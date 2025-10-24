Rosalía presentará por primera vez en directo su nuevo álbum, ‘Lux’, el 7 de noviembre en la gala de Los40 Music Awards Santander

El cuarto disco de la artista se lanzará el mismo día en que se suba al escenario del Roig Arena de Valencia

Rosalía presentará por primer vez en directo su nuevo álbum, Lux, el próximo 7 de noviembre en la gala Los40 Music Awards Santander 2025. La catalana se subirá al escenario del Roig Arena de Valencia “para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión”, informa un comunicado emitido por la organización. Ese mismo día saldrá a la luz el cuarto álbum de la artista española más influyente de la música contemporánea, de 33 años.

En una entrevista este viernes en el programa Anda ya de Los40, la cantante ha dicho que tenía muchas ganas de volver a Valencia, un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la dana.

Lux está compuesto por 18 canciones, divididos en cuatro “movimientos”, como los ha bautizado la cantante. En el proyecto colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros. “El disco, que Rosalía ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”, apunta el mismo comunicado.

La creadora vuelve así más de tres años después de su anterior álbum, Motomami. “Rosalía regresa a Valencia de la mano de LOS40 un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la dana. La cantante fue uno de los miles de españoles que se trasladaron hasta las localidades para ayudar a los vecinos en los días posteriores a la catástrofe. En esta ocasión, ofrecerá a todos los valencianos un show inolvidable que dará el pistoletazo de salida a la gala”, agrega el documento.

El evento contará con la participación de otras estrellas como Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.