El Papa lamenta en su mensaje de Navidad el sufrimiento de la población de Gaza 

León XIV se dirige este jueves, desde el balcón principal de la basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, a los fieles congregados para escuchar su tradicional discurso Urbi et Orbi de Navidad.

El Papa León XIV ha celebrado este jueves su primera Navidad como Pontífice recuperando antiguas tradiciones que llevaban tres décadas abandonadas, como la misa navideña en la basílica de San Pedro, una ceremonia que no presidía un pontífice desde 1994, cuando Juan Pablo II dejó de hacerlo por motivos de salud. Después, como es habitual, el Papa ha dedicado su mensaje de Navidad —antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo— a sacudir conciencias, repasando las guerras y conflictos internacionales que afligen al mundo. El pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, ha pedido “rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”.

León XIV ha repasado la coyuntura geopolítica actual, marcada por la inestabilidad y los conflictos en gran parte del planeta. Se ha detenido en la situación de Oriente Próximo y ha reclamado “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”, recordando una cita bíblica: “La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre”.

También ha mencionado en particular a Gaza, cuyos habitantes “ya no tienen nada y lo han perdido todo” después de dos años de guerra. Aunque el alto el fuego en la Franja entró en vigor el pasado octubre, la violencia perpetrada por Israel aún es una constante en la zona. En la misa precedente el pontífice lamentó las condiciones en las que viven los palestinos en Gaza, “expuestos durante semanas a la lluvia, el viento y el frío”.

El día de Navidad, una de las celebraciones más importantes para los cristianos, el Papa ha recordado igualmente al “atribulado pueblo ucraniano” y ha pedido diálogo: “Que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, ha confiado. Esta semana, el pontífice aseguró que le causa “mucha tristeza” el hecho de que Rusia haya rechazado la petición de una tregua y pidió que se detenga la guerra en todas las partes del mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad.

León XIV también ha pedido paz y espíritu de solidaridad y acogida en Europa: “Encomendamos al Príncipe de la Paz todo el continente europeo, pidiéndole que siga inspirándole un espíritu comunitario y colaborativo, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, solidario y acogedor con los que están pasando necesidad”.

León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil antes de pronunciar el discurso Urbi et Orbi. Yara Nardi (REUTERS)

En su primer mensaje de Navidad, que ha pronunciado desde el balcón central de la basílica de San Pedro, el Papa ha reclamado “paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo”. Ha recordado en particular a Sudán, país inmerso desde hace más de dos años en una feroz guerra civil y una de las crisis humanitarias más graves del mundo; y a Sudán del Sur, atravesado por las tensiones, la inseguridad y con gran riesgo de un nuevo estallido de violencia.

El pontífice también se ha referido a Malí, marcada por un régimen militar que lucha contra la insurgencia yihadista persistente y por la violencia generalizada; a Burkina Faso, dominada por un régimen militar y en permanente crisis de seguridad; y a la República Democrática del Congo, lacerada por un conflicto armado que sigue activo, a pesar del reciente acuerdo de paz firmado con Ruanda.

El Papa León XIV, que ha pasado gran parte de su vida en Perú, como misionero y obispo, también recordó a América Latina, aunque sin mencionar ningún país ni situación en concreto, y pidió “que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”.

Rezó por Myanmar, sacudida por una guerra civil devastadora cinco años después del golpe militar, y pidió “la luz de un futuro de reconciliación, que devuelva la esperanza a las generaciones jóvenes, guíe a todo el pueblo birmano por los caminos de la paz y acompañe a quienes viven sin hogar, sin seguridad y sin confianza en el mañana”.

El Pontífice, además, imploró “que se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya y que las partes implicadas continúen esforzándose por la reconciliación y la paz”. En las últimas semanas se han intensificado los enfrentamientos fronterizos entre ambos países, que ponen en duda la solidez del alto el fuego que ayudó a negociar el presidente estadounidense, Donald Trump. León XIV también ha recordado el día de Navidad a “quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení”, masacrado por un conflicto largo y complejo.

Y mencionó por último el drama de la migración, solidarizándose con “quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, como los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano”. En su hasta ahora corto pontificado, el primer papa estadounidense de la historia ha dejado claro que la inmigración es uno de los temas que más le preocupan. En el pasado se mostró crítico con las políticas migratorias restrictivas de Trump. Aunque no lo mencionó directamente en ningún momento, el día de Nochebuena el pontífice dijo que negarse a ayudar a los pobres o a los extranjeros equivale a rechazar al propio Dios.

A diferencia de sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco, que limitaban su agenda del 25 de diciembre al mensaje Urbi et Orbi, León XIV ha decidido presidir la misa navideña en la basílica de San Pedro. También optó por celebrar la misa de Nochebuena —conocida como misa del Gallo, con la que los cristianos festejan el nacimiento de Jesús— a las 22.00 de la noche, en lugar de a las 19.30 de la tarde como se había hecho en los últimos años. Este cambio de horario supone una vuelta parcial a la tradición, ya que hasta 2009 la misa comenzaba a medianoche.