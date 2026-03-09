Inspección impone multas por 580.000 euros a empresas que han cometido abusos en periodos de prueba

Trabajo lanzó en abril de 2024 una campaña contra este tipo de fraudes. De momento se han detectado irregularidades en 342 inspecciones, un 75% de las practicadas

La reforma laboral ha disparado las extinciones de contratos por no superar los periodos de prueba, la etapa en que la empresa puede rescindir la relación sin pagar indemnización. La restricción a los contratos temporales ligada a este cambio normativo impulsó los contratos indefinidos y, con ellos, ese tipo de rescisiones, una tendencia que alertó al ministerio hace casi dos años. Entonces anunció el lanzamiento de una campaña contra posibles abusos en esos periodos de prueba y este lunes ha dado a conocer algunos resultados: Inspección de Trabajo indica a este periódico que ha detectado irregularidades en 342 empresas, a las que ha impuesto sanciones por valor de 578.000 euros.

“Es inadmisible que este periodo de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad”, dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el lanzamiento de la campaña. “En ningún caso vamos a permitir que ese tiempo sea una excusa para el fraude. Se acabó ya el tiempo en que las personas trabajadoras eran de usar y tirar”.

Inspección advertía entonces de dos posibles líneas de fraude: contratos que se extingan por no superar el periodo de prueba a pesar de haber excedido su duración máxima —de dos o seis meses, según el nivel profesional— y también en el caso de que el empleado hubiese sido contratado previamente para realizar las mismas funciones. Este último escenario choca frontalmente con la normativa, ya que un empleado no debe afrontar un nuevo periodo de prueba si ya ha desempeñado esas tareas.

El ministerio que dirige Díaz no concreta qué tipo de fraude ha detectado con más frecuencia, pero sí la cifra de irregularidades. Indica que se han iniciado 520 inspecciones, de las cuales se han finalizado 458. En 342 de ellas (el 75% del total) Inspección ha detectado irregularidades. “Se han impuesto sanciones por importe de 578.363 euros”, detalla Trabajo. Aún quedan unas 60 inspecciones por finalizar, en una campaña de menor dimensión a otras recientes, como las desarrolladas para evitar el uso de falsos autónomos en el reparto de comida.

Las pesquisas de Inspección parten de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un instrumento de carácter predictivo que, mediante el cruce de distintas bases de datos, permite planificar la actuación en base a indicios de fraude. Es decir, así los inspectores de Trabajo actúan donde hay sospechas de que puede haber irregularidades.

El aumento de la finalización de contratos en periodos de prueba con la reforma laboral era un fenómeno que ya preveían los especialistas. La lógica es simple: el abuso del contrato temporal hacía que muchas empresas ajustasen plantillas esperando a la finalización de esas relaciones eventuales. El coto a las mismas, con la eliminación del contrato de obra y servicio, ha disparado las contrataciones indefinidas, y con ellas las bajas en esos periodos de prueba. Sin embargo, los sindicatos vienen avisando de que el incremento esperable también camufla posibles fraudes.

Las estadísticas de la Seguridad Social muestran que en enero (último dato disponible) hubo 52.400 bajas de afiliados indefinidos por no superar periodos de prueba, muy por encima de las 16.300 del mismo mes de 2019 (antes de la reforma laboral y del anómalo periodo de la pandemia, en un mercado laboral con menos empleados que ahora).