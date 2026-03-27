La Marina mexicana busca dos veleros con nueve tripulantes perdidos en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba
Las embarcaciones zarparon hace seis días de Isla Mujeres, en Quintana Roo, y según las autoridades, no se tiene confirmación de que hayan llegado a destino
La Secretaría de Marina de México (Semar) ha activado un plan de búsqueda y rescate de dos veleros, con nueve tripulantes, que salieron de Isla Mujeres, en Quintana Roo, el pasado 20 de marzo para llevar ayuda humanitaria a Cuba, según informó la entidad este jueves en un comunicado. La Armada aseguró que las embarcaciones tenían previsto llegar a La Habana entre el martes y miércoles de esta semana. Sin embargo, “hasta el momento” no se cuenta con “comunicación ni confirmación de su arribo”.
La Marina no ha dado a conocer las nacionalidades de las nueve personas a bordo. La Semar aseguró que se encuentra en comunicación con centros de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, “así como con representaciones diplomáticas de los países de origen” de los navegantes.
De igual manera, la Semar añadió que ha desplegado “unidades de superficie y aéreas”, incluyendo aeronaves tipo Persuader de patrulla marítima, “en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana” considerando “posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región”.
La entidad también hizo un llamamiento a embarcaciones comerciales, de recreo y de pesca que operan en la zona del Caribe y el Golfo de México para que “reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas” cualquier información que puedan contar sobre los veleros extraviados.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.