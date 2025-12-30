Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad
El 57 % de la población se identifica como católica, frente al 7% que se declara seguidora del islam
Una de las canciones navideñas más populares en Cataluña relata como el 25 de diciembre “n’és nat un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria” (ha nacido un niño pequeño rubio y blanquito, hijo de la Virgen María", pero el mensaje no cala en todos por igual: Dos de cada diez catalanes desconocen qué se celebra en Navidad, según datos del barómetro sobre religiosidad que ha dado a conocer la Generalitat. “El 20 % de los catalanes no es capaz de explicar qué se conmemora exactamente”, dice el estudio, que se ha publicado este martes. El desconocimiento se acentúa entre los más jóvenes, hasta un 32% no puede concretar cuál es el motivo de la festividad navideña.
El barómetro sobre la religiosidad se elabora periódicamente desde 2014 en colaboración con el Centro de Estudios de Opinión para analizar la actitud de la ciudadanía ante la diversidad religiosa, así como el grado de conocimiento de las distintas tradiciones y la percepción de las políticas públicas en ese ámbito.
El desconocimiento escala en la franja que va de los 16 años a los 25, ya que tres de cada diez de las personas encuestadas no sabe responder correctamente al origen de la Navidad, mientras que en el resto de grupos de edad el porcentaje de aciertos se sitúa en torno al 80 %.
Las cifras evidencian un aumento del denominado ‘analfabetismo religioso’, especialmente entre las generaciones más jóvenes, un fenómeno que el Barómetro también detecta en relación con otras confesiones presentes en Cataluña.
Solo el 63,9 % de la población identifica al Papa como líder de la Iglesia católica y el 67,5 % sabe en qué momentos del día se realiza el ayuno durante el mes islámico del Ramadán.
En cuanto al resto de confesiones, ninguna de las cuestiones sobre cristianismo ortodoxo, judaísmo, budismo, protestantismo o Testigos de Jehová alcanza el 40 % de respuestas correctas.
Estos datos sorprenden frente a los niveles de identificación religiosa, ya que el 73% de la población catalana se identifica con alguna confesión, una proporción que aumenta entre las mujeres y las personas de mayor edad, mientras que el 14,5% se declara atea y el 11,8%, agnóstica.
Por confesiones, el catolicismo sigue siendo mayoritario, con cerca del 57% de la población identificándose como católica, seguido del islam (7%) y del cristianismo evangélico o protestante (4%).
El estudio también señala que el 74 % de la ciudadanía está a favor de incorporar una asignatura de cultura religiosa universal en el sistema educativo, una propuesta que gana peso en un contexto de creciente diversidad y desconocimiento religioso.
