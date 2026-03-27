Colombia cae ante Croacia en el primer amistoso de peso antes del Mundial (1-2)

El equipo de Néstor Lorenzo, con algunas deudas en el ataque, sale derrotado por la que se perfila como una de las selecciones más fuertes para la cita en Norteamérica en el verano

La Selección Colombia ha vuelto a caer, esta vez ante un rival de lujo. El equipo de Néstor Lorenzo ha perdido este jueves 1-2 contra Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y protagonista en Qatar 2022, que mantiene su memoria de juego tras varios años de destacar con un alto nivel en el futbol internacional. La tricolor, que parecía jugar de local con las tribunas teñidas de amarillo en el Camping World Stadium, en Orlando (Estados Unidos), tuvo varios momentos de dominio del juego y buenas intenciones para causar daño al rival, pero dejó deudas en la delantera, ineficiente en varias opciones de gol que tuvo y, al final, resultó incapaz de superar con claridad a una zaga croata muy ordenada y fuerte.

El equipo colombiano saltó al campo con su nómina estelar: Camilo Vargas en el arco; una línea defensiva de cuatro conformada por Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; un medio campo con Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez; y una delantera con Jhon Arias y Luis Díaz en los extremos, y con Luis Javier Suárez como punta. El técnico Zlatko Dalic plantó enfrente a Dominic Livakovic en el arco; en la defensa ubicó a Martin Erlic, Luka Vuskovic y Marin Pongracic; en la primera línea de volantes a Marco Pasalic, Nikola Moro, Petar Sučić e Iván Perišić; más adelante a Mario Pasalić y Nikola Vlašić, y a Igor Matanović como delantero.

El partido comenzó con las revoluciones altas y con ambos equipos dispuestos para dar espectáculo. Dos minutos bastaron para el primer golpe, que dio Colombia, en los pies de Jhon Arias, tras un desborde de Johan Mojica por la banda izquierda y un centro al corazón que el extremo solo tuvo que empujar para vencer al portero Livakovic. Cuatro minutos más tarde, el equipo balcánico reaccionó e igualó el marcador, con un remate de Vuskovic desde fuera del área que, tras un desvío de Lucumí que despistó a Vargas, terminó en el fondo del arco.

El juego siguió adelante sin nuevos daños para ninguno de los rivales, pero con una tendencia clara: Colombia empezó a dominar el ritmo del partido y mantenía el balón en el campo del equipo croata, que, por su parte, construyó una muralla defensiva difícil de superar y concentrada en anular a quienes identificaron como los dos rivales más peligrosos: James, como cerebro de la tricolor, y Luis Díaz, impredecible y escurridizo en la punta izquierda. Fue Jhon Arias, recién retornado del fútbol inglés a la liga brasileña en la que se siente tan cómodo, quien recibió el peso del ataque nacional.

La férrea defensa croata, no obstante, no impidió que Colombia llevara peligro al arco rival. Primero, con una opción clarísima de Luis Suárez, en racha goleadora en el Sporting de Lisboa, pero que desperdició un gol cuando Livakovic estaba ya vencido tras un regate y un pase final de Luis Díaz. Y luego, el propio Díaz, con un potente disparo recostado al ángulo derecho del portero, que pudo evacuar al tiro de esquina. Y cuando Colombia parecía que controlaba el juego y se iba al descanso con el empate, un tiro de esquina croata y una pésima salida de Camilo Vargas permitieron a Igor Matanovic anotar de cabeza, sin mayor resistencia, el segundo tanto de los europeos, que se fueron a los vestidores ganando 2-1.

El segundo tiempo comenzó con la tónica en que se había desarrollado la primera parte: Colombia con la intención, Croacia con la pausa y el orden. Y ninguno de los dos llevando especial peligro a la portería rival. Hasta el minuto 60, cuando la tricolor entró en un bache de confusión y el equipo ajedrezado se lanzó al ataque con dos bombazos que chocaron contra el travesaño y el vertical de Vargas. Lorenzo cambió al grueso del equipo, ocho sustituciones en menos de 10 minutos, para tratar de buscar el partido. Por el lado croata, Dalic mandó al campo a su estrella, Luka Modric, con sus capacidades y su clase perfectas a los 40 años. Jhon Córdoba fue el único que se aproximó con peligro real, aunque se enredó en el momento de definir y sacó un remate desviado cuando estaba mano a mano con el portero.

Croacia mantuvo su papel sin problemas: un equipo muy ordenado en defensa, que no sufrió a pesar de que regaló el balón a Colombia en varios tramos del juego, y con pocas pero muy peligrosas jugadas de ataque. El equipo de Lorenzo quedó de nuevo en deuda, sobre todo los delanteros, una carencia que ya causó problemas y angustias en las eliminatorias que finalmente la llevaron a este Mundial tras la ausencia de Qatar 2022, adonde no llegó tras enlazar varios partidos definitivos sin anotar gol.

Croacia es el primero de los dos rivales de mucho peso que Colombia enfrentará en esta fecha FIFA. El otro es Francia, contra la que se medirá el domingo a las dos de la tarde (hora colombiana) en Washington. El equipo galo, actual subcampeón del mundo, venció este jueves más temprano a Brasil (2-1). El último recuerdo de la tricolor contra los franceses es dulce: aquella vez, en la preparación para el Mundial de Rusia 2018, salió vencedora en el Parque de los Príncipes, en París, tras remontar un 2-0 adverso con goles de Luis Muriel, Falcao García y Juan Fernando Quintero. Ahora, en contextos distintos y con falencias todavía por mejorar, el equipo nacional espera una victoria que la llene de confianza para llegar con confianza y ánimo alto a la cita que todo el país lleva ocho años esperando.