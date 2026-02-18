Ábalos, Koldo y Mazón, en el blanco de las Fallas

'Ninot' que representa al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, mirándose en un espejo, en el que aparece su antecesor, Carlos Mazón, el pasado 6 de febrero, en Valencia.

La ‘Exposición del ninot’ de Valencia, que exhibe piezas que se quemarán el próximo mes, trata la corrupción, la crisis de la vivienda o la guerra desde la sátira y la protesta

José Luis Ábalos y José Luis Torrente. A la vez. El exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE está caricaturizado como el personaje de ficción creado y encarnado por Santiago Segura en una de las sagas más taquilleras del cine español. El artista fallero Víctor Navarro ha elegido este icono sórdido, machista y obseso de la prostitución, para retratar satirícamente al expolítico, esculpido sonriente y con una barriga enorme. A su espalda hay una puerta en la que se lee la palabra “Club”. Este de la comisión Marià Benlliure-Séquia de Tormos es uno de los 766 ninots —muñecos, en castellano— expuestos hasta el 15 de marzo que arderán el día 19 de ese mes en la noche de la Cremà.

La sátira social y política atraviesa cada año esta fiesta de orígenes paganos. La gamberrada se mezcla con el esmero de los artistas en la Exposició del Ninot, que contrasta con el futurismo y la blancura de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que cada año, desde 2016, acoge la muestra en el Museo de las Ciencias.

En otra figura, Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, están subidos en una estructura de corazones, viviendo su idilio. Los dos, sonrientes, sostienen cada uno un tenedor con una chistorra. “Chistorra” es la palabra clave con la que, según la Guardia Civil, Ábalos y García se referían a los billetes de 500 euros. Los dos cumplen prisión provisional en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. De uno de los corazones del ninot cuelga un tanga rojo de encaje, en referencia al supuesto consumo de prostitución atribuído al exministro y a su antiguo asesor.

Detalle de un 'ninot' que representa al exministro de Fomento José Luis Ábalos, el pasado 6 de febrero, en Valencia. Ana Escobar (EFE)

Los ninots exhibidos son personajes que forman parte de una escena, de un conjunto más grande, y estas componen una falla. La muestra se cierra el día de la plantà, el 15 de marzo, cuando los monumentos se montan por toda la ciudad.

No son los únicos en la diana de los artistas falleros. La imagen del presidente del Gobierno está representada en numerosas ocasiones. En un ninot, Sánchez viste un traje de cowboy y porta una pistola al cinto. A su espalda, hay un ataúd negro y un pequeño monigote de Koldo García que sostiene una lista de los presuntos escándalos de corrupción que acorralan al Gobierno: caso Begoña, “Santos Cerdán”[ex secretario de Organización del PSOE] o Germà Sánchez (hermano de Sánchez)”. En la base, hay una lápida con la inscripción El trío del Peugeot y una foto de Koldo García, otra de Ábalos y otra de Santos Cerdán.

Tampoco se libra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que, en una de las piezas, es representado como pinocho –tamaño marioneta– y, tras él, una figura de la periodista Maribel Vilaplana le pide: ”miente, Pinocho, miente”. Mientras, en la vida real, la jueza de Catarroja que investiga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, trata de averiguar qué hacía Mazón desde que salió de la comida en el restaurante hasta su llegada al CECOPI (Centro de Coordinación Operativo de Emergencias).

Uno que repite como protagonista en la presente edición es Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, en una de las figuras, cabalga sobre el magnate tecnológico Elon Musk, que está a cuatro patas y en calzoncillos con gesto de satisfacción. Trump, con el torso desnudo y cubierto solo por un chaleco, sostiene unas riendas atadas al cuello del dueño de Tesla y X. Unos metros más allá, una figura muestra a un ciudadano furioso que luce en la camiseta la expresión “Fuck Trump” —en castellano traducible como “Jódete, Trump”—.

Un tema que se repite en esta edición es la protesta por la dificultad para acceder a una vivienda digna, un problema que afecta con ahínco a Valencia. En un ninot, un agente de la inmobiliaria Zulo-Tech enseña un piso diminuto en el que un personaje vive dentro de la lavadora, otro metido en una maleta y otro en un ataúd que ofrece “silencio garantizado” y “vistas tranquilas”.

Sandra Plaza, de 23 años, mira mientras pasea con su abuela por el interior del museo la figura de Majin Boo, ese personaje de color rosa de la saga de Dragon Ball. “No quiero que lo quemen, me gustaría tenerlo en mi dormitorio”, afirma Plaza, forofa del anime. Andrew McKenzie, un inglés de 32 años, que visita la ciudad como turista, afirma que el que más le ha gustado es el que representa a un niño con un fusil en los escombros de un edificio “por su mensaje contra la guerra” en un momento tan “horrible” como el actual por las contiendas en Gaza y Ucrania.

Los visitantes tienen derecho a votar el indulto de uno de los ninots. No hace falta estar empadronado en Valencia para hacerlo, únicamente deben recordar el número que hay en la base de la figura y comunicarlo en el mostrador. El más votado se librará de la quema y pasará a la exposición permanente del Museo Fallero. La muestra es visitable de lunes a jueves de 10.00 horas a 20.00 y los fines de semana de 10.00 a 21.00. La entrada general cuesta cuatro euros y la reducida, dos.