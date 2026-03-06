La Acadèmia elige a siete nuevos miembros y completa el relevo de los designados en su fundación en 2001

El pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha elegido este viernes a siete nuevos académicos -cinco hombres y dos mujeres- para completar el relevo de los último académicos elegidos en 2001, cuyo mandato finaliza el próximo 15 de junio. Entre los académicos que abandonan la institución se encuentra la actual presidenta, Verònica Cantó.

El pleno de la institución normativa del valenciano ha valorado las diez candidaturas presentadas -siete hombres y tres mujeres- y ha elegido a Vicent Beltran, M. Isabel Guardiola, Enric Guinot, Susanna Lliberós, Miquel Àngel Pradilla, Toni Sabater y Carles Segura, según un comunicado de la AVL.

Los siete sustituirán a Artur Ahuir, Àngel Calpe, Verònica Cantó, Jordi Colomina, Ramon Ferrer, Josep Palomero y Alfons Vila cuando abandonen la institución en los próximos meses, quienes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos académicos. El pleno deberá elegir a la persona que sustituya a Cantó.

La elección se inscribe en el proceso de renovación del último tercio de los veintiún académicos que fueron escogidos por Les Corts Valencianes en 2001, tras las que se hicieron en 2016 y en 2021.

De esta manera, la Acadèmia ya no cuenta con ningún miembro elegido en virtud del pacto político entre el PP y el PSOE, con el respaldo del entonces Bloc, que se sustanció en el dictamen del Consell Valencià de cultura. Entonces se escogieron algunos perfiles con una clara connotación política con el fin de dar cabida a las distintas sensibilidades, incluida la secesionista Real Academia de Cultura Valenciana, que considera que el valenciano y el catalán son dos lenguas diferentes, en contra del criterio de la romanística internacional.

El propósito principal de la creación de la Acadèmia fue dotar a la Generalitat de un ente normativo oficial propio (consagrado en el Estatut d’Autonomia) y pacificar el conflicto lingüístico valenciano que se arrastra desde la Transición y que menoscaba la normalización y el uso social de la lengua autóctona. Vox, no obstante, ha convertido a la Acadèmia en la principal diana de sus críticas y ha intentado asfixiarla económicamente en la negociación presupuestaria con el PP, que ha cedido a parte de sus demandas.

A diferencia de las dos anteriores renovaciones, en esta ocasión no ha habido que hacer un sorteo para decidir qué académicos abandonan la institución, pues solo quedan siete por renovar. La ley de Creación de la AVL estableció que quince años después de la primera elección de la institución se procedería a la renovación de un tercio de los académicos, y que cada cinco años se renovaría un tercio de los miembros.

La ley se modificó en 2017 para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a sus órganos, de forma que en la renovación de 2021 fueron elegidas siete mujeres. En la composición actual de la AVL hay once hombres y diez mujeres, y tras este proceso de renovación la distribución será de once mujeres y diez hombres.

Los nuevos académicos son: Vicent Beltran Calvo (Callosa d’en Sarrià, 1969),doctor en Lengua y Literatura Catalanas y profesor titular de la Universidad de Alicante; M. Isabel Guardiola Savall (Bolulla, 1973), profesora titular del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante, donde se doctoró en Lengua y Literatura Catalanas, y académica de la AVL de 2017 a 2021; Enric Guinot (Castelló de la Plana, 1956), catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València; Susanna Lliberós (Vila-real,1973), licenciada en Periodismo y poeta; Miquel Àngel Pradilla (Rossell, 1960), catedrático de Sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili; Toni Sabater (València, 1969), licenciado en Derecho, gestor cultural y editorial, crítico literario, editor y escritor; y Carles Segura Llopes (Alicante, 1970), doctor en Filología Catalana por la Universidad de Alicante, donde es profesor titular.