Trasladada al hospital a una fallera tras la caída de un arco de iluminación en València

La explanada donde cada día se celebra la mascletà fallera en el plaza del Ayuntamiento de València este jueves, en el que la lluvia obligó a suspenderla.

Una mujer de 40 años ha sido trasladada este viernes al Hospital General de València después de que le haya caído encima un arco de iluminación fallera en la calle Marvà de la capital valenciana, han informado fuentes municipales y del Centro de información y Coordinación de Urgencias (CICU). Según las fuentes sanitarias a las 8.30 una unidad de SVB ha intervenido para trasladar al Hospital General a una mujer de 40 años por contusiones.

Las fuentes municipales han indicado que a la altura del número 17 de la calle Marvà un arco de iluminación ha caído a la mujer en la cabeza y le ha causado heridas leves, por lo que ha sido trasladada al hospital. Las mismas fuentes han informado de que la Policía Local ha acudido al lugar, así como los bomberos, que están revisando la instalación lumínica.

El mal tiempo en los días previos a las Fallas complica y está retrasando el montaje de los casi 400 monumentos falleros y el resto de estructuras que cada año se despliegan con motivo de la fiesta.

El Consorcio Provincial de Bomberos de València (CPBV) ha elaborado ete año un protocolo de actuación dirigido a las comisiones falleras y a los ayuntamientos de los municipios de la provincia con el objetivo de mejorar la coordinación ante posibles episodios de lluvia o viento durante la celebración de las Fallas.

El documento, elaborado por el departamento de Prevención Operativa del Consorcio, establece una serie de criterios técnicos y niveles de alerta para reforzar la seguridad de los actos falleros cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

Según explica el presidente del CPBV, Avelino Mascarell, “servirán de referencia a las autoridades locales para tomar decisiones”. De esta manera, apunta en un comunicado, se pretende evitar “actuaciones improvisadas” y garantizar que “las medidas que se adopten en estas situaciones cuenten con respaldo técnico de los servicios de emergencias”.

El protocolo establece distintos niveles de alerta en función de las previsiones meteorológicas, tomando como referencia los boletines oficiales y avisos meteorológicos. En función de estos niveles se contemplan medidas que van desde la vigilancia ordinaria y la revisión de elementos estructurales hasta la suspensión de determinados actos o la adopción de medidas de seguridad adicionales.

En el caso del viento, el documento recoge actuaciones específicas relacionadas con la estabilidad de los monumentos falleros, la seguridad de las carpas y estructuras modulares o la celebración de actos pirotécnicos, con medidas que pueden incluir la revisión de anclajes, la retirada de mobiliario exterior o la evacuación de determinadas zonas si las rachas alcanzan niveles de riesgo elevados.

Por lo que respecta a la lluvia, el protocolo también contempla recomendaciones específicas para la noche de la Cremà, ya que la acumulación de agua puede alterar la estabilidad de los monumentos falleros al aumentar el peso de los materiales y afectar a su estructura.

En estos casos se prevé ampliar los perímetros de seguridad y adoptar medidas adicionales durante la quema. Además, el documento incluye recomendaciones técnicas sobre el uso de acelerantes y sobre la organización del equipo encargado de iniciar la Cremà, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo durante la quema de los monumentos.