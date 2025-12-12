Zelenski se abre por primera vez a negociar una zona desmilitarizada en la región de Donbás

Volodímir Zelenski afirmó el jueves que Estados Unidos y Rusia comparten exigencias clave hacia Ucrania y así terminar la guerra. Lo que detalló el presidente ucranio no era ningún secreto, pero es la primera vez que lo manifestaba en público. Zelenski confirmó que Donald Trump se ha alineado con Vladímir Putin para forzar la retirada ucrania de la región de Donbás, entre otras reclamaciones conjuntas. También, por primera vez, Zelenski no lo descartó por completo si la desmilitarización la cumplen ambos bandos.

El culebrón de las negociaciones sobre el plan de paz del presidente estadounidense empezó el pasado 21 noviembre con otras palabras de extrema sinceridad de Zelenski en un discurso a la nación: “Nos encontramos en uno de los momentos más difíciles de la historia. Nos podríamos encontrar ante una muy difícil decisión, o perder nuestra dignidad, o perder a un aliado clave [Estados Unidos]. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado”.

El mensaje se producía después de que Zelenski recibiera oficialmente el documento inicial estadounidense para poner fin a la guerra. Este plan, de 28 puntos, lo elaboraron Steve Witkoff, emisario del presidente Trump, y Kirill Dmitriev, hombre de confianza del líder ruso. La conclusión de Ucrania y de sus aliados en Europa es que el texto, más que un tratado de paz, suponía una humillación y rendición del país invadido.

Las cláusulas han pasado de 28 a 20 tras tres semanas de discusiones, y Kiev insiste en retirar todavía más concesiones que le plantean Washington y Moscú. Pero la Casa Blanca, como explicó Zelenski el jueves ante los medios de comunicación, persiste en mantener demandas que son también del Kremlin. La principal es que las tropas ucranias deben retirarse del 25% de la provincia de Donetsk (en Donbás) que todavía controlan. Rusia plantea que este territorio pase a ser una zona desmilitarizada. Estados Unidos también, pero lo denomina “zona económica libre”.

Zelenski indicó que todavía está por determinar cómo se gobernaría este territorio desmilitarizado. La última versión del documento estadounidense presentaría un cambio sustancial, según una filtración publicada por el diario ucranio ZN: Ucrania no tendrá que reconocer que la región de Donbás y la península de Crimea son de soberanía rusa, el estatus de estos territorios se decidirá por la vía diplomática. Donbás está formado por las provincias de Lugansk, enteramente ocupada por Rusia, y Donetsk, donde las Fuerzas Armadas Ucranias mantienen un 25% bajo su control. Crimea fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014.

El presidente ucranio indicó que él “no podría aceptar” la retirada de Donetsk tal y como está ahora formulada, pero por primera vez se abrió a discutirlo. “Debemos continuar el diálogo e intentar encontrar respuestas”, explicó Zelenski: “Por ejemplo, si unos se retiran cinco kilómetros, los otros también deben moverse cinco kilómetros. Si unos se retiran 10 kilómetros, lo mismo deben hacer los otros. Y como se hace en todas las guerras, debería haber algún tipo de monitorización”.

Mijaílo Podoliak, asesor del presidente ucranio, lo expresó de forma parecida el jueves en el diario francés Le Monde: “Debe existir una zona desmilitarizada a ambos lados de la línea, es la manera natural para poner fin al conflicto porque, lamentablemente, parte del territorio permanecerá bajo ocupación rusa de facto”.

Zelenski y Podoliak admiten que están abiertos a alguna fórmula de consenso, que por primera vez incluye la posibilidad de retirar a sus soldados en Donetsk, pero si Rusia hace lo mismo.

Yuri Ushakov, hombre de confianza de Putin y negociador con Estados Unidos, ha avanzado este viernes que Rusia siempre considerará Donbás como parte de la Federación Rusa, aunque estaría dispuesta a crear una zona desmilitarizada. Pero en esta, ha indicado Ushakov, sí debería haber presencia de la policía rusa o de la Rosguardia, el equivalente ruso de la Guardia Civil.

En la UE en dos años

Las palabras de Zelenski y Trump de las últimas horas indicarían que el documento publicado por ZN es verídico. Y en este aparecen varias victorias para el equipo negociador del presidente ucranio: Estados Unidos, pese a estar en contra de que el país invadido forme parte de la OTAN, acepta retirar su exigencia previa de que la Constitución ucrania incluya el compromiso a no entrar nunca en la Alianza Atlántica. El punto que establecía una amnistía por los crímenes de guerra cometidos durante la invasión también ha desaparecido del texto. Y otra victoria para Kiev, quizá la de mayor calado, sería que, según el plan de paz de 20 puntos, la Unión Europea se compromete a incorporarla como miembro en 2027.

Ucrania es candidata para acceder a la UE desde junio de 2022, cuatro meses después de desatarse la guerra. De cumplirse la agenda del plan estadounidense, el país invadido formaría parte del club comunitario tras solo cinco años, tiempo difícilmente suficiente para adoptar todas las reformas reclamadas por Bruselas. Las previsiones más optimistas por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntaban a 2030.

Pero como explicó en 2024 a EL PAÍS Josep Borrell, por entonces jefe de la diplomacia europea, la adhesión ucrania tiene un componente político que la hace diferente de otras incorporaciones a la UE. “Si a la parte ucrania le dices que tardarán 10 años, eso es una ruptura de expectativas”, reflexionaba Borrell, “el caso de Ucrania no es el de un país cualquiera, y Europa se juega su credibilidad”

Otra señal para el optimismo es que, según las palabras de Zelenski, habría acuerdo con Washington y Moscú en otras cuestiones determinantes: el frente de guerra quedaría congelado en las provincias de Jersón y Zaporiyia, parcialmente ocupadas por Rusia, y el Kremlin se retiraría de los pequeños enclaves que ha conquistado en las provincias de Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk.

Elecciones o referéndum

El presidente ucranio avanzó que cualquier modificación del territorio nacional, tendría que ser ratificado primero en las urnas, mediante elecciones o mediante un referéndum.

Zelenski reiteró que se abre a la posibilidad de convocar comicios durante la guerra, una exigencia de Trump y Putin, pero que esto depende de la seguridad y de las fórmulas legales que presenten los grupos en el Parlamento para hacerlo posible.

Las coincidencias entre Trump y Putin van más allá de Donetsk o de su demanda de elecciones en Ucrania. Zelenski confirmó que la Casa Blanca ha cambiado de parecer en cuanto a un alto el fuego: Estados Unidos, como Rusia, propone ahora que antes de una tregua se firme el acuerdo. Hasta hace pocas semanas, Washington, Kiev y el resto de aliados europeos reclamaban a Rusia que para negociar la paz era necesario previamente ordenar un alto el fuego. Y sin alto el fuego, celebrar unas elecciones se antoja como algo imposible, según las autoridades ucranias.

Otra cuestión en la que Trump y Putin parecen en sintonía y que Zelenski se abre a negociar es el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Ucrania y actualmente ocupada por Rusia. El documento de paz estadounidense propone que la planta pase a ser gestionada por Estados Unidos y que cada país, Rusia y Ucrania, recibirán la mitad de su producción eléctrica. El mandatario ucranio considera que el pacto requiere la retirada de los rusos de la central y reconocer que su titularidad es ucrania.

Zelenski admitió que había claudicado en una reclamación rusa, aunque es una derrota a medias. El Kremlin exigía poner un límite al número de tropas que puede tener Ucrania tras la guerra, 600.000 soldados. La primera reacción de Kiev fue oponerse frontalmente alegando que el enemigo no puede determinar su potencial de defensa. Pero la nueva versión del plan, y Zelenski dijo que lo aceptan, establece un nuevo cupo de 800.000 soldados, que es una cifra próxima a la actualidad.

Las negociaciones siguen y ahora la pelota está en el tejado de la Casa Blanca después de que Ucrania enviara esta semana su última revisión del plan de paz. Trump presionó de nuevo a Zelenski a última hora del jueves: “Creía que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Rusia. Pensé que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Ucrania. Con la excepción de Zelenski, porque a su gente [equipo negociador] le gusta el borrador del acuerdo”.