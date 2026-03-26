Volaris aprueba la fusión con Viva Aerobus para crear Grupo Más Vuelos

Los accionista de Volaris han aprobado la fusión de la aerolínea con Viva Aerobus para impulsar la creación de un conglomerado al que han llamado Grupo Más Vuelos. La firma ha comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el 91,8% de su capital ha autorizado la combinación de los negocios de las dos aerolíneas mexicanas. “La aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva, para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente para expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional”, ha señalado la compañía en un comunicado.

Ambas aerolíneas sorprendieron en diciembre con la noticia sobre su integración. Volaris y Viva Aerobus concentran el 70% de los vuelos nacionales en México, además de que tienen en sus itinerarios rutas hacia los mismos destinos en el país. Las aerolíneas estarán fusionadas en una sola matriz, pero cada una conservará su marca y certificados de operación. La oferta de ambas compañías comprenden un catálogo de destinos en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. “No es solo agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino comprar más aviones, invertir en talleres. En fin, es una inversión importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas”, comentó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre la alianza entre las aerolíneas.

La fusión todavía está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que se encuentra revisando el caso, dado que la suma de las dos compañías supone una importante concentración del mercado. Volaris posee el liderazgo en cuanto a número de pasajeros, seguido por Viva Aerobus, que actuaba como su principal competidor. La integración de las aerolíneas de bajo coste supone un importante contrapeso para Aeroméxico, que en los últimos meses se ha dedicado a recuperarse de la ruptura de la alianza con Delta, gestionada el año pasado a manos de la Administración de Donald Trump.