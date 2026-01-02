Ir al contenido
Internacional
Incendio Estación de Esquí en Suiza

La investigación apunta a una bengala como posible causa de la tragedia de Nochevieja en la estación de los Alpes suizos

Las autoridades advierten de que entre 80 y 100 heridos en el incendio en la discoteca de Crans-Montana se encuentran muy graves y que el balance de 40 muertos puede aumentar

Ofrenda de flores en honor a las víctimas del bar Le Constellation, donde se declaró un incendio tras una explosión en la madrugada de la víspera de Año Nuevo, en Crans-Montana (Suiza), el 1 de enero de 2026. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT (EFE)
Raquel Villaécija
(Enviada especial) Crans-Montana -
La estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, sigue en shock tras el brutal incendio en un bar durante la noche de Año Nuevo que, según un primer balance, ha causado 40 víctimas mortales y 115 heridos, la mayoría de ellos con quemaduras graves. Un día después de la tragedia, las autoridades siguen investigando cuál fue el origen del siniestro, aunque todo apunta a que pudo ser una bengala la que prendió el techo del local y que el fuego se propagó a toda velocidad.

Los testimonios de los jóvenes que estaban en el interior refuerzan esta hipótesis. En uno de los vídeos filmados en el local y difundidos por la prensa francesa se ven varias bengalas encendidas sobre botellas de champán y se aprecia cómo una de ellas prende el techo del local. Esta versión sobre el origen del suceso no ha sido confirmada aún por las autoridades helvéticas. Los investigadores siguen analizando el interior del local Le Constellation, donde sucedió la tragedia, y conocido en la zona porque es frecuentado por gente muy joven.

La urgencia ahora es poder identificar a las víctimas cuanto antes, muchos de ellos extranjeros, pues se trata de una estación de esquí con mucho turismo. De momento, se ha puesto nombre a 13 italianos hospitalizados y otros seis permanecen desaparecidos, nueve franceses heridos y ocho personas de las que no se tienen noticias. “En estos momentos no podemos excluir que haya víctimas francesas en el incendio”, ha señalado el Ministerio de Exteriores galo.

Los heridos han sido trasladados a hospitales de Zúrich, Lausana y Ginebra, pues los de la zona están saturados, así como a centros sanitarios de Francia, Italia o Alemania. Polonia también ha ofrecido camas hospitalarias para los heridos. De los 115 hospitalizados, hay “entre 80 y un centenar que están muy graves”, ha señalado a la televisión RTL el jefe de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer. Ha añadido que la mayoría de ellos aún no han podido ser identificados por la gravedad de las quemaduras. “El balance es terrible y puede agravarse”, ha dicho.

Determinar la identidad de las víctimas también llevará días, según advirtió el jueves Ganzer, en rueda de prensa. Varios franceses especializados en quemaduras graves podrían ayudar en las labores, según ha explicado Matthias Reynard, presidente del Consejo de Gobierno de Valais. Ha señalado que muchos sanitarios que estaban de vacaciones “han vuelto para echar una mano. Estamos todos en primera línea” para tratar de identificar a los fallecidos y poder entregárselos a las familias.

Entre los padres, la angustia “es insoportable”, ha ilustrado Laetitia, la madre de un joven de 16 años, Arthur, que estaba en el interior del local y de quien no tiene noticias. “Hace 30 horas que busco a mi hijo por todos sitios, en todos los hospitales. Es una espera insoportable”, ha declarado a la cadena BFM. “No sé en qué hospital o en qué morgue está”, ha dicho. Se ha instalado una célula de crisis a escasos metros del bar, donde se atiende a los familiares de las víctimas y desaparecidos.

El incendio se originó a la una y media de la madrugada y provocó una fuerte explosión, según el relato de los testigos, confirmado por las autoridades. El fuego se propagó rápidamente, dejando atrapados a los jóvenes que estaban en el interior. Según los presentes, la escalera de salida era muy estrecha en el local, que solo contaba con una salida de emergencia a pesar de tener una capacidad para 300 personas. Muchos trataron de salir rompiendo los cristales del local.

Más información

