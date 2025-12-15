Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski y Europa confían en EE UU para proteger a Ucrania ante un futuro ataque ruso

El presidente ucranio y sus socios europeos buscan limitar las concesiones de Trump a Putin ante un posible alto el fuego

Marc Bassets
Marc Bassets
Berlín -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Volodímir Zelenski y sus socios europeos confían en que Estados Unidos ayude a proteger a Ucrania ante un futuro ataque de Rusia. El presidente ucranio quiere que los aliados le ofrezcan las mismas garantías de seguridad que tendría si perteneciese a la OTAN, a cambio de aparcar la petición para que su país ingrese en esta organización.

Después dos días de negociaciones en Berlín, Zelenski y el anfitrión, el canciller Friedrich Merz, se mostraron este lunes convencidos de que Estados Unidos ofrecerá una protección robusta, condición irrenunciable, según Kiev, para aceptar un alto el fuego. Moscú, a su vez, exige que Ucrania renuncie definitivamente a adherirse a la Alianza Atlántica.

Los nuevos detalles sobre la defensa de Ucrania después de una hipotética paz son el mayor avance del maratón de reuniones entre el presidente ucranio y los emisarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Las reuniones de Berlín llegan después de tres semanas de forcejeo en torno a un plan propuesto por EE UU y negociado por su principal emisario, Steve Witkoff, y Kirill Dmitriev, hombre de confianza del presidente ruso, Vladímir Putin. El plan proponía unas condiciones drásticas para Ucrania, con cesiones territoriales, límites a sus fuerzas armadas y la amnistía para los crímenes de guerra.

“EE UU nos ha dicho que está dispuesto a darnos las garantías de seguridad que se corresponden con el Artículo 5”, dijo Zelenski en una rueda de prensa junto al canciller alemán. El presidente ucranio alude al artículo del tratado de la OTAN que establece que un ataque a un miembro es un ataque contra todos, y les obliga a prestarse a ayudar en este caso. Merz añadió: “Tanto los europeos como los americanos están dispuestos a dar a Ucrania garantías parecidas a las del Artículo 5. Es un acuerdo sustancial y ambicioso que hasta ahora no teníamos”.

Washington no ha confirmado oficialmente esta oferta, pero fuentes estadounidenses citadas por la agencia Associated Press y el diario alemán Bild hablan de garantías “realmente fuertes” y de “una disuasión muy fuerte” ante Rusia gracias al armamento estadounidense. Está por ver en qué se concretan estas promesas, si Trump les da realmente el visto bueno, y si Putin las acepta.

En un comunicado conjunto de Merz y los líderes de varios países europeos, entre ellos Francia, Polonia, Italia y el Reino Unido, se citan algunas de estas garantías, como la presencia de una fuerza multinacional europea para proteger el espacio aéreo y el mar en Ucrania. Esta protección, fuera de la OTAN, debería formalizarse en un “compromiso legalmente vinculante” que obligaría a “adoptar medidas para restaurar la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado”.

El otro escollo de la negociación son los territorios que Ucrania podría estar dispuesta a ceder a Rusia para lograr el acuerdo. Kiev solo hará concesiones territoriales si tiene las garantías de seguridad por parte de Europa y EE UU.

La idea estadounidense de una zona desmilitarizada en la región ucrania de Donbás, en su mayoría bajo control ruso, centra las discusiones. Esta zona desmilitarizada obligaría a Ucrania a retirarse de territorios que aún controla. En la rueda de prensa con Merz, Zelenski ha admitido pocos avances en este punto, pero ha añadido: “Lo importante es que nos escuchara”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marc Bassets
Marc Bassets
Es corresponsal de EL PAÍS en Berlín y antes lo fue en París y Washington. Se incorporó a este diario en 2014 después de haber trabajado para 'La Vanguardia' en Bruselas, Berlín, Nueva York y Washington. Es autor del libro 'Otoño americano' (editorial Elba, 2017).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Zelenski y Europa intentan persuadir a Trump de atenuar las cesiones a Rusia en Ucrania

Marc Bassets | Berlín

Zelenski se abre por primera vez a negociar una zona desmilitarizada en la región de Donbás

Cristian Segura | Kiev

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  3. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  4. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  5. Hacienda baraja una deducción de unos 600 euros para que los perceptores del nuevo salario mínimo no paguen IRPF
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_