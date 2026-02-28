Rosalía gana el premio BRIT Internacional y canta ‘Berghain’ junto a Björk: “Sigamos celebrando la música diferente, los idiomas diferentes”

Rosalía, durante su actuación en la gala de los Brit Awards, en Manchester, el 28 de febrero.

La catalana convirtió el escenario en el famoso club berlinés y montó su propia ‘rave’ junto a un grupo de bailarines

Rosalía ha recibido el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada este sábado en Mánchester. Además, la catalana, de 33 años, interpretó por primera vez en directo Berghain, acompañada por Björk y por una orquesta y bailarines.

La artista se alzó con la estatuilla ámbar al imponerse al puertorriqueño Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator.

Rosalía subió al imponente escenario del estadio Co-Op Live con el pelo recogido y un vestido rojo. Al recibir el galardón de manos de Jade, exintegrante de la girlband Little Mix, agradeció al resto de compañeros de la industria “que hacen música en español”, a su madre, el resto de su familia y a su equipo. “Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, añadió.

Rosalía, en el momento de recoger su premio Brit a Mejor Artista Internacional. ADAM VAUGHAN (EFE)

Para su debut en los BRIT, Rosalía interpretó una versión de su tema Berghain por primera vez en directo y acompañada de una orquesta, bailarines y con la aparición estelar de la islandesa Björk. A golpe de violines, Rosalía apareció sin su ya característico halo en el pelo, vestida con un angelical atuendo blanco y arropada por una orquesta, como en el videoclip, comenzó a cantar operísticamente en alemán.

Björk, durante la actuación junto a Rosalía. Isabel Infantes (REUTERS)

Haciendo honor al título de la canción, Rosalía convirtió el escenario en el famoso club berlinés y montó su propia rave junto a un grupo de bailarines, con movimientos espasmódicos y una base electrónica del estribillo.

En 49 ediciones de los BRIT, Rosalía es la primera artista española en ganar el galardón de Artista Internacional del Año y tan solo Julio Iglesias estuvo a punto de lograrlo antes en 1983, tras lograr una nominación, pero finalmente fue a parar a Kid Creole and the Coconuts.

En la gala también actuaron Harry Styles -en su vuelta a los escenarios tras una pausa de tres años-, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice, Mark Ronson, las voces del grupo de k-pop HUNTR/X y hubo un tributo al fallecido músico y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams.

La gira mundial de Rosalía arrancará en Lyon (Francia) el próximo 16 de marzo.