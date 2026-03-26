Italia derrota a Irlanda del Norte (2-0) y se jugará una plaza en el Mundial contra Bosnia

Italia cumplió ante la inexperta Irlanda del Norte (2-0) y se clasificó para la final de la repesca mundialista, donde se enfrentará a Bosnia, que derrotó a Gales en su campo en los penaltis. No fue un gran ejercicio futbolístico de Italia, una selección con problemas, de poco fútbol, pero que cumplió cuando todos los ojos están puestos en el combinado que dirige Gennaro Gattuso. Fuera del Mundial de Rusia 2018 y del Mundial de Catar 2022, la tetracampeona del mundo se mantiene con vida para estar en la gran cita del próximo verano. Para ello, deberá vencer fuera de casa el próximo martes a Bosnia, que igualó un 1-0 en contra en Gales para acabar pasando en los penaltis después de un 1-1.

ITA Italia 2 Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni (Federico Gatti, min. 62), Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, Matteo Politano (Marco Palestra, min. 82), Federico Dimarco, Nicolò Barella, Sandro Tonali (Niccolò Pisilli, min. 82), Manuel Locatelli, Mateo Retegui (Francesco Pio Esposito, min. 63) y Moise Kean (Giacomo Raspadori, min. 87) IRN Irlanda N. 0 Pierce Charles, Brodie Spencer (Jamie Reid, min. 78), Paddy McNair, Terry Devlin (Paul Smyth, min. 67), Ruairi McConville, Trai Hume, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Isaac Price y Jamie Donley (Josh Magennis, min. 78) Goles 1-0 min. 55: Sandro Tonali. 2-0 min. 79: Kean Arbitro Danny Makkelie

Tarjetas amarillas Alessandro Bastoni (min. 57)

Italia tiene un evidente problema de fútbol. Y eso que su inicio de partido ante Irlanda del Norte fue interesante. Diez minutos de acoso que se plasmaron en varios remates sobre la meta de Charles. Uno, de Di Marco, el carrilero del Inter, bastante peligroso. Italia, o lo que los aficionados tienen en su mente de la tetracampeona mundial, solo fue Italia en esos minutos. Su juego se diluyó, al mismo tiempo que su ritmo de juego, lento y desesperante, apenas fluía. Fue en ese ambiente donde creció el juego de Irlanda del Norte. Una selección joven, que, alejándose del tópico del fútbol británico, tocó bien el balón, con continuas combinaciones de su centro del campo. Ocurre, para su perjuicio, que carece de talento y jugadores determinantes. Pero vivió con comodidad durante la primera mitad.

El cero a cero al descanso lo dejaba todo para la reanudación. Debía esperarse un arreón italiano, algo más de mística en un partido tan importante. Italia no necesitó apretar mucho el acelerador. Encontró premio en un balón de Politano al área y un despeje al borde de su propia área de Price. La pelota le llegó franca a Tonali, que remató con el alma para hacer el 1-0 en el minuto 56. No hubo partido a partir de entonces y Kean, en una brillante acción personal, después de un excelente remate con la pierna izquierda, hizo el 2-0 en el minuto 80. Irlanda del Norte no presentó batalla y apenas inquietó la meta bien defendida por Donnarumma. Italia hizo los deberes y estará en la final de la repesca ante Bosnia. El resto de las finales europeas por las últimas plazas en el Mundial son las siguientes: República Checa-Dinamarca; Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia.