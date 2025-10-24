Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Música

Rosalía presentará por primera vez en directo su nuevo álbum, ‘Lux’, el 7 de noviembre en la gala de Los40 Music Awards Santander

El cuarto disco de la artista se lanzará el mismo día en que se suba al escenario del Roig Arena de Valencia

Cientos de personas fotografían una imagen de Rosalía vestida de monja, la portada de su nuevo álbum 'Lux' en la plaza de Callao en Madrid esta semana.Foto: Europa Press News (Europa Press via Getty Images) | Vídeo: EPV
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Rosalía presentará por primer vez en directo su nuevo álbum, Lux, el próximo 7 de noviembre en la gala Los40 Music Awards Santander 2025. La catalana se subirá al escenario del Roig Arena de Valencia “para dar inicio a su nueva era con un espectáculo diseñado exclusivamente para la ocasión”, informa un comunicado emitido por la organización. Ese mismo día saldrá a la luz el cuarto álbum de la artista española más influyente de la música contemporánea, de 33 años.

En una entrevista este viernes en el programa Anda ya de Los40, la cantante ha dicho que tenía muchas ganas de volver a Valencia, un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la dana.

View this post on Instagram

A post shared by Anda Ya! (@40andaya)

Lux está compuesto por 18 canciones, divididos en cuatro “movimientos”, como los ha bautizado la cantante. En el proyecto colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros. “El disco, que Rosalía ha grabado junto a la London Symphony Orchestra, explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”, apunta el mismo comunicado.

La creadora vuelve así más de tres años después de su anterior álbum, Motomami. “Rosalía regresa a Valencia de la mano de LOS40 un año después de acudir como voluntaria a la zona afectada por la dana. La cantante fue uno de los miles de españoles que se trasladaron hasta las localidades para ayudar a los vecinos en los días posteriores a la catástrofe. En esta ocasión, ofrecerá a todos los valencianos un show inolvidable que dará el pistoletazo de salida a la gala”, agrega el documento.

El evento contará con la participación de otras estrellas como Ed Sheeran, Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Rosalía promociona su nuevo disco Lux en la plaza de Callao en Madrid

Ha llegado la ‘monjamanía’: Rosalía resucita la controvertida fiebre por el convento

Joaquín García Martín

El caos de Diosalía

Delia Rodríguez

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
escaparate
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
El paraguas más vendido de Amazon que aguanta vientos de más de 136 km por hora. SOLO 17,99€
escaparate
Envoltura nocturna de colágeno que consigue un efecto ‘piel de cristal’. SOLO 19,75€
Envoltura nocturna de colágeno que consigue un efecto ‘piel de cristal’. SOLO 19,75€
escaparate
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real. SOLO 35,99€
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real. SOLO 35,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_