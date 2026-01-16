Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS

¿Está España abordando bien el problema de la vivienda?

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo en materia de alquileres plantean dudas sobre cómo solucionar el problema de fondo de la vivienda.

Gorka R. Pérez
Gorka R. Pérez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Esta semana el gobierno ha anunciado un nuevo decreto ley para intentar contener el precio de los alquileres, un mercado desbocado que se ha convertido en una emergencia social. Entre otras medidas, Pedro Sánchez quiere bonificar en el IRPF al 100% a los caseros que congelen los precios y endurecer el uso de contratos temporales.

La oposición rechaza el plan y los socios de gobierno lo ven insuficiente. Y la pregunta sigue: ¿medidas de fondo o un parche?

Hablamos con el periodista de economía de EL PAÍS, Gorka R. Pérez, para saber si estas medidas van en la dirección adecuada para paliar el problema, o qué debería estar haciéndose entre el gobierno y las Comunidades Autónomas.

Créditos

Presentado por Ana Fuentes
Diseño de sonido Nacho Taboada
Edición Ana Ribera
Coordinación José Juan Morales
Dirección Ana Alonso
Sintonía Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Gorka R. Pérez
Gorka R. Pérez
Gorka R. Pérez - twitter
Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_