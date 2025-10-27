Rosalía lanza ‘Berghain’: violines, sexo, cuentos de hadas y Björk en un club berlinés

Captura del vídeo 'Berghain', de la cuenta de Instagram de Rosalía.

La artista publica el videoclip del primer sencillo de ‘Lux’, su nuevo disco que saldrá el 7 de noviembre

A las 17.00 de la tarde de la España peninsular, mediodía en Nueva York, nueve de la mañana en Los Ángeles, las 10 en México y las 12 en Buenos Aires, Rosalía ha vuelto a aparecer. Esta vez con el lanzamiento de Berghain, el primer tema y vídeo de Lux, su nuevo álbum que se publica el 7 de noviembre.

En Berghain colabora con la cantante islandesa Björk (ya cantaron juntas Oral en 2023) e Yves Tumor, nombre artístico de Sean Bowie, ​un productor estadounidense de música electrónica experimental; y cada uno usa un idioma: español, inglés y alemán. El vídeo está firmado por Nicolás Méndez, de la productora audiovisual Canada, que ya firmó Malamente, uno de los temas del disco El mal querer de Rosalía.

El título del primer tema de Lux hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín. Considerada como un templo de la música electrónica y que invita a pensar si es este el estilo del próximo álbum. De hecho, la partitura está escrita en páginas de la editorial alemana G. Henle Verlag.

Rosalía anunció la salida de la canción el domingo en sus cuentas en redes sociales con unos pocos segundos del vídeo. La artista aparece caminando, seria, con gafas de sol y agarrada a su bolso. A la cantante le sigue un grupo de músicos con los instrumentos en mano. Y en un momento, el top gris que lleva se cambia por una camiseta en la que se lee: My instrusive thoughts sound like this (Mis pensamientos intrusivos suenan así). A esta frase le siguen más notas musicales.

Este tema se conoció el pasado 15 de octubre cuando la artista compartió en su cuenta de Instagram la partitura. A la vez, envió esas mismas notas a sus seguidores en Substack. Después aparecieron los carteles con los acordes y su imagen en varias pantallas de la madrileña plaza de Callao. Para entonces, fans de Rosalía en todo el mundo le estaban haciendo la promoción gratuita con sus interpretaciones a través de sus cuentas en distintas redes sociales.

La artista española Rosalía, en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, en Madrid. Juanjo Martín (EFE)

El lunes 20 de octubre, por la noche, Rosalía desveló el nombre de su nuevo disco en una aparición mariana en la plaza de Callao. La artista había anunciado que pasaría algo en TikTok a las 20.45. Apareció en un apartamento diáfano, rodeada de gente grabándola y maquillándola, peinándola con un halo angelical, vistiéndola de blanco, calzándola con unas bailarinas rojas. Después se subió a un coche que ella misma condujo hasta que en un punto de la Gran Vía no pudo seguir. Se bajó, empezó a correr por la Gran Vía y tuvo que resguardarse en un hotel del centro de la ciudad. Saludó desde una ventana. Solo unos pocos la vieron, pero el mundo confirmó que su cuatro trabajo se llama Lux.