Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
Fallas

Polémica entre el Ayuntamiento de València y Renfe por cambios en la llegada de los trenes de Cercanías en Fallas

La compañía ha modificado el recorrido de varios servicios ferroviarios a petición del consistorio y algunos viajeros solo llegarán hasta Albal

La Estación del Norte de Valencia, de donde salen y llegan los trenes de Cercanías. Mònica Torres
C. V.
C. V.
Valencia -

Renfe reorganizará la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte de València entre las 13:00 y las 15:00 horas desde el 13 al 19 de marzo a petición del Ayuntamiento de València y por motivos de seguridad ante las aglomeraciones que se producen durante la mascletà fallera. La medida, que todavía no se ha aplicado, ha provocado un rifirrafe entre ambas entidades porque algunos de los servicios de Cercanías dejan muy lejos de la capital a los viajeros.

La compañía tiene previsto modificar el recorrido de varios servicios de Cercanías. Los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizarán el trayecto en la estación de Albal, mientras que los de la C3 Utiel-Buñol-València lo harán en la de València Sant Isidre y los de la C6 Castellón-València, en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

Las salidas de los trenes de Cercanías desde la Estación del Norte no se verán afectadas por la reorganización del servicio y continuarán funcionando con normalidad. Los trenes de Media Distancia que conectan con Albacete, Alicante, Tortosa o Cartagena, y de Larga Distancia (Euromed e Intercity), con Cataluña, mantendrán su programación habitual sin modificaciones en sus salidas o llegadas en la Estación del Norte.

Durante estos días, la Estación del Norte contará con diferentes accesos operativos y con protocolos específicos destinados a distribuir el flujo de viajeros y facilitar una entrada y salida progresiva y segura, con el objetivo de evitar acumulaciones en el interior de las instalaciones. Las puertas laterales de la estación recayentes en las calles Bailén y Alicante permanecerán abiertas para que los viajeros puedan salir con facilidad y no se produzcan aglomeraciones.

Esos son los planes previstos pero cuatro días antes de su aplicación ya se ha producido un agrio intercambio de declaraciones entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y Renfe a cuenta de estas modificaciones.

Ante las quejas de algunos usuarios e incluso de algún alcalde como el de Sedaví, Catalá ha asegurado que le “sorprende” que Renfe “no haya habilitado otro tipo de desplazamientos al centro de la ciudad”. “Sinceramente esperaba que no los dejaran [a los pasajeros] en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe”, ha señalado Catalá en declaraciones este lunes a los medios de comunicación.

La alcaldesa ha expresado que el Ayuntamiento transmitió a Renfe “la necesidad de que los días más intensos, en las horas centrales de la mascletà, intentaran redistribuir a los pasajeros de otra manera”, debido a las aglomeraciones que se produjeron el año pasado en la estación. Y ha añadido que “es evidente que el momento de 13 a 15 horas es complejo y hubo aglomeraciones peligrosas”, pero “eso no quita que se puedan poner autobuses en Albal”.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha defendido a Renfe y considera las afirmaciones de Catalá como “una deslealtad a la colaboración institucional” y asegura que esta reorganización de los trenes Cercanías se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València.

Además, ha señalado que la medida se ha tomado una vez que se han emitido los correspondientes informes policiales “en los que se insta a Renfe a tomar la medida para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de las personas”.

“Ahora la señora Catalá, para quitarse de encima la decisión, quiere cambiar su propia petición a pesar de que es conocedora de que, en este caso, los autobuses no servirían. Cada tren puede llevar 1.400 personas, por lo que serían necesarios más de 20 buses por tren y hay 4 trenes afectados cada día. Llevar en bus a tantas personas serían 100 buses cada día, una situación imposible de asumir”, ha añadido Rodríguez Jurado.

La alcaldesa ha expresado a los medios de comunicación que el Ayuntamiento transmitió a Renfe “la necesidad de que los días más intensos, en las horas centrales de la mascletà, intentaran redistribuir a los pasajeros de otra manera”, debido a las aglomeraciones que se produjeron el año pasado en la estación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_