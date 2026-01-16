¿Está España abordando bien el problema de la vivienda?
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo en materia de alquileres plantean dudas sobre cómo solucionar el problema de fondo de la vivienda.
Esta semana el gobierno ha anunciado un nuevo decreto ley para intentar contener el precio de los alquileres, un mercado desbocado que se ha convertido en una emergencia social. Entre otras medidas, Pedro Sánchez quiere bonificar en el IRPF al 100% a los caseros que congelen los precios y endurecer el uso de contratos temporales.
La oposición rechaza el plan y los socios de gobierno lo ven insuficiente. Y la pregunta sigue: ¿medidas de fondo o un parche?
Hablamos con el periodista de economía de EL PAÍS, Gorka R. Pérez, para saber si estas medidas van en la dirección adecuada para paliar el problema, o qué debería estar haciéndose entre el gobierno y las Comunidades Autónomas.
Créditos
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.