Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
música

Rosalía lanza ‘Berghain’: violines, sexo, cuentos de hadas y Björk en un club berlinés

La artista publica el videoclip del primer sencillo de ‘Lux’, su nuevo disco que saldrá el 7 de noviembre

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A las 17.00 de la tarde de la España peninsular, mediodía en Nueva York, nueve de la mañana en Los Ángeles, las 10 en México y las 12 en Buenos Aires, Rosalía ha vuelto a aparecer. Esta vez con el lanzamiento de Berghain, el primer tema y vídeo de Lux, su nuevo álbum que se publica el 7 de noviembre.

En Berghain colabora con la cantante islandesa Björk (ya cantaron juntas Oral en 2023) e Yves Tumor, nombre artístico de Sean Bowie, ​un productor estadounidense de música electrónica experimental; y cada uno usa un idioma: español, inglés y alemán. El vídeo está firmado por Nicolás Méndez, de la productora audiovisual Canada, que ya firmó Malamente, uno de los temas del disco El mal querer de Rosalía.

El título del primer tema de Lux hace referencia a la legendaria discoteca de techno en Berlín. Considerada como un templo de la música electrónica y que invita a pensar si es este el estilo del próximo álbum. De hecho, la partitura está escrita en páginas de la editorial alemana G. Henle Verlag.

View this post on Instagram

A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía anunció la salida de la canción el domingo en sus cuentas en redes sociales con unos pocos segundos del vídeo. La artista aparece caminando, seria, con gafas de sol y agarrada a su bolso. A la cantante le sigue un grupo de músicos con los instrumentos en mano. Y en un momento, el top gris que lleva se cambia por una camiseta en la que se lee: My instrusive thoughts sound like this (Mis pensamientos intrusivos suenan así). A esta frase le siguen más notas musicales.

Este tema se conoció el pasado 15 de octubre cuando la artista compartió en su cuenta de Instagram la partitura. A la vez, envió esas mismas notas a sus seguidores en Substack. Después aparecieron los carteles con los acordes y su imagen en varias pantallas de la madrileña plaza de Callao. Para entonces, fans de Rosalía en todo el mundo le estaban haciendo la promoción gratuita con sus interpretaciones a través de sus cuentas en distintas redes sociales.

El lunes 20 de octubre, por la noche, Rosalía desveló el nombre de su nuevo disco en una aparición mariana en la plaza de Callao. La artista había anunciado que pasaría algo en TikTok a las 20.45. Apareció en un apartamento diáfano, rodeada de gente grabándola y maquillándola, peinándola con un halo angelical, vistiéndola de blanco, calzándola con unas bailarinas rojas. Después se subió a un coche que ella misma condujo hasta que en un punto de la Gran Vía no pudo seguir. Se bajó, empezó a correr por la Gran Vía y tuvo que resguardarse en un hotel del centro de la ciudad. Saludó desde una ventana. Solo unos pocos la vieron, pero el mundo confirmó que su cuatro trabajo se llama Lux.

La letra de 'Berghain'

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con

intervención divina)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

quiéreme

hasta que

hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

quiéreme

quiéreme

quiéreme

quiéreme)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Monja a la fuga por la Gran Vía: Rosalía, historia de una campaña de ‘marketing’ como nunca se hizo

Borja Bas | Madrid
Rosalía promociona su nuevo disco Lux en la plaza de Callao en Madrid

Rosalía presentará por primera vez en directo su nuevo álbum, ‘Lux’, el 7 de noviembre en la gala de Los40 Music Awards Santander

El País | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
escaparate
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_