Zelenski y Europa confían en EE UU para proteger a Ucrania ante un futuro ataque ruso

Asistentes a la cumbre de aliados europeos, la OTAN y mediadores de EE UU en Berlín para apoyar a Ucrania, este lunes en Berlín.

Volodímir Zelenski y sus socios europeos confían en que Estados Unidos ayude a proteger a Ucrania ante un futuro ataque de Rusia. El presidente ucranio quiere que los aliados le ofrezcan las mismas garantías de seguridad que tendría si perteneciese a la OTAN, a cambio de aparcar la petición para que su país ingrese en esta organización.

Después dos días de negociaciones en Berlín, Zelenski y el anfitrión, el canciller Friedrich Merz, se mostraron este lunes convencidos de que Estados Unidos ofrecerá una protección robusta, condición irrenunciable, según Kiev, para aceptar un alto el fuego. Moscú, a su vez, exige que Ucrania renuncie definitivamente a adherirse a la Alianza Atlántica.

Los nuevos detalles sobre la defensa de Ucrania después de una hipotética paz son el mayor avance del maratón de reuniones entre el presidente ucranio y los emisarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Las reuniones de Berlín llegan después de tres semanas de forcejeo en torno a un plan propuesto por EE UU y negociado por su principal emisario, Steve Witkoff, y Kirill Dmitriev, hombre de confianza del presidente ruso, Vladímir Putin. El plan proponía unas condiciones drásticas para Ucrania, con cesiones territoriales, límites a sus fuerzas armadas y la amnistía para los crímenes de guerra.

“EE UU nos ha dicho que está dispuesto a darnos las garantías de seguridad que se corresponden con el Artículo 5”, dijo Zelenski en una rueda de prensa junto al canciller alemán. El presidente ucranio alude al artículo del tratado de la OTAN que establece que un ataque a un miembro es un ataque contra todos, y les obliga a prestarse a ayudar en este caso. Merz añadió: “Tanto los europeos como los americanos están dispuestos a dar a Ucrania garantías parecidas a las del Artículo 5. Es un acuerdo sustancial y ambicioso que hasta ahora no teníamos”.

Washington no ha confirmado oficialmente esta oferta, pero fuentes estadounidenses citadas por la agencia Associated Press y el diario alemán Bild hablan de garantías “realmente fuertes” y de “una disuasión muy fuerte” ante Rusia gracias al armamento estadounidense. Está por ver en qué se concretan estas promesas, si Trump les da realmente el visto bueno, y si Putin las acepta.

En un comunicado conjunto de Merz y los líderes de varios países europeos, entre ellos Francia, Polonia, Italia y el Reino Unido, se citan algunas de estas garantías, como la presencia de una fuerza multinacional europea para proteger el espacio aéreo y el mar en Ucrania. Esta protección, fuera de la OTAN, debería formalizarse en un “compromiso legalmente vinculante” que obligaría a “adoptar medidas para restaurar la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado”.

El otro escollo de la negociación son los territorios que Ucrania podría estar dispuesta a ceder a Rusia para lograr el acuerdo. Kiev solo hará concesiones territoriales si tiene las garantías de seguridad por parte de Europa y EE UU.

La idea estadounidense de una zona desmilitarizada en la región ucrania de Donbás, en su mayoría bajo control ruso, centra las discusiones. Esta zona desmilitarizada obligaría a Ucrania a retirarse de territorios que aún controla. En la rueda de prensa con Merz, Zelenski ha admitido pocos avances en este punto, pero ha añadido: “Lo importante es que nos escuchara”.