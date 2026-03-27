La Marina mexicana busca dos veleros con nueve tripulantes perdidos en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba

Las embarcaciones zarparon hace seis días de Isla Mujeres, en Quintana Roo, y según las autoridades, no se tiene confirmación de que hayan llegado a destino

La Secretaría de Marina de México (Semar) ha activado un plan de búsqueda y rescate de dos veleros, con nueve tripulantes, que salieron de Isla Mujeres, en Quintana Roo, el pasado 20 de marzo para llevar ayuda humanitaria a Cuba, según informó la entidad este jueves en un comunicado. La Armada aseguró que las embarcaciones tenían previsto llegar a La Habana entre el martes y miércoles de esta semana. Sin embargo, “hasta el momento” no se cuenta con “comunicación ni confirmación de su arribo”.

La Marina no ha dado a conocer las nacionalidades de las nueve personas a bordo. La Semar aseguró que se encuentra en comunicación con centros de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, “así como con representaciones diplomáticas de los países de origen” de los navegantes.

De igual manera, la Semar añadió que ha desplegado “unidades de superficie y aéreas”, incluyendo aeronaves tipo Persuader de patrulla marítima, “en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana” considerando “posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región”.

La entidad también hizo un llamamiento a embarcaciones comerciales, de recreo y de pesca que operan en la zona del Caribe y el Golfo de México para que “reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas” cualquier información que puedan contar sobre los veleros extraviados.