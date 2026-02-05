El precio de la vivienda bate otro récord tras subir casi un 10% en 2025

El volumen de transacciones marca máximos desde 2008. Los registradores, que creen que la tendencia “no es sostenible”, apuntan que el 30% de los compradores pagaron el piso a tocateja

El acceso a una casa se sigue alejando de miles de bolsillos al calor de las cifras récord que cosecha año tras año el mercado inmobiliario. Según la estadística del Colegio de Registradores, el precio de la vivienda en España alcanzó la mayor cota de la historia en 2025 tras crecer un 9,6%. Lo hizo alentada por un bum de las compraventas: en total, hubo 705.357, lo cual implica un avance del 10,7% respecto al año anterior. Se trata, de acuerdo con los datos de los registradores —los que usa el Instituto Nacional Estadística (INE)— del “nivel máximo” registrado desde comienzos de 2008, es decir, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Los registradores advierten de que esa situación “no es sostenible indefinidamente”. “El incremento de los precios, en un momento dado, provocará una reducción de la actividad inmobiliaria”, avisan.

El precio de la vivienda encadena ya más de una década de subidas después de que en 2014 tocara fondo tras seis años de purga en el sector. Desde entonces, el valor de los pisos ha remontado rápidamente. Según la estadística presentada este jueves, el precio medio de la vivienda en España se sitúa en 2.354 euros el metro cuadrado, alcanzando otro “máximo histórico”. Han llegado a su pico tanto los pisos nuevos (2.500 euros el metro cuadrado) como los de segunda mano (2.317 euros).

Los incrementos han sido generalizados en toda la geografía, aunque las casas más caras están en la Comunidad de Madrid (4.241 euros el metro cuadrado), Baleares (4.101 euros), País Vasco (3.489 euros) y Cataluña (2.779 euros). San Sebastián (6.107 euros), Madrid (5.283 euros) y Barcelona (4.800 euros) siguen siendo las ciudades más caras del país.

Los registradores publican también un índice de ventas repetidas, que permite observar mejor la revalorización del mercado. De acuerdo con esos cálculos, el precio de las casas se ha más que duplicado desde 2014 y está un 29,3% por encima del máximo alcanzado durante la burbuja inmobiliaria, en el tercer trimestre de 2007. “La fortaleza del incremento trimestral está llevando a unas tasas interanuales relativamente próximas a las del anterior ciclo alcista, consolidando niveles de crecimiento en precios de dos dígitos durante los seis últimos trimestres”, apunta el informe de los registradores.

Según el documento, la fortaleza de la demanda se debe al crecimiento de la población, la “escasez de oferta”, el crecimiento económico y del empleo, los bajos tipos de interés y la disposición de la banca prestar. Los datos de los registradores deberán ser validados por las estadísticas oficiales del INE y del Ministerio de la Vivienda, que llegarán en las próximas semanas. Aun así, adelantan ya una tendencia que se explica también por el interés de los inversores respecto al ladrillo. Según el informe, el 29,33% de los compradores adquirieron su piso sin necesidad de pedir una hipoteca, es decir, lo hicieron a tocateja.

Sin embargo, los registradores advierten de que esa tendencia no es “sostenible”. “Esta intensidad, de momento, no está provocando una corrección en el mercado desde el punto de vista de la demanda, manteniéndose elevados niveles de actividad en compraventas, pero genera dudas acerca de su mantenimiento a medio y largo plazo. La demanda no es insensible al precio”, avisa el informe.

Los datos de los registradores también señalan que se mantiene la tendencia de los últimos años de que alrededor del 14% de las compras correspondan a extranjeros. Ese porcentaje fue muy superior en el cuarto trimestre en comunidades como Baleares (31,5%) o la Comunidad Valenciana (27,2%), que duplicaron esa cuota, pero también en Murcia (20,7%) y Cataluña (16%). Los británicos (7,9%) fueron los más activos, aunque con un protagonismo mucho menor al de hace diez años. Les siguen holandeses, alemanes y marroquíes.