte de la comisión que había instalado Maru Campos para indagar en la participación de los extranjeros en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el territorio. “La información con la que contamos en un inicio, que compartí con la opinión pública, era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación”, ha reconocido el titular del ministerio público en una breve conferencia de prensa. “El compromiso exige el estricto respeto a la legalidad, a la soberanía y a los protocolos e colaboración internacional”, ha agregado poco antes de asumir su “responsabilidad política” en el manejo del tema.

El anuncio de Jáuregui se ha producido seguidamente de las declaraciones de la fiscal Wendy Paola Chávez, quien encabezaba las investigaciones internas para esclarecer los hechos. La responsable ha detallado los movimientos del convoy en el que iban los funcionarios mexicanos y los estadounidenses, que partió de la ciudad de Chihuahua el jueves, 16 de abril, y terminó despeñándose por un barranco el domingo de madrugada. Fue el terrible accidente vial el que destapó la presencia de los agentes en el territorio, cuya participación no había trascendido hasta entonces. El informe se ha basado en el análisis preliminar de unas 50 entrevistas con agentes ministeriales y 10 informes periciales, según ha anunciado Chávez en su comparecencia.

De acuerdo con los testimonios recabados, los funcionarios de Estados Unidos no formaban parte formal del despliegue operativo institucional, y su inclusión en el convoy no fue reportada a los mandos superiores. “Su participación se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa salvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación y su círculo inmediato de seguridad personal”. El titular de la agencia, Pedro Román Oseguera, y otro elemento del Ministerio Público, también fallecieron en el accidente.

Tras una semana de inconsistencias en la información y una fuerte presión política para esclarecer los hechos, las averiguaciones presentadas este lunes señalan que, aunque los agentes de la CIA viajaron desde Chihuahua, “no ingresaron a la reunión que tuvo lugar en Guachoch, no tuvieron contacto con los mandos militares y no participaron en ninguna reunión de planeación, coordinación ni ejecución del operativo”. En un inicio se había dado a entender que los funcionarios extranjeros habían sido recogidos desde el lugar en el que se encontraban, en el interior del Estado, no que habían partido desde el principio en convoy que salía de la capital estatal. “Hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como fiscal, tenía la obligación de asegurar”, ha entonado en mea culpa César Jáuregui.

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