Polémica entre el Ayuntamiento de València y Renfe por cambios en la llegada de los trenes de Cercanías en Fallas

Renfe reorganizará la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte de València entre las 13:00 y las 15:00 horas desde el 13 al 19 de marzo a petición del Ayuntamiento de València y por motivos de seguridad ante las aglomeraciones que se producen durante la mascletà fallera. La medida, que todavía no se ha aplicado, ha provocado un rifirrafe entre ambas entidades porque algunos de los servicios de Cercanías dejan muy lejos de la capital a los viajeros.

La compañía tiene previsto modificar el recorrido de varios servicios de Cercanías. Los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizarán el trayecto en la estación de Albal, mientras que los de la C3 Utiel-Buñol-València lo harán en la de València Sant Isidre y los de la C6 Castellón-València, en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

Las salidas de los trenes de Cercanías desde la Estación del Norte no se verán afectadas por la reorganización del servicio y continuarán funcionando con normalidad. Los trenes de Media Distancia que conectan con Albacete, Alicante, Tortosa o Cartagena, y de Larga Distancia (Euromed e Intercity), con Cataluña, mantendrán su programación habitual sin modificaciones en sus salidas o llegadas en la Estación del Norte.

Durante estos días, la Estación del Norte contará con diferentes accesos operativos y con protocolos específicos destinados a distribuir el flujo de viajeros y facilitar una entrada y salida progresiva y segura, con el objetivo de evitar acumulaciones en el interior de las instalaciones. Las puertas laterales de la estación recayentes en las calles Bailén y Alicante permanecerán abiertas para que los viajeros puedan salir con facilidad y no se produzcan aglomeraciones.

Esos son los planes previstos pero cuatro días antes de su aplicación ya se ha producido un agrio intercambio de declaraciones entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y Renfe a cuenta de estas modificaciones.

Ante las quejas de algunos usuarios e incluso de algún alcalde como el de Sedaví, Catalá ha asegurado que le “sorprende” que Renfe “no haya habilitado otro tipo de desplazamientos al centro de la ciudad”. “Sinceramente esperaba que no los dejaran [a los pasajeros] en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe”, ha señalado Catalá en declaraciones este lunes a los medios de comunicación.

La alcaldesa ha expresado que el Ayuntamiento transmitió a Renfe “la necesidad de que los días más intensos, en las horas centrales de la mascletà, intentaran redistribuir a los pasajeros de otra manera”, debido a las aglomeraciones que se produjeron el año pasado en la estación. Y ha añadido que “es evidente que el momento de 13 a 15 horas es complejo y hubo aglomeraciones peligrosas”, pero “eso no quita que se puedan poner autobuses en Albal”.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha defendido a Renfe y considera las afirmaciones de Catalá como “una deslealtad a la colaboración institucional” y asegura que esta reorganización de los trenes Cercanías se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València.

Además, ha señalado que la medida se ha tomado una vez que se han emitido los correspondientes informes policiales “en los que se insta a Renfe a tomar la medida para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de las personas”.

“Ahora la señora Catalá, para quitarse de encima la decisión, quiere cambiar su propia petición a pesar de que es conocedora de que, en este caso, los autobuses no servirían. Cada tren puede llevar 1.400 personas, por lo que serían necesarios más de 20 buses por tren y hay 4 trenes afectados cada día. Llevar en bus a tantas personas serían 100 buses cada día, una situación imposible de asumir”, ha añadido Rodríguez Jurado.

