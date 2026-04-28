Alerta en Nayarit por narcobloqueos y quema de negocios tras la detención del Jardinero

El Gobierno estatal ha pedido a la ciudadanía que “se resguarde” en sus hogares de forma “preventiva” tras el operativo de la Marina contra uno de los hombres fuertes del CJNG

La Secretaría de Marina ha detenido este lunes a uno de los hombres fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en la comunidad de El Mirador, en el interior de Nayarit y muy cerca de la frontera con Jalisco. El arresto, otro golpe al corazón de uno de los carteles más poderosos de México, ha desatado narcobloqueos y quema de negocios en el Estado. Ante las represalias del crimen organizado, el Gobierno estatal ha “invitado”, “de manera preventiva”, a los ciudadanos a “resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario”. La ola de violencia se ha registrado especialmente en Tecuala, Acaponeta y Ahuacatlán, pero todavía no puede compararse con la que provocó el grupo delictivo en febrero tras la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El Gabinete de Seguridad ha confirmado que no hay lesionados ni fallecidos, y al final de la tarde ha asegurado que ya no hay bloqueos en las carreteras.

El arresto de la Marina se ha desarrollado “de manera quirúrgica sin necesidad de efectuar un solo disparo”, según la dependencia federal, pese a que El Jardinero contaba con un anillo de seguridad de 30 camionetas y 60 personas armadas. Ante la caída de sus principales nombres, el crimen organizado —tanto el CJNG como el Cartel de Sinaloa— responde desatando una ola de violencia.

En este caso, los principales incidentes se han localizado al norte del Estado, a más de 300 kilómetros del lugar del operativo. En Tecuala se ha confirmado el incendio de una gran bodega, además de tres tiendas de cadena y dos zapaterías. “Se está quemando la bodega, miren nada más, qué triste, espero que la gente haya estado fuera”, llora una mujer que graba la imagen. En otro video, se observa a los vecinos corriendo para sacar coches y motocicletas del aparcamiento de la bodega mientras las llamas consumen el establecimiento. El Ayuntamiento ha exhortado a la población a no salir a la calle “ante los hechos de inseguridad” y “hasta que las autoridades indiquen que la situación está controlada”. Tanto Tecuala como Acaponeta, donde se han registrado bloqueos, son puntos clave que rodean la principal carretera del Estado desde Tepic, la capital, hacia Mazatlán, en Sinaloa.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ha afirmado unas horas más tarde que el Estado se encuentra “en una dinámica normal”. “La población se encuentra tranquila, las carreteras se encuentran en una dinámica normal, al igual que las casetas. La actividad social se encuentra en plena paz”, ha asegurado el mandatario estatal en un video compartido en redes.

El otro foco de represalias ha sido en el sur, muy próximo a la frontera con Jalisco. Se han reportado bloqueos en la Carretera Federal 15 cerca de Ahuacatlán, Copales, Ixtlán del Río y Jala. El Ejército ubicaba a Flores Silva como productor de drogas justo en estos municipios. El Ayuntamiento de Ahuacatlán también ha pedido a la población que no salga de sus casas “en la medida de lo posible” y ha puesto “refugios temporales” a disposición de quien se haya quedado varado en la carreta". Varias compañías de autobuses suspendieron los trayectos en el Estado y también hacia Guadalajara o Mazatlán. Algunos como Autotransportes Medina ya han reactivado las rutas puesto que consideran que “las circunstancias que motivaron la suspensión preventiva del servicio han sido superadas”.

El Gabinete de Seguridad, que ha cifrado en seis vehículos y seis tiendas incendiadas, ha rechazado que se vayan a suspender las clases escolares en Nayarit, como sucedió en más de una docena de Estados del país tras el operativo contra El Mencho.

El Jardinero, operador en Nayarit, Guerrero y Zacatecas, era uno de los posibles sucesores de Oseguera Cervantes al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE UU (OFAC, por sus siglas en inglés) lo tenía entre ceja y ceja por presuntamente controlar los laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. La dependencia estadounidense también lo señaló como responsable de las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit, por lo que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto.

El arresto de Audias Flores despeja el camino para Juan Carlos Valencia González, el hijastro del Mencho, conocido como El R3 y el favorito para tomar el control del CJNG. Además de Valencia y Flores, suena para el trono criminal Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, quien controla la zona de Puerto Vallarta y el lucrativo reclutamiento forzado en el cartel.