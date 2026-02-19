Los márgenes empresariales se estabilizan por encima de los niveles previos a la crisis de precios

Los márgenes empresariales de las compañías españolas han frenado su escalada, pero se han enquistado en niveles muy superiores a los que registraban antes de la crisis inflacionaria. Tras años de incrementos impulsados por la espiral de precios, el año pasado se situaron en el 12,8%, un porcentaje casi idéntico al del ejercicio previo —cuando se alcanzó un máximo histórico del 12,9%— y dos puntos por encima de las marcas precovid. Sectores como el energético, la hostelería y la restauración reflejan con claridad esta dinámica: han reducido sus rendimientos desde los picos de 2022, pero continúan en cotas anómalas con respecto a la época anterior al shock energético. En otras áreas, la tendencia no ha sido uniforme, oscilando desde las cifras récord del comercio minorista y las actividades inmobiliarias al retroceso de la industria alimentaria, según los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales publicados por la Agencia Tributaria.

Antes de la pandemia, los márgenes corporativos no solían registrar grandes variaciones y oscilaban entre el 10% y el 11%. En resumen: si antes de la crisis los empresarios se quedaban con unos 10 o 11 euros de cada 100 que vendían, ahora la cifra ha subido a casi 13 euros, un incremento cercano al 30%. Uno de los factores que más pesa en esta instantánea es el encarecimiento generalizado de bienes y servicios experimentado en los últimos años, que algunas compañías y sectores han sabido capturar mejor que otras disparando los rendimientos del conjunto del tejido empresarial.

Las tornas empezaron a cambiar a mediados de 2021, con los primeros repuntes inflacionarios —tras años de crecimiento plano de los precios— causados por el desajuste entre demanda y oferta al salir de los confinamientos. El golpe de gracia llegó con la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania: la inflación escaló a niveles no vistos en casi cuatro décadas, muchas empresas se anotaron beneficios récord y sus márgenes se dispararon. Ese año rompieron la barrera del 12% y en 2024 alcanzaron un récord del 12,9%, una cota que solo se moderó ligeramente el ejercicio pasado aunque los costes energéticos se han contenido y la inflación en general ha amainado.

“Las empresas han tenido la capacidad de trasladar la subida de costes a los precios, aunque no todas con la misma intensidad, y han consolidado unos niveles de márgenes sobre ventas por encima de los que tenían antes del choque inflacionario”, resume Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras (CC OO).

El margen empresarial no es sinónimo de beneficio, pues indica cuánta ganancia se queda la empresa una vez pagados los costes de producción y salariales, pero sin incluir gastos como el pago de impuestos, intereses o amortizaciones. Sí puede anticipar una mejora en la facturación, como de hecho ocurrió en 2025. Según los datos del organismo tributario, las ventas totales de las casi 980.000 empresas que analiza la estadística —a partir de los datos de las declaraciones del IVA, aún provisionales— marcaron un récord de 2,6 billones de euros el año pasado.

Zarapuz hace hincapié en que el valor añadido bruto generado por las empresas españolas, es decir la riqueza que son capaces de crear con sus procesos productivos, sigue mejorando y está en máximos. “Afortunadamente, las empresas generan cada vez más riqueza, pero ha habido un empeoramiento en el reparto entre el capital y los trabajadores”, lamenta. “Los empresarios se quedan con el 53% de la tarta, frente al 47% que se llevaban antes de la crisis de precios, a costa de los trabajadores que ahora participan menos de esa riqueza”.

Récord inmobiliario

Entre los sectores que cabalgan márgenes récords están las actividades inmobiliarias, empujadas por el calentamiento de la vivienda, cuyos precios han igualado los máximos de la burbuja de inicios de siglo. Sus rendimientos brutos, ya de por sí más elevados que la media por las características propias del negocio, que tiene poca inversión y gastos —se dedica a comercializar, no a producir bienes y servicios—, subieron hasta el 29,1% el año pasado, un porcentaje que solo habían alcanzado en 2023 y que está casi cinco puntos por encima del dato prepandemia.

También obtuvo facturación y márgenes récord el comercio al por menor, tanto el de establecimientos no especializados (categoría de la que forman parte los supermercados), como el de los negocios especializados en alimentación, bebidas y tabaco, con subidas en ambos casos cercanas al punto porcentual hasta el 7,6% y el 6,4%, respectivamente. La industria de la alimentación, en cambio, recortó su rendimiento del 11,2% de 2024 al 9,9% el año pasado.

Los márgenes empresariales obtenidos por las empresas dedicadas al suministro de electricidad y gas, así como la hostelería, también están varios puntos por encima de los niveles precrisis inflacionaria, pero se han moderado. En el caso de las empresas energéticas, alcanzaron el 21,8%, casi cuatro puntos por encima que en 2019, pero por debajo del récord (24,8%) marcado en 2022, en plena llamarada inflacionaria. La hostelería también mantuvo unos rendimientos elevados, del 16,5%, aunque menores a los máximos del año anterior (18,8%).