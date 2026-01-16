¿Está España abordando bien el problema de la vivienda?

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo en materia de alquileres plantean dudas sobre cómo solucionar el problema de fondo de la vivienda.

Esta semana el gobierno ha anunciado un nuevo decreto ley para intentar contener el precio de los alquileres, un mercado desbocado que se ha convertido en una emergencia social. Entre otras medidas, Pedro Sánchez quiere bonificar en el IRPF al 100% a los caseros que congelen los precios y endurecer el uso de contratos temporales.

La oposición rechaza el plan y los socios de gobierno lo ven insuficiente. Y la pregunta sigue: ¿medidas de fondo o un parche?

Hablamos con el periodista de economía de EL PAÍS, Gorka R. Pérez, para saber si estas medidas van en la dirección adecuada para paliar el problema, o qué debería estar haciéndose entre el gobierno y las Comunidades Autónomas.

